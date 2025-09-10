Сборная Италии — самая крутая волейбольная команда мира. Почему её никто не может победить

Завершившийся в Таиланде чемпионат мира по волейболу – 2025 среди женских команд во многом ожидаемо выиграла сборная Италии. Команда Хулио Веласко продолжила свою фантастическую победную серию, которая насчитывает уже 36 матчей и которая позволила итальянкам взять не только чемпионат мира, но и Олимпийские игры – 2024, и две Лиги наций. До абсолютного доминирования сборной Италии осталось победить только на чемпионате Европы – 2026.

Удивительная победная серия

Золотая команда Хулио Веласко выигрывает турнир за турниром, переписывая историю. Сам аргентинский наставник высоко оценил подопечных: «После победы на чемпионате мира, Олимпийских играх и двух Лигах наций я считаю, что эта команда в будущем запомнится как легендарная, как и несколько других. Я очень горжусь ими. Они выиграли два очень сложных матча за последние два дня, и они делают всё возможное каждый день на практике и действительно заслуживают всего, чего достигли».

Это будущее, о котором говорит Веласко, кажется, уже наступило. Италия – первая команда с 2002 года (после сборной Кубы), владеющая одновременно титулами чемпионов мира и олимпийских чемпионов. Сборная нынешнего созыва побила предыдущий рекорд по количеству побед подряд: в сезонах 2006 и 2007 итальянские волейболистки под руководством Массимо Барболини выиграли 26 встреч.

Сейчас Барболини – помощник Веласко, и этот мощнейший тренерский тандем ведёт сборную Италии к абсолютному рекорду. Пока он принадлежит сборной СССР, которая в прошлом веке взяла 46 матчей подряд. Чтобы побить это достижение, итальянкам достаточно будет выиграть встречи группового этапа Лиги наций – 2026.

Сборная Италии Фото: volleyballworld.com

Это им вполне по силам. ЧМ-2025 показал, что лишь две сборные могут в своей лучшей форме составить конкуренцию Италии – это команды Бразилии и Турции.

К чему же приведёт Италию «волейбольный Мидас»?

В итальянской сборной сейчас уникальное поколение, в котором сочетается сплав опыта и молодости. В обойме тренерского штаба два равнозначных состава, которыми Веласко умело жонглирует.

Это огромный плюс для Италии и минус для её конкурентов, которым нужно бороться с несколькими классными игроками на одной позиции. Решающие матчи ЧМ-2025 наглядно показали, как скамейка влияла на итоговый результат. Например, бывшая россиянка Екатерина Антропова, как раз выйдя на замену, «прибила» в полуфинале сборную Бразилии, а в финале с Турцией, появляясь на площадке лишь эпизодически, набрала 14 очков, в том числе выиграв три мяча на тай-брейке в самый ключевой момент.

Три итальянские волейболистки по итогам ЧМ-2025 получили индивидуальные награды: Алессия Орро, Анна Данези и Моника де Дженнаро. Последняя сразу после окончания финала объявила о завершении спортивной карьеры. Но аргентинский тренер наверняка решит и эту задачу. Не зря же итальянские журналисты в последнее время называют Хулио Веласко Мидасом. Согласно греческой мифологии, всё к чему прикасался этот фригийский царь, превращалось в золото. Именно этим и занимается 73-летний тренер. За пару лет он взял четыре международных трофея и останавливаться не собирается. В следующем году – чемпионат Европы.