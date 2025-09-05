Кто сыграет в финале волейбольного ЧМ-2025? Расклады на полуфиналы

На чемпионате мира по волейболу – 2025 среди женских команд в Таиланде определились участницы полуфиналов: Италия, Бразилия, Япония и Турция. Олимпийские чемпионки, вторая команда мирового рейтинга, трёхкратные чемпионки мира и чемпионки Европы. Именно им предстоит выявить нового чемпиона мира, ведь сборная Сербии, выигравшая два турнира подряд, сложила свои полномочия ещё в 1/8 финала. «Чемпионат» представляет каждую из команд-полуфиналисток подробно.

Сборная Италии

Команда Хулио Веласко по-прежнему неуязвима и от этапа к этапу только укрепляет свою уверенность перед другими соперниками. Основной вклад в победу сборной стабильно вносит диагональная Паола Эгону, которая становится лучшей в каждом матче. Итальянки с высочайшим уровнем концентрации подходят к каждой встрече. Об этом рассказала центральная блокирующая Анна Данези: «Мы себе постоянно повторяем, как мантру – брать по одному мячу за один раз и всегда играть как при счёте 0:0. Это работает».

Сборная Италии в атаке Фото: volleyballworld.com

И даже если на старте какой-нибудь из встреч у «Скуадра адзурра» случались пробуксовки, то создавалось впечатление, что итальянки сами себе специально создают трудности. Побеждать в трёх партиях и с большой разницей в счёте для них слишком просто. В концовках партий итальянки просто великолепны. Пока никому из соперников не удалось сломать отлаженную игру сборной Италии. У команды три выигранных турнира подряд и победная серия из 34 матчей. Итальянки явно настроены довести её до 36 встреч.

У них отличный подбор игроков всех амплуа и такая необходимая для тренера глубина скамейки. После травмы Аличе Дегради в финале Лиги наций её место в доигровке заняла 21-летняя Стелла Нервини. Волейболистка отлично вписалась в стартовую шестёрку, словно всегда была основной. Веласко построил победную машину, которая состоит из скорости и силы в нападении, к которой добавляется отличная игра на задней линии. В сумме это даёт мощь, необходимую для того, чтобы выигрывать матч за матчем. Кажется, итальянки могут уступить только самим себе.

Бразилия

Команду Зе Роберту считают главным препятствием для итальянок на пути к очередному титулу. В полуфинале и станет ясно, насколько крепок южноамериканский барьер. На прошлом чемпионате мира Бразилии это удалось – тогда южноамериканки в полуфинале оказались сильнее.

Сборная Бразилии Фото: volleyballworld.com

Бразильянки умеют собираться в самый нужный момент и терпеть, они не раз это доказывали. Если у Италии есть Паола Эгону, то у Бразилии есть свой лидер – Габриэла Гимараес, которая прекрасно играет на сетке и на задней линии. Ей помогает ещё одна доигровщица — Жулия Бергманн. Этот дуэт несёт огромную нагрузку в нападении, а оно у бразильянок скоростное и зачастую просто разрывает блок соперниц. Главное – удержать приём, чтобы воспользоваться основным козырем. Также в команде хорошие центры — Диана Дуарте и Жулия Кудиесс. Обе входят в тройку лучших блокирующих на турнире.

Из минусов: часто выпадает диагональный игрок. Порой наставнику приходится перебрать несколько вариантов за матч, чтобы определиться с выигрышным сочетанием связка – диагональный. Но если угадает, то сразу усложнит жизнь соперникам. Осталось только вытащить нужную карту, и тогда у бразильянок будет шанс взять реванш у Италии за поражение в Лиги наций.

Япония

Высокая результативность крайних нападающих Маю Исикавы и Юкико Вады уже позволила Японии впервые с 2010 года выйти в полуфинал чемпионата мира. Почему бы команде не замахнуться на золото? Японки всегда бьются до конца и никогда не опускают руки.

Японские волейболистки — искусные мастера игры на задней лини и достают в защите практически «мёртвые» мячи. Это изматывает любого соперника, которому даже несколько подряд атак не помогают, а сил отбирают прилично. К цепкой защите на стадии плей-офф подключилось качественное нападение, которое демонстрируют лидеры команды. По классике проблемы с приёмом должны приводить к ошибкам в атаке, но даже этот минус японки в четвертьфинале превратили в плюс.

По качеству игры команде можно замахнуться на четвёртое в истории золото чемпионата мира. Три предыдущих были взяты очень давно – в 1962, 1967 и 1974 годах.

Турция

Турция впервые в истории сыграет в полуфинале чемпионата мира. Команда с феноменально мощными нападающими Мелиссой Варгас и Эбрар Каракурт на предыдущих турнирах сходила с дистанции до того момента, как начинались медальные разборки. Однако в Таиланде команда Даниэле Сантарелли переписывает собственную историю – всего одна проигранная партия до полуфинала.

«Углы» стабильны и выдают максимум в нападении, сбивая с ног защитников на противоположной стороне площадки. Опытная центральная Эду Эрдэм Дюндар цементирует сетку, а её острые забегания дают и дополнительную мощь в атаке, и необходимые секунды для крайних игроков, чтобы получить разорванный блок. В Таиланде Турция предстала мощной и боевой командой, которая намерена отыграться за все предыдущие неудачи.

Но есть у подопечных Сантарелли и минус – эмоции, которые порой перехлёстывают игроков. Тогда они начинают тупо бить на силу и ломиться в блок в надежде на свою мощь. Итальянский наставник в предыдущих матчах показал себя отличным психологом и вовремя брал тайм-ауты, чтобы остудить разгорячённых подопечных. Однако чем ближе развязка, тем сложнее будет это делать.

Расписание полуфиналов ЧМ-2025:



11:30. Япония — Турция;

15:30. Италия — Бразилия.