Италия сломила Турцию в финале чемпионата мира! Экс-россиянка тоже приложила к этому руки

Женский чемпионат мира по волейболу – 2025 в Таиланде завершился победой сборной Италии. В тяжелейшем финале итальянки обыграли сборную Турции в пяти партиях. Одной из лучших в составе чемпионок стала Екатерина Антропова – выход бывшей россиянки на площадке на тай-брейке помог подопечным Хулио Веласко окончательно сломать соперниц.

После окончания красивой полуфинальной битвы Италия – Бразилия многие назвали именно этот матч скрытым финалом, не считая Турцию равным соперником. Но финал перевернул это мнение. Команда Даниэле Сантарелли предстала реальным претендентом на титул. Ей не хватило в итоге совсем чуть-чуть.

Турецкие волейболистки отлично подготовились к встрече. Сантарелли досконально разобрал каждого игрока итальянской команды. Это и неудивительно, ведь все они играют в чемпионате Италии, а некоторые и вовсе под его руководством в «Имоко Волей». Волейболистки сборной Турции буквально читали действия соперниц и занимали нужные позиции как на блоке, так и в защите.

С первых минут на площадке была вязкая игра. Однако итальянская связующая Алессия Орро пыталась найти, кто же будет забивать, ведь у Паолы Эгону вновь не пошла игра, а вот у Турции такой проблемы не было. Во всех сложных ситуациях следовала передача на Мелиссу Варгас, которая вколачивала мяч за мячом. Тем не менее итальянки во многом благодаря ошибкам соперника забрали первую партию.

Сборная Италии Фото: volleyballworld.com

Во втором сете борьбы практически не было. Турция действовала настолько мощно и вдохновенно, что преимущество очень быстро стало двукратным. Бороться за спасение сета сборной Италии было просто бесполезно, поскольку у соперниц залетало вообще всё. Но итальянки доказали, что не просто так их уже давно никто не может одолеть. В третьем сете доигровщица Мириам Силла завела команду. Проснулась даже Эгону, которая стала забивать «свои» мячи и помогать на блоке. Паола сказала своё слово в самый нужный момент, когда итальянки упустили пять мячей преимущества и едва не отдали сет: диагональная сначала здорово вколотила мяч в площадку, а затем мощным эйсом завершила партию.

Мелисса Варгас Фото: volleyballworld.com

Казалось, вот он, перелом. Однако нет! Турция сдаваться не собиралась. Варгас, Каракурт и их партнёрши по команде не оставили шансов соперницам в четвёртом сете. Команда Сантарелли играла так, словно на другой стороне площадки была не Италия, которая до этого взяла 35 встреч подряд.

Всё решилось на тай-брейке, в котором равная игра была только половину партии. До тех пор, пока своё слово не сказала Екатерина Антропова. Бывшая россиянка здорово действовала в атаке и блестяще помогла Саре Фар на блоке.

После счёта 9:7 турчанки безуспешно ломились в итальянскую стену, но пробить её не смогли. Из 15 очков на тай-брейке шесть сборная Италии набрала блоком. Да и в защите в «золотом» сете итальянки были великолепны. Интересный факт: либеро итальянской команды Моника де Дженнаро, которая в финале спасла массу неберущихся мячей, — супруга наставника сборной Турции.

Победа в финале ЧМ-2025 для сборной Италии стала 36-й подряд. Больше было только у сборной СССР в 1960-1970-х. Итальянки повторили свой успех 2002 года, когда первый раз стали чемпионками мира. Тогда они отобрали звание лучшей у великой сборной Кубы, которая одновременно владела титулами олимпийских чемпионок и чемпионок мира. Сейчас эти титулы – у сборной Италии.

Бронзу чемпионата мира взяла сборная Бразилии, которая в пяти сетах в матче-триллере победила команду Японии.