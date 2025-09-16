Чудо-Бельгия и блестящая Финляндия! Сенсации на ЧМ-2025 по волейболу продолжаются

На ЧМ-2025 по волейболу позади остался 2-й тур. И многие сборные, которых все по праву причисляют к фаворитам турнира, столкнулись с проблемами. А кто-то и вовсе потерял все шансы. Рассказываем о главных событиях последних дней.

Матч-триллер

Лучший матч этого турнира выдали Италия и Бельгия. Действующие чемпионы мира поставили себя в тяжёлую ситуацию, получив 0:2 по партиям. И не сказать, что итальянцы играли плохо, просто чудо как хороши были бельгийцы, ведомые Сэмом Деру и Ферре Реджерсом.

Италия — Бельгия Фото: volleyballworld.com

Но Фердинандо Де Джорджи, потасовав состав, нашёл тот резерв, который позволил его команде подтянуться. Камиль Рыхлицки заменил в диагонали Юри Романо, а вместо неприкасаемого, казалось бы, Симоне Джанелли на площадку вышел Риккардо Сбертоли. И сработало! Сборная Италии стала сбалансированнее и взяла две тяжёлые концовки. Встреча перетекла на тай-брейк, где всё решил один эпизод. Удача на матчболе улыбнулась Бельгии. Пожалуй, заслуженно. После такого матча слова Сэма Деру о том, что он приехал на ЧМ-2025 за медалью, не выглядят бравадой.

Финляндия продолжает борьбу!

Сборная Финляндии оставила очень приятное впечатление по игре с Аргентиной. У команды Олли Куннари было 2:0 по сетам и 8:2 в четвёртой партии, но не хватило опыта — поражение 2:3. Поэтому матч с Францией означал последний шанс остаться в соревнованиях. И финны его использовали!

Сборная Суоми легко взяла первый сет, выжила в концовке третьей партии и не рассыпалась, упустив преимущество в четыре мяча в четвёртой. Тай-брейк финны, в составе которых выделялись диагональный Йоонас Йокела и доигровщик Лука Марттила, начали с рывка 9:2 и уже не отпустили соперника. Ирония в том, что Йокела выступает во второй лиге чемпионата Франции. А теперь должен сыграть в плей-офф чемпионата мира. Нужно только одолеть сборную Южной Кореи.

Финляндия — Франция Фото: volleyballworld.com

Французы же пока смотрятся тяжеловато. Впрочем, они нас к такому уже давно приучили. Еле выползти из группы, а потом преобразиться в плей-офф — это про команду Андреа Джани. Во встрече с Финляндией они включались отрезками, однако есть ощущение, что пока этой команде не слишком интересно. Что ж, теперь игры на вылет начнутся для них чуть раньше — поражение от Аргентины отправит Францию домой.

Первая победа Филиппин

Без преувеличения, сборная Филиппин подарила своим болельщикам настоящий праздник! Волейболисты Египта после победы над Ираном вышли явно недонастроенными, за что и поплатились. Филиппинцы отыграли три сетбола в первой партии, взяли её на балансе, поймали кураж и, гонимые аудиторией в 15 000 зрителей, добыли победу. Египтяне не смогли развалить приём соперника, а с идеальной доводки края хозяев просто обыгрывали блок по скорости. Ну и защита в этот вечер была близка к японской. Теперь в группе А у всех по одной победе. Так что ни одного проходного матча в этом квартете не будет.

Филиппины — Египет Фото: volleyballworld.com

Провал Японии

Японцы, которых относили к фаворитам, бесславно покинут ЧМ-2025 после 3-го тура. 0:6 во встречах с Канадой и Турцией — приговор. Команда Лорана Тийи была даже близко не похожа на свои лучшие образцы. В игре с канадцами бросалось в глаза то, что «кленовые» лучше защищались. Пластались все, даже высоченный диагональный Шерон Вернон-Эванс. Закономерная победа — и билет в плей-офф. Бонусом будет матч с Турцией за первое место. А Японии бы теперь Ливии не проиграть. Те взяли по партии у тех же соперников. Так что вопрос с фаворитом здесь не так ясен.

Классный матч Болгарии и Словении

Пожалуй, самая ровная игра тура. Сборная Словении удивила кадровым решением — ветерану Тине Урнауту Фабио Соли предпочёл номинального диагонального Ника Муяновича. Тому было непросто, но в атаке этот ход себя оправдал. После двух проигранных партий словенцы вернулись в матч, смогли сравнять счёт и вели 11:9 на тай-брейке. Но следом касание сетки на блоке вернуло брейк для Болгарии, а Александар Николов двумя подачами добыл для своей команды решающее преимущество. Молодая команда Джанлоренцо Бленджини – в плей-офф. А второе место разыграют Словения и Германия.

Сербия выжила!

За сборную Сербии после ужасного матча с Чехией было очень боязно. Но команда Георге Крецу собралась и смогла уверенно победить Китай, которому, кстати, уступала в Лиге наций в этом сезоне. Ситуация для сербов по-прежнему сложная, однако свет в конце тоннеля забрезжил. Правда, без очков во встрече с Бразилией пройти дальше будет почти нереально. В теории есть вариант с поражением 1:3, но для этого должно сложиться слишком много.