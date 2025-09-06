Скидки
Волейбол

Волейбол, ЧМ-2025 среди женских команд, бывшая россиянка Антропова помогла Италии пробиться в финал

Италия и Бразилия 2,5 часа бились за финал ЧМ-2025. А лучшей стала бывшая россиянка!
Елена Коваленко
Волейбол, ЧМ-2025 среди женских команд
Аудио-версия:
Екатерина Антропова усадила на скамейку саму Паолу Эгону и стала лидером итальянской атаки.

Бывшая российская волейболистка Екатерина Антропова стала главной героиней полуфинала чемпионата мира – 2025 со сборной Бразилии. Диагональная сборной Италии вышла на замену в середине первой партии и внесла перелом в игру своей команды. Итальянки пробились в финал, где сыграют со сборной Турции.

Турция впервые в истории — в финале волейбольного ЧМ:
Матч двух лучших сборных мирового волейбола просто не мог завершиться в трёх партиях. И лучшим сценарием для определения победителя виделся тай-брейк. Так и случилось, но реальность превзошла даже самые смелые ожидания от этой битвы. Битвы, которая украсила бы финал любого турнира, однако случилась на стадию раньше.

В этой игре было всё. В том числе и неожиданно слабая игра лидера сборной Италии Паолы Эгону. Настолько слабая, что в середине первого сета легендарный тренер Хулио Веласко не выдержал и снял диагональную с игры. Место Эгону заняла бывшая россиянка Екатерина Антропова, которая всего два года назад получила итальянский паспорт и с тех пор выиграла с новой командой почти все титулы.

Российская волейболистка получила итальянское гражданство:
Она вышла спасать ситуацию, как и в недавнем финале Лиги наций, где играли те же соперники. Антропова действовала блестяще, набрав 28 очков – 20 в атаке, шесть – на блоке и два – эйсами в ключевые моменты.

Бразилия — Италия

Бразилия — Италия

Фото: volleyballworld.com

Хотя бразильянки после поражения в финале Лиги наций в Лодзи заявляли, что теперь точно знают, как одолеть олимпийских чемпионок. Южноамериканские волейболистки выбивали подачей доигровщицу Мириам Силлу, а сбой в этом компоненте сразу отсекал атаки в центре сетки. С игрой на отведённых мячах также возникали сложности. Это и привело к замене Эгону на Антропову. Вот только включилась сборная Италии поздновато – Бразилия уже улетела вперёд настолько, что догнать было просто невозможно.

Во втором сете заработал итальянский блок, Силлу страховали другие, а в атаке подопечные Веласко были хороши. Обе команды показывали выдающуюся игру в плане борьбы за «мёртвые» мячи, розыгрыши получались долгими, к удовольствию болельщиков. Главное, что сделали итальянки – минимизировали свои ошибки и сумели ответить бразильянкам победой в сете с зеркальным счётом.

ЧМ-2025 (ж) . 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 15:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 2
Бразилия
Италия: Антропова - 28, Силла - 21, Эгону - 9, Нервини - 8, Фар - 8, Данези - 4, Джованни - 4, Орро - 3, Камби, де Дженнаро, Ферсино, Сартори, Оморуйи, Акрари
Бразилия: Гимараес - 28, Монтибеллер - 19, Дуарте - 14, Кудиесс - 14, Бергманн - 8, Насименто - 5, Ратцке - 2, Карнейро, Виэзел, Неззо, Венк, Сантос, Васкес, де Арруда

В третьем сете на площадке были настоящие американские горки. Если Бразилия вновь нашла подачей Силлу, то и Италия отыскала слабое звено – Жулию Бергманн. Обе сборные демонстрировали очень качественную игру, никому из соперников не удавалось комфортно оторваться в счёте. У Италии солировали Антропова и Силла, у Бразилии – Габи. А исход сета решил бразильский блок, дважды прикрывший бывшую россиянку.

Сборная Бразилии

Сборная Бразилии

Фото: volleyballworld.com

В четвёртой партии Хулио Веласко пошёл на риск и стал менять Антропову и Эгону. А место Стеллы Нервини в старте заняла Гая Джованни. У Бразилии были все шансы прервать потрясающую победную серию Италии, однако очень некстати в атаке стала ошибаться Бергманн. Её осечки позволили олимпийским чемпионкам убежать на три мяча, которые бразильянки ценой невероятных усилий отыграли. Но повторилась ситуация предыдущего сета, только теперь блок был уже в пользу Италии: два «чехла» – и матч перешёл в тай-брейк.

Обе команды демонстрировали очень качественный и равный волейбол, однако кто-то всё равно должен был проиграть. При счёте 13:13 в концовке дрогнула Бергманн, подарив итальянкам переходящий мяч. И уже в следующем розыгрыше команда Хулио Веласко поставила точку. Символично, что это сделала Паола Эгону, которая в целом провела очень посредственную встречу. Но в самый нужный момент сказала своё веское слово.

Кто из «наших» играет на ЧМ-2025:
Как ни пласталась великолепная Габи на задней линии, спасти свою команду не смогла. Бразильянки выиграли блок – 22:15, уступили на подаче – 2:4, были равны в атаке – 69:69, но допустили больше невынужденных ошибок – 27:19. Италия одержала 35-ю победу подряд и впервые с 2018 года вышла в финал чемпионата мира. Тогда итальянская команда в пяти партиях уступила сборной Сербии.

Ну а тренер сборной Италии Хулио Веласко может теперь привести и женскую сборную к тому трофею, к которому привёл мужскую. В 1994-м сборная Италии под руководством Веласко выиграла чемпионат мира в Греции.

В Таиланде осталось провести два матча, чтобы определить обладателей наград.

Матч за третье место

ЧМ-2025 (ж) . За 3-е место
07 сентября 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Япония
Не начался
Бразилия
Финал

ЧМ-2025 (ж) . Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Турция
Не начался
Италия
