Этот чемпионат мира по волейболу прекрасен! Групповой этап завершился мощными сенсациями

На мужском чемпионате мира по волейболу завершился групповой этап. И 3-й тур принёс нам поистине фантастические результаты!

Турнир неожиданно покидают Бразилия и Франция, а Сербия, которую все успели похоронить, пробилась в плей-офф. Была и нереальная драма в матче с участием хозяев с Филиппин. Кажется, нововведение ФИВБ с увеличением числа участников и сменой формулы турнира себя оправдало. Проходных встреч в первые дни чемпионата мира практически не было, а игр, в которых решалась судьба той или иной команды, очень много.

Рассказываем о последних событиях группового раунда.

Группа А. Драма из-за видеоповтора

Филиппинцы, которых все считали мальчиками для битья, едва не вышли в плей-офф. Вернее, даже вышли, но видеоповтор лишил страну радости. Хозяева ЧМ-2025 на равных бились со сборной Ирана, спаслись со счёта 6:10 на тай-брейке, а в игре на балансе преуспели, поставив блок при счёте 19:18. Все игроки выбежали на площадку и рыдали от счастья! Но каково же было их разочарование, когда видеоповтор, взятый тренером иранцев Роберто Пьяццей, показал касание сетки у блокирующего. После такого удара оправиться не получилось — в 1/8 финала отправился Иран. Слёз после матча не сдерживал никто: только хозяева на этот раз рыдали от горя, а персы — от счастья, которое так внезапно на них свалилось.

В другой паре путёвку в плей-офф разыграли две африканские команды — Египет и Тунис. Уверенную победу одержали тунисцы, а египтяне, несмотря на победу над Ираном, едут домой.

Филиппины — Иран

Группа B. Три победы Польши

Здесь два лучших коллектива определились ещё после 2-го тура. Польша и Нидерланды разыграли первое место. «Оранжевые» дали бой, однако предсказуемо уступили. Катар и Румыния разыграли «утешительное» третье место. Сильнее оказались азиаты. Румыния же могла претендовать на этом турнире и на большее, но команда катастрофически играла концовки.

Группа С. Самая громкая сенсация!

Здесь громыхнула сенсация! Олимпийские чемпионы из Франции уступили Аргентине и покинули турнир! В матче с латиноамериканцами французы отыгрались с 0:2, но на тай-брейке дожать соперника не смогли. Финны же победили Южную Корею и тоже сыграют в плей-офф.

Группа D. Кубинское разочарование

Португалия, которая сенсационно одолела Кубу, была на грани вылета — команда уступала Колумбии 0:2 по сетам. Камбэк удался, однако задача для кубинцев в матче США стала легче — теперь их устраивала победа с любым счётом. Американцам же достаточно было одного выигранного сета для первого места. Эту задачу они решили быстро, а вслед за этим и выбили сборную Острова свободы из борьбы. Кубинцы могли затащить встречу на тай-брейк, они вели 19:16 в четвёртой партии, но концовку провалили. Эта команда стала одним из главных разочарований турнира.

Группа Е. Гроцер не так уж грозен

Болгария досрочно вышла в 1/8 финала и в 3-м туре спокойно разобралась с Чили, а Словения и Германия в очном противостоянии решали, кто займёт второе место. Команды обменялись выигранными сетами, а ключевой стала третья партия. Сетболы были и у тех, и у других, однако дожали соперника словенцы — 31:29. После такого удара немцы не оправились, хоть и отыграли в четвёртой партии отставание в шесть мячей. В итоге Словения, несмотря на кадровые проблемы, сыграет в матчах на выбывание, а вот Германия отправляется домой. Не помог и легендарный Георг Гроцер, который на Филиппинах выглядел тяжеловато. Возраст всё-таки сказался, подойти к турниру в лучшем состоянии у мировой звезды не получилось.

Группа F. Квартет без неожиданностей

Бельгия завершила групповой этап победой над Алжиром и стала первой, а Италия финишировала второй, разобравшись с Украиной в очном противостоянии. Итог более чем справедливый.

Группа G. Утешение для «самураев»

Турция и Канада разыграли первое место. Турки уверенно победили, не дав сопернику ни шанса. У «кленовых» встречу провалили доигровщики, а один Шерон Вернон-Эванс вывезти не смог. Япония в ничего не решающем матче победила Ливию. Хоть какое-то утешение для «самураев».

Сборная Сербии Фото: volleyballworld.com

Группа H. Сербия играла сердцем!

А в этом квартете всё перевернулось с ног на голову! Бразилии нужно было выиграть всего лишь сет у Сербии, чтобы пройти дальше, однако не вышло. Сербы выдали великолепный матч и победили 3:0. Георге Крецу сказал, что его команда сыграла сердцем. Бразильцев же очень жаль, их главный тренер Бернардо Резенде провёл встречу в слезах — у него в возрасте 91 года умерла мать, а команда не смогла утешить тренера. Шансы у бразильцев сохранялись, ведь им нужен был всего лишь один сет от сборной Китая в матче с Чехией. И азиаты вели 24:23 в первой партии! Но проиграли три очка кряду и просто выключились. В итоге Бразилия и Китай оказались за бортом.

Все пары плей-офф определены

Определились все пары 1/8 финала. Они выглядят следующим образом:

Тунис – Чехия;

Сербия – Иран;

США – Словения;

Болгария – Португалия;

Польша – Канада;

Турция – Нидерланды;

Аргентина – Италия;

Бельгия – Финляндия.

Безумный чемпионат мира возьмёт паузу всего на один день, а затем нас ждёт самое вкусное! Теперь проигравший будет вылетать во всех встречах.