Сенсация на волейбольном ЧМ-2025. Япония не смогла выйти даже из группы

На ЧМ-2025 групповой этап не дошёл ещё и до экватора, а уже стали известны первые неудачники. И среди них совершенно неожиданно для экспертов оказалась сборная Японии! «Самураев» если и не считали претендентами на победу, то в борьбе за медали их видели точно. Но на деле 0:6 в двух матчах и, по сути, товарищеский матч в 3-м туре.

Что случилось с командой, которой все восхищались ещё год назад? Сменился тренер — на место Филиппа Блена пришёл другой француз, Лоран Тийи, который стал олимпийским чемпионом со сборной Франции в Токио.

Этот сезон Япония проводит без основного связующего и диагонального. Масахиро Секита травмирован, а Юдзи Нисида заявил, что хочет отдохнуть. Правда, лидер атак японцев последних лет отмечал, что, если его услуги тренеру понадобятся, он готов помочь команде. Однако Тийи не стал обращаться к Нисиде. Значит, был уверен в Кэнто Мияуре — достаточно неплохом леворуком диагональном.

И ведь в Лиге наций японцы выглядели очень неплохо. Да, наверное, без излишнего блеска, но они проигрывали фаворитам, а тех, кто ниже рангом, спокойно побеждали. На ЧМ-2025 же последовали два совершенно безвольных поражения в матчах с Турцией и Канадой — командами, которые уж точно по зубам нынешней сборной Японии.

Бросалась в глаза неуверенность и нервозность японских игроков. Периодически «самураи» включали свою фирменную защиту, получали доигровки, однако связующие Мотоки Эйро и Масаки Ойя никак не могли попасть в темп своим нападающим. Лоран Тийи после второго сета матча с Канадой говорил прямо — нам нужна более уверенная и качественная передача. Но слова остались словами.

Кроме того, провалились те, кто должен был повести команду за собой. В первой встрече с Турцией Юки Исикава поплыл на приёме, а Ран Такахаси очень много проиграл в атаке. В матче с Канадой Исикаву и вовсе пришлось менять — один забитый мяч из 12. Мияура на их фоне выглядел более-менее нормально, однако и его цифры были далеки от хотя бы приемлемых.

Возможно, всё дело в промахе с пиком формы. Японцы выглядели тяжёлыми, включались только эпизодами. Их фирменная защита раз за разом давала сбои, они постоянно опаздывали. В это сложно поверить, но сборная Канады — команда, которая ориентирована больше на силовой волейбол, выглядела в обороне уж точно не хуже, а то и лучше, выиграв практически все длинные розыгрыши. Про преимущество «кленовых» на подаче и блоке можно не говорить — оно было более чем заметным.

Катар, Румыния, Колумбия, Ливия, Чили — вот в такой грустной компании оказалась сборная Японии после всего двух дней турнира. Это перечень сборных, потерявших все шансы на продолжение борьбы.

Лоран Тийи Фото: Mark Fredesjed Cristino/Getty Images

Но если для всех остальных команд потолком был просто выход из группы, то команда Лорана Тийи собиралась бороться за медали. А теперь ей остаётся не ударить в грязь лицом в матче с Ливией. Кстати, эта сборная взяла по сету как у канадцев, так и у турок. Видимо, и в третьей игре у «самураев» возникнут проблемы. Что-то надо менять. У Тийи контракт до Олимпиады в Лос-Анджелесе. Время подумать и исправить ошибки есть. Однако его не так много, как кажется.