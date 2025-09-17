Сенсация в российском волейболе. Действующий чемпион пролетел мимо Кубка Победы

За несколько недель до старта женской Суперлиги восьмёрка сильнейших традиционно проводит генеральную репетицию – разыгрывает Кубок Победы. В 2025 году соревнования приурочены к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и посвящены памяти легендарного советского волейболиста, тренера и функционера Владимира Саввина.

Предварительный раунд турнира завершился сенсацией. В четвёрку лучших не смог пробиться действующий чемпион страны калининградский «Локомотив», а судьба вице-чемпиона казанского «Динамо-Ак Барс» определилась лишь в последнем матче.

Группа А, в которой как раз и были железнодорожницы, оба тура проводила в Калининграде. Но домашние стены и мощная поддержка болельщиков не помогли команде Андрея Воронкова. «Локо» смог выиграть две встречи у краснодарского «Динамо», однако этого оказалось недостаточно, чтобы получить путёвку в «Финал четырёх».

Сильнее всех в этом квартете оказалась «Ленинградка». Команда с берегов Невы выиграла пять матчей из шести. «Пчёлки» не только вышли из группы с первого места, но ещё и выиграли Кубок губернатора Калининградской области. Анна Озерова была признана лучшей связующей турнира, а Валерия Романова получила награду самому ценному игроку.

MVP Кубка губернатора Калининградской области Валерия Романова Фото: volley.ru

Со второго места в финальную часть турнира пробилось московское «Динамо». У бело-голубых отлично сработали крайние – Елизавета Лукьянова и Ирина Капустина. Последняя как раз и получила награду лучшей нападающей.

Группа Б проводила свои матчи в Казани и Одинцове. И если в столице Татарстана «Заречье» выиграло три матча, то в Подмосковье на своей арене – только один. Впрочем, это не помешало команде пробиться в решающую стадию. За вторую же путёвку рубились «Уралочка-НТМК» и «Динамо-Ак Барс».

Уральские волейболистки после неудачной игры в столице Татарстана в Одинцове просто блистали, обыграв всех соперниц, и это несмотря на травму лидера Елизаветы Фитисовой и традиционное обилие молодых волейболисток в составе. Однако для «Уралочки» всё решалось в матче между «Динамо-Ак Барс» и «Заречьем». Подопечные Зорана Терзича без особых проблем обыграли подмосковную команду и оставили команду Михаила Карполя вне топ-4.

«Динамо-Ак Барс» Фото: volley.ru

Таким образом, гонку за первый трофей сезона продолжат: московское «Динамо», казанское «Динамо-Ак Барс», «Ленинградка» и подмосковное «Заречье-Одинцово».

«Финал четырёх» пройдёт 27 и 28 сентября в Одинцове.

Полуфинальные пары:

«Динамо-Ак Барс» – «Динамо» Москва;

«Ленинградка» — «Заречье- Одинцово».