Безумный старт на мужском волейбольном ЧМ-2025! Сенсации начались с первого дня

Мужской чемпионат мира по волейболу — 2025 удивил с первых матчей. В стартовом туре — несколько неожиданных результатов. Есть как громкие сенсации, так и оглушительные провалы. А ряд команд больше не могут ошибаться, иначе плей-офф останется недостижимой мечтой. Рассказываем о событиях 1-го тура.

Группа А

У матча открытия между Филиппинами и Тунисом была, конечно, провальная вывеска, но первая игра удалась. В основном, естественно, благодаря болельщикам хозяев, которые заполнили арену до отказа и неистово поддерживали своих. Филиппинцы поначалу явно перегорели — в какой-то момент первого сета счёт стал 12:1, причём единственное очко команда Анджолино Фригони набрала благодаря ошибке тунисцев на подаче. Африканцы в итоге победили более чем уверенно, даже позволив хозяевам побороться и показать ряд красивых скоростных атак. Кажется, довольны остались все.

А вот второй матч дня принёс сенсацию. Даже без основного связующего и диагонального сборная Ирана была явным фаворитом во встрече с Египтом. Но на выходе получилось 1:3. После первого проигранного сета команда Роберто Пьяццы взяла вторую партию, повела в третьей 9:6… И снова выключилась. Африканцы же отчаянно рисковали даже в сложных ситуациях и были вознаграждены. Особенно отличилась пара доигровщиков Эльхоссини — Шафик, которые реализовали около 60% своих атак. Египтяне сделали огромную заявку на выход из группы. А для Ирана теперь судьбоносным будет матч с Тунисом во 2-м туре.

Группа B

Здесь обошлось без сенсаций, однако Польше и Нидерландам пришлось понервничать. Поляки едва не отдали сет Румынии — трижды те заработали сетбол, но не смогли завершить в свою пользу сет, в котором команда Николы Грбича была сонной — 34:32. Дальше «бяло-червоные» раскочегарились, а румыны уже так чисто сыграть не сумели.

Нидерланды победили Катар, однако отдали сет, да и в целом все партии были очень близкими. Теперь нужно одолеть Румынию — и плей-офф в кармане. Без Нимира Абдель-Азиза потолком этой сборной кажется выход в 1/8 финала.

Группа С

Франция очень легко победила Южную Корею, ни разу не дав сопернику добраться даже до 20 очков. Вообще, корейцы из всех сборных-андердогов разочаровали, пожалуй, больше всех. А вот в другом матче группы свершился первый камбэк на чемпионате мира. Аргентина уступала Финляндии 0:2 по сетам, но смогла переломить ход встречи. Два сета европейцы просто уничтожали команду Марсело Мендеса. Но у того был туз в рукаве — опытнейший Лусиано Де Чекко.

Связующий, кстати, по итогам матча вошёл в историю. Он стал первым волейболистом, который сыграл на шести чемпионатах мира подряд. Да, Де Чекко играл ещё в далёком 2006 году. А сейчас он смог перестроить игру команды, которая не запаниковала даже при счёте 2:8 и 7:12 в четвёртом сете. А пять подряд очков при счёте 19:20 надломили финнов. Теперь, если не случится сенсаций, команде Олли Куннари нужно побеждать Францию. Это будет очень сложно.

Группа D

Здесь сборная США спокойно и уверенно вкатилась в турнир матчем с Колумбией. А вот во встрече Кубы и Португалии произошла ещё одна сенсация.

Про кубинцев давно известно — эта команда может победить любого фаворита в удачный день, но может и проиграть кому угодно. Так на этот раз и случилось. Подопечные Хесуса Круса уверенно взяли первый сет, уступили в равной концовке второго и развалились. Португальцы выдали классный матч — здорово дирижировал игрой партнёров Мигел Тавареш, команда Жоау Жозе классно отыграла в защите, но кубинцы позволил соперникам разыграться, а сами вообще ничего не смогли показать. Полностью исчезла защита, развалился приём, а в атаке упование только на силу удара и высоту прыжка привело к вороху ошибок. И теперь всё идёт к тому, что Кубе придётся побеждать сборную США. После такого матча это кажется нереальным. Но в случае с волейболистами из этого государства никогда ничего нельзя говорить уверенно. Ну а Португалия одержала первую для себя победу на ЧМ за 23 года. И у неё есть все шансы пройти в плей-офф.

Группа Е

Наверное, самый конкурентоспособный квартет, в котором три сборные — Словения, Германия и Болгария — примерно равны по классу. В первый день словенцы разобрались с аутсайдером — сборной Чили. А болгары сделали огромный шаг к плей-офф, обыграв в трёх сетах Германию.

