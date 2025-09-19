Что ты натворила, Франция?! Почему олимпийские чемпионы не вышли в плей-офф ЧМ-2025

Сборная Франции, выигравшая две последние Олимпиады, на чемпионате мира – 2025 не вышла из группы. Подопечные Андреа Джани стартовали с уверенной победы в матче с Южной Кореей, но этот успех остался для них единственным на Филиппинах. Два поражения на тай-брейках — во встречах с Финляндией и Аргентиной — поставили крест на любых надеждах «трёхцветных». Что же случилось с командой, которая на протяжении долгих лет всех влюбляла в себя?

Давайте разбираться, в чём дело.

На самом деле, французы приучили всех, что набирают форму по ходу турниров и показывают лучшую игру в решающих матчах. Команда нередко просто выползала из группы, да и в том же Париже-2024 откровенно отскочила в игре с Германией в четвертьфинале. Но всё это сходило команде с рук.

А в этот раз не сошло.

Почему так случилось? Очевидно, команда подошла к чемпионату мира не в лучшем состоянии. Лидер сборной Эрвен Нгапет пропустил Лигу наций из-за проблем с коленом. К старту турнира на Филиппинах он восстановился, однако с листа показать свой лучший волейбол не смог. Наверное, к условному полуфиналу Эрвен форму бы набрал, но этого мы уже не узнаем. А сборная Франции всё-таки ментально зависима от своего лидера. Он ей нужен.

Грустит Нгапет — грустит команда.

Эрвен Нгапет Фото: volleyballworld.com

И это была не первая и не последняя потеря. Мучился с коленом Тревор Клевено, пропустивший матч с Финляндией. Эту же игру из-за повреждения мышц пресса с трибуны смотрел Николя Ле Гофф. По ходу встречи с Аргентиной травму получил Бартелеми Шиненьезе. Кевин Тийи и вовсе не добрался до Филиппин. То ли сам доигровщик решил пропустить турнир из-за рождения ребёнка, то ли это был скрытый конфликт с Андреа Джани. Однако опыт Тийи точно бы пригодился. А свежей крови в лице Матиса Энно, Франсуа Юэтса и Тео Фора было недостаточно, чтобы тащить команду, оказавшуюся на грани вылета. Эти ребята выиграли всё на молодёжном уровне, но давление взрослого турнира такого уровня для них в новинку.

А ещё – французам просто не повезло.

Всё-таки они вполне могли выиграть один из двух матчей, в которых уступили. Один удачный тай-брейк — и сейчас можно было бы готовиться к плей-офф, а там уже всё возможно.

Обидно ещё и то, что турнир на Филиппинах должен был стать яркой точкой в карьере некоторых звёзд. Тот же Николя Ле Гофф хотел завершить карьеру в сборной после этого ЧМ. На это же намекал и Женя Гребенников. Теперь им придётся либо покинуть национальную команду на минорной ноте, либо продолжить играть до следующего лета. А ведь чемпионат мира – единственный турнир, который сборной Франции пока не покорился. Мечту придётся отложить пусть уже и не на четыре, но на два года.

Вот только кто её будет реализовывать?