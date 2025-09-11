Кто выиграет мужской ЧМ-2025 по волейболу? Претендентов хватает

На Филиппинах стартует мужской ЧМ-2025 по волейболу. 32 команды проводят последние тренировки перед тем, как начать оспаривать звание лучшей в мире. Но, конечно, далеко не все участники претендуют на самые высокие места. «Чемпионат» выбрал главных претендентов на победу.

Сборная Польши

Поляки сделали неплохую заявку на успех, выиграв Лигу наций. И это в составе, где не было многих лидеров. Кто-то получил отдых, кто-то лечился, а кто-то просто пропускает сезон сборных. Но к ЧМ-2025 у Николы Грбича есть усиление в виде диагонального Бартоша Курека и блокирующего Норберта Хубера. Последний успел восстановиться после операции на носовой перегородке. Да, потери по-прежнему велики, но в Лиге наций это полякам никак не помешало.

Роль основного связующего примерил новоиспечённый чемпион Польши Марчин Коменда, а главным открытием стал диагональный Кевин Сасак. В доигровке у Польши огромный выбор даже после травмы Александра Сливки. Так что «бяло-червоные» точно одни из главных фаворитов.

Сборная Италии

Это действующие чемпионы мира! Команда довольно молодая по среднему возрасту, однако уже суперопытная. И сыгранная. Правда, в Лиге наций был ужасный финал, но время поработать над ошибками тоже было.

Главная беда итальянцев — повреждение Даниэле Лавии. Доигровщик получил тяжёлую травму руки на тренировке. А это хоть и не главный бомбардир, но очень важное звено в схемах Де Джорджи. Заменить его попробуют Лука Порро и Маттия Боттоло. Сбрасывать Италию со счетов никак нельзя.

Сборная Франции

А это олимпийские чемпионы Парижа. Конечно, тоже претендент на самые высокие места, даже несмотря на начинающуюся смену поколений. В Лиге наций выступили средне, но сейчас в состав вернулся Эрвен Нгапет, а мотивированный Нгапет — это и душа, и сердце, и мозг команды. В строю и Женя Гребенников.

Команда сбалансированная и с опытом больших побед. К тому же для ряда игроков ЧМ-2025 может стать лебединой песней в национальной команде.

Сборная Бразилии

Бразильцев никогда нельзя сбрасывать со счетов, даже с учётом того, что у них в самом разгаре смена поколений. Тем более что вернулся в состав после травмы основной связующий Фернандо.

В Лиге наций получилось дойти до полуфинала, причём команда выиграла предварительный раунд. Немного куража, немного везения — и подопечные Бернардиньо могут побороться за чемпионство.

Названная четвёрка — главные претенденты на медали, однако есть и тёмные лошадки. Команды, которых нельзя отнести к суперфаворитам, но если пазл сложится, они могут пошуметь. Наверняка пошумят!

Сборная Японии

Нет Юдзи Нисиды и Масахиро Секиты, однако остальные лидеры в строю. Когда эта команда ловит кураж — справиться с ней очень сложно. Не будем забывать и о том, что турнир пройдёт в Азии. Да, Филиппины — это, мягко говоря, не Япония, но всё же «самураям» будет чуть проще в сравнении с европейцами и латиноамериканцами.

Сборная США

Американцы не скрывают, что готовятся к домашней Олимпиаде в Лос-Анджелесе, а всё остальное — просто промежуточные этапы. Поэтому мы снова увидим много молодёжи, которая, кстати, ближе к завершению Лиги наций была очень даже в порядке. Ну и Майка Кристенсон. С таким связующим можно замахнуться на многое.

Сборная Аргентины

Вот вроде бы нет ничего особенного в этой команде, но аргентинцы всегда хорошо играют на крупных турнирах! Завершил карьеру Факундо Конте, команда испытывает сложности на высоких мячах. Однако если аргентинцы принимают, от их скоростей голова может закружиться у кого угодно! Они уже сделали неплохую заявку, классно отыграв на Мемориале Вагнера в Польше. Так что и за этой командой стоит последить.