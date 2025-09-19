Скидки
Мужской чемпионат мира — 2025 по волейболу, кто с кем сыграет в плей-офф, турнирная сетка, расклады на матчи 1/8 финала

Расклады на первый раунд плей-офф мужского волейбольного ЧМ. Кто пройдёт дальше?
Пётр Кондаков
Расклады на 1/8 финала волейбольного ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии
Пожалуй, только в одной паре 1/8 финала есть явный фаворит.

Мужской волейбольный ЧМ-2025 ещё не дошёл до плей-офф, а уже подарил нам столько эмоций! Но впереди самое вкусное – встречи на вылет. В деле осталось всего 16 команд, и с каждым матчем их число будет уменьшаться.

Матчи 1/8 финала стартуют 20 сентября. По две игры в день — и так до 23 сентября включительно. Взглянем на пары и прикинем шансы в них. Тем более что равные битвы ожидаются практически в каждой дуэли.

Как выглядит турнирная сетка ЧМ-2025

Турция — Нидерланды (60% — 40%)

Сборная Турции выиграла свою группу, отдав всего один сет, да и тот аутсайдеру — Ливии. Надо отдать должное Слободану Ковачу, он подхватил команду по ходу Лиги наций, вывел её из зоны вылета и вот теперь феерит на чемпионате мира! Турки выглядят очень заряженными, здорово подают и играют на блоке.

Нидерланды без своего лидера — Нимира Абдель-Азиза — уже выполнили задачу-минимум. Обыграли, пусть и не без проблем, Катар и Румынию и вышли в плей-офф. С Польшей поборолись, однако предсказуемо уступили. Возможностей у этой команды не так много, но если удастся цепляться за мячи в защите и затаскивать соперника в равные концовки – всё возможно. Всё-таки сборная Турции не выглядит очень уж устойчивой психологически.

Польша — Канада (90% — 10%)

Сборная Польши пока не сталкивалась с серьёзными соперниками, групповой этап команда Николы Грбича прошла даже слишком спокойно. Однако мы понимаем возможности этой команды. Сейчас это, пожалуй, главный фаворит турнира.

Игроки сборной Польши

Игроки сборной Польши

Фото: volleyballworld.com

Канада же выдала классный матч с Японией, но здесь ещё вопрос – это команда Дэниела Льюиса была так хороша или азиаты так плохи? По крайней мере, в играх с Турцией и Ливией Канада не впечатлила. Есть проблемы в четвёртой зоне, где остро не хватает ресурса. Шерон Вернон-Эванс, конечно, набирает очки, однако тоже не выглядит сверхэффективным вариантом.

Аргентина — Италия (35% — 65%)

Оценить Аргентину сложно. Команда выбила из борьбы Францию, но едва не проиграла Финляндии, да и во встрече с Южной Кореей откровенно мучилась. Многое, едва ли не всё, будет зависеть от приёма — если аргентинцы смогут справиться с доводкой, у Лусиано Де Чекко руки окажутся развязаны. И всё же есть ощущение, что свой лучший матч на турнире аргентинцы уже сыграли.

Игроки сборной Италии

Игроки сборной Италии

Фото: volleyballworld.com

Италия же в группе уступила Бельгии в шикарном матче. Два сета команда Фердинандо Де Джорджи не успевала за соперником, но потом перестроилась и показала свою лучшую версию. Конечно, они — фавориты. Однако в плей-офф нужно начинать играть с первых мячей.

Бельгия — Финляндия (60% — 40%)

И те и другие влюбили в себя нейтральных болельщиков на групповом этапе. Играли со страстью, вдохновенно. Одержали по громкой победе: бельгийцы – над Италией, финны – над Францией. Бельгия выглядит фаворитом, потому что у неё есть опытные Сэм Деру и Стейн Д'Хюлст, а в диагонали хорош Ферре Реджерс. Финнам же просто может не хватить таких матёрых игроков на площадке. Хотя смотрятся они тоже здорово.

Болгария — Португалия (75% — 25%)

Болгары здорово прошли групповой этап, братья Николовы делают партнёров лучше и тащат команду за собой. Главное, чтобы молодёжь не перегорела. Португальцы выдали отличный матч с Кубой, но в играх с США и Колумбией не были убедительны. Здесь всё в руках сборной Болгарии.

США — Словения (60% — 40%)

Это две сборные, которые активно обновляются. Американцы выглядят посолиднее, у них есть Майка Кристенсон. Но нехватка опытных нападающих может сказаться. Словения же пошла на эксперимент, поставив диагонального Ника Муяновича в доигровку, и пока это работает! Однако усталость накапливается, а нагрузка в приёме на молодого волейболиста очень большая. Но апсету в этой паре не стоит удивляться.

Сборная США

Сборная США

Фото: volleyballworld.com

Тунис — Чехия (40% — 60%)

Африканцы проиграли Ирану, но победили Филиппины и Египет. Вышли из группы заслуженно, однако не будут фаворитами, Чехи разгромно проиграли Бразилии, но уверенно разобрались с равными себе Сербией и Китаем. У чехов есть два классных диагональных – Патрик Индра и Марек Шотола. Такая глубина на ключевой позиции может сказаться в этой встрече.

Сербия — Иран (50% — 50%)

Обе команды измучены травмами и оставили максимально странное впечатление. Сербы безвольно уступили чехам, но на заказ одолели Бразилию со счётом 3:0. Иран выстоял в матче с 15 тысячами зрителей и семёркой волейболистов с Филиппин, однако тоже не очень-то убедил. Это та самая пара, в которой не удивят ни 3:0, ни 0:3.

