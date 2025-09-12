«Наши» на волейбольном ЧМ-2025. Российским болельщикам будет за кем последить!

Сборная России не выступит на мужском ЧМ-2025 по волейболу, однако болельщикам не стоит унывать. Ведь на турнире сыграют как бывшие, так и нынешние игроки российских клубов. И это представительство очень широкое! В 19 из 32 команд мы нашли «российский след». Изучайте и выбирайте, кого будете поддерживать!

Группа А

Казалось бы, какое отношение к России имеют сборные Филиппин и Туниса? А оно есть! Тренеры, которые возглавляют эти команды, раньше успешно работали в нашей стране. Наставник Филиппин Анджолино Фригони с 2007 по 2012 год входил в штаб уфимского «Урала», а в сезоне-2011/2012 и сезоне-2012/2013 даже возглавлял команду из Башкортостана. На второй сезон уфимцы стали серебряными призёрами Суперлиги, но Фригони в клубе уже не было — он покинул пост по состоянию здоровья.

С Тунисом же работает Камило Плачи. В нашей стране он тренировал новоуренгойский «Факел» — с 2016 по 2021 год, выиграв за это время Кубок вызова и став третьим в Суперлиге и на клубном чемпионате мира. Ну и приложил руку к становлению Егора Клюки, Дмитрия Волкова, Ивана Яковлева и Дениса Богдана.

Камило Плачи Фото: legavolley.it

В этом же квартете сыграет сборная Ирана, которую не так давно возглавлял Владимир Алекно. Здесь из знакомых лиц Амирхоссейн Эсфандияр, который провёл в Уфе сезон-2022/2023. А тренирует команду Роберто Пьяцца, на заре своей карьеры ассистировавший в сборной России и московском «Динамо» Даниэле Баньоли.

Группа B

Фаворит группы B и один из явных претендентов на золотые медали — сборная Польши. Здесь, конечно, особняком стоит Вильфредо Леон. Натурализованный кубинец в своё время выиграл все возможные трофеи с казанским «Зенитом». Кстати, тренер команды Никола Грбич свой последний сезон в игровой карьере также провёл в Казани. Мог попасть в состав ещё один экс-казанец Бартош Беднож, но его в последний момент отцепили. А вот Бартош Курек в строю. И у него тоже был опыт игры в России — в московском «Динамо».

Бартош Курек Фото: NurPhoto via Getty Images

В Нидерландах и Катаре «наших» нет, а вот в Румынии – есть. В аналитическом штабе этой команды работает россиянин Юрий Соколов. Диагональный Александру Рацэ заезжал в петербургский «Зенит», правда, адаптироваться к нашему чемпионату не смог.

Группа С

Сборная Франции также не чужда нашему волейболу. Женя Гребенников — лучший либеро мира — выступает за петербургский «Зенит», да и вообще у него русские корни. Лидер команды Эрвен Нгапет поиграл за «Кузбасс» и «Зенит-Казань», правда, запомнился больше скандалами. Есть опыт игры в России и у обоих связующих. Антуан Бризар играл в Санкт-Петербурге, а Бенжамен Тоньютти провёл несколько матчей в Казани.

Не обойдём вниманием и сборную Аргентины. В состав команды вернулся Лусиано Де Чекко. А ведь этот мастер когда-то играл в России! Сезон-2009/2010 он провёл в калининградском «Динамо-Янтарь». Ещё один связующий — Матиас Хираудо — в прошлом году играл за новоуренгойский «Факел». Там же выступал и лучший принимающий Суперлиги Сантьяго Данани, в межсезонье перебравшийся в Казань. Ну а диагональный Пабло Кукарцев — сын известного советского связующего Сергея Кукарцева, чемпиона России – 1999. Пабло играл в России в сезоне-2017/2018 за «Югру-Самотлор» из Нижневартовска, но травмы помешали ему раскрыться в нашей лиге.