Ключевым стал первый сет, где немцы отыгрались со счёта 11:16 и 22:24. Партия вышла на баланс, где шансы были и у тех, и у других. Больше даже у Германии, у которой здорово заработал блок. Однако всё же в концовке удача улыбнулась Болгарии — с шестой попытки команда Джанлоренцо Бленджини забрала сет.

Он стал ключевым — болгары на кураже отыграли последующие партии, а Германия выглядела серо. Не лучший матч провёл Георг Гроцер — 40-летний диагональный показал далёкие от обычных для себя цифр. А вот Александр Николов у сборной Болгарии набрал 27 очков за три сета! Очевидно, что именно на братьях Николовых и строится команда Бленджини. В этой группе всё ещё впереди, ведь во 2-м туре Германии играть с командой Чили.

Группа F

В этой группе есть явный фаворит — Италия и аутсайдер — Алжир. Они в 1-м туре и встретились. 3:0 для итальянцев, которые, правда, расслабились во второй партии. Пришлось отыгрываться с «-5». Впрочем, команда Фердинандо Де Джорджи справилась.

При таком раскладе матч между Бельгией и Украиной превращался практически в игру плей-офф. Шансы виделись примерно равными, но по факту бельгийцы были на голову сильнее. Они переиграли соперника во всех элементах, позволив создать иллюзию борьбы лишь в третьем сете. Стейн Д'Хюлст грамотно распределил нагрузку между нападающими. Работали и защита, и блок, а в нападении Ферре Реджерс и Сэм Деру выглядели очень уверенно. Эта победа сделала огромную заявку для Бельгии на выход в плей-офф. Ну а Украине теперь нужно побеждать Италию.

Группа G

Ещё одна сенсация громыхнула в этом квартете. Турция победила Японию, причём в трёх сетах. Турки великолепно подавали, особенно отличился в этом элементе Рамазан Мандыраджи, которого ещё называют Эфе. Он исполнил пять эйсов. Партнёры добавили ещё два, а в активе всей сборной Японии всего одна подача навылет.

Да и вообще самураи выглядели очень слабо. Совсем не задалась игра у лидеров — Ран Такахаси реализовал лишь 18% атак. Юки Исикава выглядел получше, но именно он стал мишенью для подач сборной Турции. Не помог и леворукий диагональный Кэнто Мияура. Права на ошибку японцы лишились, но выйти в плей-офф им более чем по силам — нужно победить Канаду и Ливию.

Эти команды встретились между собой. Канадцы выиграли, однако ливийцы дали настоящий бой! Они выиграли первый сет, а ещё в двух уступили с минимальной разницей. Так что в этом квартете пока никто не может чувствовать себя вольготно.

Группа Н

Эта группа тоже очень ровная. И после 1-го тура точно назвать две команды, которые продолжат борьбу, сложно.

Бразилия победила Китай, но видно, что подопечные Бернардо Резенде ещё только набирают ход. В ходе подготовки вылетали из-за травм несколько игроков во главе со связующим Фернандо Качопой. Азиаты здорово сыграли первый сет, но постепенно инициатива перешла к бразильцам — заработала защита, а края начали набирать очки без перебоев. Однако у китайцев точно будут шансы в оставшихся встречах группы.

А вот во втором матче разочаровала Сербия. Команда Георге Крецу всё-таки была фаворитом в игре с Чехией. Но в итоге безрадостные и заслуженные 0:3.

Чехи ничего не придумывали. У них есть два равноценных диагональных Марек Шотола и Патрик Индра, а также крепкий доигровщик Лукаш Вашина. На последних двух команда Иржи Новака и построила свою игру.

Чехи отыграли чище и куда лучше справились с приёмом, создав для своего связующего Любоша Бартунека отличные условия. А вот Никола Йовович вынужден был бегать по всей площадке, чтобы отдать передачу. Да и даже когда приём позволял, сербский связующий частенько пасовал не в темп. Пара доигровщиков Куюнджич — Перич явно не справлялась, но ни Марко Ивовича, ни Велько Машуловича на площадке мы не увидели. Возможно, у них повреждения. А один Дражен Лубурич в поле не воин.

Сербы выглядели максимально уныло. Вроде бы всё время были на расстоянии удара, однако навязать борьбу ни в одной концовке не смогли. Если за два дня чудесного преображения не наступит, скоро игроки нашей Суперлиги освободятся для своих клубов. Следующий матч у команды Георге Крецу – с Китаем. Ну а Чехию проэкзаменует Бразилия.