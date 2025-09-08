Определены лучшие волейболистки ЧМ-2025. Неужели в такой компании могут быть лишние?

Женский чемпионат мира — 2025 в Таиланде завершён, командные награды нашли своих обладателей. Как и принято на таких турнирах, были вручены и индивидуальные призы. В символическую сборную попали исключительно представительницы четырёх лучших сборных мира. Так кто попал в эту «дрим-тим», а кого обидели?

MVP турнира получила приз в размере $ 100 тыс., а каждый игрок, вошедший в символическую сборную, – по $ 50 тыс.

MVP и связующая — Алессия Орро (Италия)

Лишь раз в истории связующая становилась и самым ценным игроком чемпионата, когда в 2006-м в Японии Ёсиэ Такэсита стала обладательницей двух наград. Спустя почти 20 лет Алессия Орро повторила успех. Если смотреть исключительно на статистику, итальянка находится на шестой строчке, а возглавляет рейтинг связующих японка Нанами Сэки. Вот только азиатская волейболистка смазала концовку, в матче за бронзу её пришлось даже заменить. А Орро на морально-волевых доиграла тяжелейший полуфинал с Бразилией, сумев вернуться после того, как подвернула ногу, а затем в финале на высочайшем уровне отпасовала ещё пять сетов.

Алессия Орро Фото: volleyballworld.com

Интересно, но и показатели её визави по финалу турчанки Джансу Озбай были настолько высоки, что и она также могла претендовать на место в символической сборной.

Диагональная — Мелисса Варгас (Турция)

Мелисса Варгас – мощь не только турецкого, но и всего мирового волейбола. Ещё недавно в Лиге наций диагональная периодически выпадала из игры, и многие сетовали, что, если у неё не будут помощи, Турция снова останется за чертой призёров. Однако Варгас на чемпионате мира опровергла эти предположения, проведя турнир на запредельном уровне. В каждой встрече она становилась лучшей по набранным очкам, которых набралось 151. В финальном матче Варгас укладывала эйсы один за другим, но победить её команда не смогла. При этом Мелисса предстала собой образца 2023 года, когда сметала всех соперников пушечными ударами, Турция выигрывала трофеи, а Варгас забирала MVP.

Мелисса Варгас Фото: volleyballworld.com

Доигровщицы — Габриэла Гимараес (Бразилия), Маю Исикава (Япония)

На этой позиции, как и в случае с Варгас, выбор точно совпал с итоговой статистикой. Именно эти доигровщицы идут следом за турецкой диагональной по набранным очкам. У Габи – 142 выигранных мяча, у Маю Исикавы – на один меньше. Обе – абсолютные лидеры своих команд.

Габриэла Гимараес исполняла сольную партию после травмы основного бомбардира Аны Кристины, которая не смогла помочь бразильянкам на ЧМ-2025. Габи с этой ролью справилась: держала стабильный приём на задней линии, а на передней просто феерила на сетке. Волейболистка с таким характером, которая бьётся за каждый мяч и за свою команду, несомненно, украшение символической сборной.

Игроки сборной Бразилии Фото: volleyballworld.com

Маю Исикава — стержень, на котором держится японская команда. Азиатские волейболистки показали не только фантастический уровень игры в защите, но и в нападении удивили. Они не просто конкурировали, а в каких-то играх превосходили своих соперников в атакующих действиях. Все важные концовки приходилось решать капитану, с чем она и справилась. Да, Маю не смогла забить нужный мяч с Бразилией. Но Япония и вовсе могла не дойти до этой стадии турнира, если бы не Исикава.

Пожалуй, в этой компании могла бы оказаться и Мириам Силла – мотор этой команды и игрок, который выполнял на площадке сумасшедший объём работы, особенно это бросалось в глаза, когда проседал главный бомбардир – Паола Эгону, а другая доигровщица слишком молода, чтобы решать игру в ответственные моменты.

Центральные блокирующие — Эда Эрдем Дюндар (Турция), Анна Данези (Италия)

Эда Эрдем показала, что и в 38 лет можно играть на высочайшем уровне. Блокирующая вовремя вернулась в состав своей сборной и внесла весомый вклад в успех своей команды. Центральная приносила очки наравне с Варгас, а иногда как раз её эффективные действия на блоке и в атаке становились ключевыми в матчах. Эда – стержень турецкого волейбола. У неё неоспоримый авторитет в глазах команды, потому что спортсменка показывает, как и с каким желанием нужно играть с любым соперником.

Эда Эрдем Дюндар Фото: volleyballworld.com

Анна Данези, наверно, единственный неоднозначный выбор в символической сборной ЧМ-2025. Да, она лучшая по блоку в своей команде, у неё 16 очков. Однако в общем списке это всего лишь пятая строчка. А в нападении её сокомандница Сара Фар показала лучшую результативность и обошла Данези с разницей в 15 мячей.

Странно, что мы не увидели в этой команде лучших бразильянку Жулию Кудиесс. А ведь ещё месяц назад на Лиге наций она была в символической сборной. Блокирующая провела турнир на высоком уровне, став лидером по набранным очкам на блоке среди всех участниц ЧМ-2025. На счету волейболистки 30 «чехлов», 14 из которых были выиграны на стадии решающих встреч. Именно она поставила победную точку в матче за бронзу.

Либеро — Моника де Дженнаро (Италия)

Монику по праву можно назвать легендой. Именно она цементирует игру итальянской сборной на задней линии, в команде её называют самым надёжным игроком. Волейболистка показала отличную игру в защите, «засейвив» 81 мяч. На подаче соперницы старались обходить её стороной, но всё, что летело в неё, Моника мастерски доводила связке буквально на нос. После золота ЧМ-2025 на её счету полный комплект титулов – от Олимпиады до клубного чемпионата мира.

Моника де Дженнаро Фото: volleyballworld.com

К сожалению для сборной Италии, Моника де Дженнаро объявила о завершении выступлений за национальную команду. Хулио Веласко предстоит серьёзная задача по поиску сильной либеро на следующий сезон, в котором будет сыгран чемпионат Европы. Удивительно, однако сборная Италии эту вершину пока не покорила.

Тренер – Хулио Веласко (Италия)

Какая же сборная, пусть и символическая, останется без тренера? Выбор здесь очевиден. Великий аргентинский наставник творит магию волейбола вместе с женской сборной Италии. Под его руководством «Скуадра адзурра» с каждым матчем переписывает историю: четыре золота подряд на международных турнирах и победная серия в 36 встреч. Хулио Веласко стал вторым тренером в истории, кому удалось выиграть золото чемпионата мира и с мужской (1990, 1994), и с женской сборной. Ранее такое удавалось только гениальному советскому наставнику Гиви Ахвледиани в 1960-1970 годах.