Кто уже в плей-офф, а кто едет домой? Расклады перед 3-м туром ЧМ-2025

На чемпионате мира по волейболу — 2025 на Филиппинах позади два тура группового этапа. Какие-то сборные уже гарантировали себе место в плей-офф, какие-то – готовятся к решающей битве в 3-м туре, а какие-то – уже пакуют вещи, чтобы улететь домой. Изучаем расклады в группах.

Группа А

Здесь сложился просто идеальный расклад! После двух туров у всех команд по одной победе. Тунис лидирует благодаря лучшему соотношению сетов, Иран – второй по соотношению мячей. Но эти расклады ничего не значат. В последнем туре нас ждут два матча на вылет. Филиппины сразятся с Ираном, а Египет – с Тунисом. Победители встреч выйдут в плей-офф, проигравшие завершат выступления. И кто это будет — совершенно непонятно! Разве что у Ирана чуть больше шансов, однако египтяне уже показали, к чему может привести недонастрой в матче с Филиппинами.

Группа B

Польша и Нидерланды уже в плей-офф. Осталось разыграть первое место в очной встрече. Катар и Румыния поспорят за утешительное третье место в группе.

Группа С

Победа Финляндии в матче с Францией запутала всё! Команда Олли Куннари на третьей строчке, но ей играть с аутсайдером — Южной Кореей, которая уже потеряла шансы пройти дальше. Вот и получается, что встреча Аргентины и Франции фактически становится стыковой за выход в плей-офф. Победа латиноамериканцев оставит за бортом олимпийских чемпионов. Французы же могут выбить аргентинцев, если, конечно, финны не оступятся в игре с Кореей. А вот если Эрвен Нгапет и компания выиграют со счётом 3:2, а сборная Финляндии одержит «трёхочковую» победу в матче с Южной Кореей, то у трёх команд будет по две победы и по шесть очков. При таком раскладе Франция точно будет выше Аргентины по соотношению сетов, а дальше нужно смотреть на результат матча финнов с корейцами. Победа 3:0 выведет их в плей-офф, а если будет 3:1 — придётся считать соотношение очков у сборных Финляндии и Аргентины.

Группа D

Сборная США вышла из группы — даже в случае поражения 0:3 в матче с Кубой она окажется в плей-офф по соотношению сетов. Одна выигранная партия гарантирует американцам первое место в группе. Португальцы играют с Колумбией, у которой уже нет шансов продолжить борьбу. Кубинцев точно устроит своя победа 3:0 или 3:1 — тогда они окажутся выше Португалии по соотношению партий. А вот если случится 3:2 — нужно будет ждать потери очков и от европейской команды. В случае поражения, соответственно, спасёт только проигрыш Португалии.

Группа Е

Болгария практически наверняка выиграет у сборной Чили и выйдет в плей-офф с первого места. Путёвку в следующий раунд она себе уже обеспечила. Словения и Германия разыграют вторую строчку между собой. У словенцев на одно очко больше, но это ничего не значит, ведь первый критерий — победы.

Группа F

Бельгия уже в плей-офф – матч с Алжиром станет хорошей разминкой перед играми на вылет. А вот встреча между Италией и Украиной станет стыковой. Проигравшая сборная покинет чемпионат мира. Казалось бы, шансы не равны, но хватит ли итальянцам эмоций после триллера с Бельгией?

Группа G

Турция и Канада разыграют первое место в очной встрече. Япония же постарается сохранить лицо в матче с Ливией. Но в турнирном плане ей это уже никак не поможет.

Группа H

Шансы здесь не потерял никто. Даже Китай в случае победы 3:0 в матче с Чехией и поражения Сербии во встрече с Бразилией может пройти дальше. Могут вылететь и бразильцы, если проиграют 0:3 сербам, а чехи всухую победят китайцев. Сложнее всего Сербии — нужно брать очки в матче с Бразилией и надеяться на нужный результат во встрече Чехия — Китай. 0:3 не оставляет надежд, а вот при 1:3 шансы выползти из группы у команды Георге Крецу будут. Правда, микроскопические.