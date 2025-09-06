Вот это развязка! Турция — в финале волейбольного ЧМ-2025

Сборная Турции – первый финалист чемпионата мира – 2025 по волейболу среди женских команд в Таиланде. Чудесное спасение в концовке четвёртой партии полуфинала со сборной Японии, и подопечные Даниэле Сантарелли ждут своего соперника по «золотому» матчу.

Шансы в полуфинале Турция – Япония были примерно равными. Турчанки никогда прежде даже в топ-4 не были, а громкие успехи японок остались в прошлом веке.

Япония в первом сете на высочайших скоростях полетела к победе. Турецкие волейболистки были обескуражены таким натиском и словно в оцепенении наблюдали за тем, что происходит на площадке. У японок получалось практически всё, начиная с их главного оружия – защиты – и до качественной комбинационной игры на сетке. После ударов Эбрар Каракурт мяч магнитом притягивался к рукам соперниц, а единственной в сборной Турции, кого не могли сдержать японки, стала Мелисса Варгас. Но в одиночку такие матчи не выигрываются.

В какой-то момент Сантарелли пришлось сменить связующую, настолько предсказуемо вела игру Джансу Озбай. Следом за ней отправилась отдыхать и Каракурт. Пока Турция разбиралась со своей атакой в поиске пустых мест на стороне Японии, соперницы легко набрали нужные очки и завершили сет с солидным преимуществом.

Сборная Турции Фото: volleyballworld.com

Встряска в первой партии и небольшой отдых основных игроков пошёл на пользу турецкой команде. В следующих двух партиях игра также была практически односторонней, однако с той разницей, что преимущество перешло к Турции. Полетела классная подача, блокирующие вспомнили, как закрывать атаки соперниц, а Каракурт нашла слабое место в защите и стала намного больше атаковать по линии. Ну и процент реализации у Варгас оставался высочайшим. Оба сета прошли словно под копирку.

Японки больше не имели права на ошибку и заиграли так, как они могут. В четвёртой партии команды шли на равных примерно до середины сета, а затем сборная Японии начала отрываться в счёте. Несколько результативных действий Аири Миябэ на передней лини и две подачи на вылет Юкико Вады, и вот уже три сетбола! Но ошибка на собственной подаче очень дорого стоила подопечным Ферхата Акбаша. А вот Турция подняла голову, почувствовав, что можно спасти даже уже, казалось бы, проигранный сет.

Так и получилось. Турецкие волейболистки сначала сравняли счёт, а затем добили деморализованных соперниц. Для сборной Турции предстоящий финал станет первым в истории. В «золотой» встрече команда ждёт лучшего в суперматче Италия – Бразилия. Ну а Япония будет играть с уступившим за бронзу.