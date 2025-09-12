Ну и звездопад! Кто из топ-игроков пропустит мужской ЧМ-2025 по волейболу

Мужской чемпионат мира по волейболу собирает лучших игроков со всего света. Но в 2025 году с этим постулатом можно поспорить. Уж очень много звёзд пропустит турнир на Филиппинах. Рассказываем о главных потерях ЧМ-2025.

Александр Сливка, Бартош Беднож, Марцин Януш, Гжегож Ломач, Лукаш Качмарек, Матеуш Бенек, Павел Заторски (Польша)

Вот так, сразу семь волейболистов, которые вполне могли бы попасть в заявку команды Николы Грбича. Но и без них Польша — главный фаворит. Сливка получил травму лодыжки в матче Лиги наций, а сербский специалист планировал видеть его в составе. Бартош Беднож снова пропустит крупный турнир в составе сборной, однако это решение тренера. У экс-казанца очень непростая судьба в национальной команде — в последние годы он остаётся последним отцепленным из состава.

Что же касается остальной пятёрки, то об их отсутствии было известно заранее. Заторский «сломался» ещё по ходу клубного сезона, остальные либо лечатся, либо взяли паузу в послеолимпийский год сборных.

Даниеле Лавия (Италия)

А вот сборная Италии в последний месяц перед турниром лишилась одного из своих основных доигровщиков. Даниеле Лавия получил тяжёлую травму во время работы в тренажёрном зале.

«Это очень серьёзная травма. Оба пальца были практически раздроблены, оторваны. Повреждены четвёртый и пятый пальцы правой руки: открытые переломы, разорванная кожа, повреждённые нервы и сухожилия.

Он пробыл в операционной более трёх часов. Коллеги, ставшие свидетелями происшествия, были в ужасе. Нам не повезло, но всё могло быть гораздо хуже.

Это была абсурдная ситуация: двухметровый человек падает, и одновременно на его руку падает 15-килограммовый диск. Мы не увидим его на площадке как минимум три месяца, возможно, он вернётся в ноябре», — рассказали в «Трентино» — клубе, за который выступает Лавия.

Мэтт Андерсон, Томас Ешке, Тори Дефалко, Аарон Расселл, Максвелл Холт (США)

Сборная США планомерно проводит смену поколений и везёт на ЧМ-2025 команду без ряда ветеранов. Зато с Майкой Кристенсоном.

Андерсон, Ешке и Дефалко получили возможность отдохнуть, со сборной они не заканчивали. А вот Максвелл Холт, скорее всего, сыграл свой последний матч в национальной команде, хотя и не заявлял об этом официально. Мог бы стать одним из лидеров в нападении Аарон Расселл, но доигровщик перенёс операцию на колене и сейчас восстанавливается.

Рок Можич, Клемен Чебуль (Словения)

Большой удар по команде Фабио Соли, которая хоть и омолаживается, но должна была выступить на ЧМ-2025 в сильнейшем составе. В итоге же Клемен Чебуль, пропустивший Лигу наций, не почувствовал себя готовым к турниру, а Рок Можич выбыл из-за травмы.

Доигровщик, который явно будет лидером нового поколения словенцев, получил травму колена во время подготовки, до последнего оставался с командой в надежде восстановиться, но всё же не успел. Без него Словении будет очень непросто.

Нимир Абдель-Азиз (Нидерланды)

Эта потеря на 99% ставит крест на турнирных перспективах «оранжевых». Главный бомбардир команды пропустил Лигу наций и по первоначальному плану должен был вернуться в состав на чемпионате мира. Однако после разговора с главным тренером Джоэлем Бэнксом Нимир заявил, что не сыграет на Филиппинах. Официальная версия — неготовность, решил не подводить команду.

Без Нимира Нидерланды вылетели из Лиги наций. Теперь же под большим вопросом выход из группы на ЧМ-2025. Польша на две головы сильнее, Румыния и Катар получают шанс побороться.

Юдзи Нисида, Масахиро Секита (Япония)

Японцы лишились основного связующего и диагонального. Впрочем, в Лиге наций они были конкурентоспособны и без них. И тем не менее.

Секита восстанавливается после травмы и не должен был играть изначально. Нисида попал в расширенный список, он заявил, что хотел бы отдохнуть, однако готов приехать, если ситуация того потребует. Но Лоран Тийи решил этот год провести без Нисиды.

Бруно Лима (Аргентина)

Не самый звёздный игрок, но всё-таки это основной диагональный сборной Аргентины последних лет. Причём он засветился в Лиге наций, а в августе внезапно завершил, что завершает карьеру в сборной. Теперь первым номером точно будет Пабло Кукарцев.

Амин Эсмаильнежад, Джавад Карими, Милад Эбадипур (Иран)

Своих лидеров в подготовительный период лишились и иранцы. Амин был явным лидером команды в Лиге наций. А теперь вылетел ещё и основной связующий. Возможно, Роберто Пьяцца уже пожалел, что решил не вызывать в сборную доигровщика Милада Эбадипура в этом сезоне. Пошуметь с такими потерями на чемпионате мира будет сложно.

Петар Крсманович, Урош Ковачевич (Сербия)

У сербов всё сложно. Смена поколений затянулась, а молодёжь пока не готова конкурировать на высоком уровне. Дядькой-наставником в команде Георге Крецу мог стать Урош Ковачевич, но доигровщик решил закончить со сборной. А вот центральный уфимского «Динамо-Урала» Петар Крсманович должен был усилить команду перед ЧМ-2025, однако травма голеностопа выбила его из состава. Кроме того, сербы лишились основного либеро Вукасина Ристича. Крецу и компании будет очень сложно.