Группа D

Здесь выступает сборная США, за которую сыграет Майка Кристенсон — символ успехов казанского «Зенита» последних лет. Его напарником по позиции связующего должен стать Майка Ма'а, ещё один гаваец, только собирающийся провести свой первый сезон в России. Он будет выступать за «Факел». Либеро Эрика Шоджи также хорошо помнят в Новом Уренгое, был в его карьере и сезон в «Локомотиве» из Новосибирска.

Майка Кристенсон Фото: Carl Recine/Getty Images

Сборная Кубы — одна из самых близких нам на этом турнире. Доигровщик Марлон Янт играет в Санкт-Петербурге, его коллега по амплуа Осниэль Мельгарехо — за «Динамо-ЛО». Блокирующий Давид Фиэль играл в белорусском «Шахтёре», а сейчас представляет «Кузбасс» из Кемерова. Ещё один центр Хавьер Консепсьон начинал прошлый сезон в нижегородском АСК. В карьере второго диагонального Йордана Биссета значатся «Нова» и «Газпром-Югра».

Группа Е

Один из самых ровных квартетов также подарит нам игры с участием «наших». Один из суперветеранов сборной Словении Тине Урнаут имеет опыт игры в Санкт-Петербурге, а Жига Штерн в новом сезоне будет представлять красноярский «Енисей».

В составе сборной Германии выделяется Георг Гроцер. 40-летний диагональный успел поиграть сразу за три российских клуба — «Белогорье» (дважды), «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Тренер немцев Михал Винярски в бытность игроком один год провёл в «Факеле».

За сборную Болгарии точно будут переживать в Новосибирске, ведь за неё играет новичок команды восходящая звезда мирового волейбола Симеон Николов! Доигровщик Мартин Атанасов также засветился в «Локомотиве», а Аспарух Аспарухов провёл два сезона в «Кузбассе». Ещё один экс-железнодорожник Денис Карягин в итоговую заявку не попал.

Группа F

У сборной Италии связь с Новым Уренгоем. Главный тренер Фердинандо Де Джорджи отработал там с 2012 по 2014 год, а диагональному Юри Романо матчи за «Факел» только предстоят.

В сборной Украины тоже есть волейболисты, выступавшие в России до известных событий. Илья Ковалёв играл за «Газпром-Югра», а Юрий Синица — за «Югру-Самотлор». У блокирующего Максима Дрозда в послужном списке есть сезон в Высшей лиге А за махачкалинский «Дагестан».

Сэм Деру Фото: IMAGO/Stijn Audooren/ТАСС

В сборной Бельгии капитанит Сэм Деру! Начинал свою российскую карьеру он в «Динамо», потом были шикарные сезоны в Казани, а ближайший год доигровщик проведёт в «Локомотиве». Сэм — лидер своей национальной команды и должен помочь ей побороться как минимум за выход из группы.

Группа G

Здесь на четыре команды только один экс-представитель Суперлиги. Слободан Ковач сейчас тренирует сборную Турции, но был в его карьере и сезон с «Белогорьем».

Группа H

В последнем квартете особняком, конечно, стоит сборная Сербии. Георге Крецу работал в Белгороде и Кемерове, а с нового сезона вновь заступает на тренерский мостик «Белогорья». В его команде знакомых нам имён тоже хватает.

Связующий Никола Йовович сейчас играет в «Нове», в его послужном списке есть матчи за «Урал» и «Динамо-ЛО». Компанию Николе в новом сезоне в клубе из Самарской области составит доигровщик Павле Перич.

Дражен Лубурич Фото: NurPhoto via Getty Images

Должен был играть за Сербию и уфимец Петар Крсманович, но травма вывела его из строя. А вот Дражен Лубурич на чемпионате мира будет лидером атак сербов. В новом сезоне Дражен станет напарником Максима Михайлова в казанском «Зените», а до этого он успел поиграть за «Белогорье», «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Локомотив».

В сборной Бразилии диагональный Алан Соуза провёл в своё время несколько месяцев в составе «Кузбасса», а в команде Китая ждём Чжан Цзининя. Правда, выступление доигровщика «Белогорья» на турнире под вопросом. Лигу наций он пропустил из-за травмы.