Конец великой Бразилии. Команду надломило то самое поражение от России в финале Олимпиады?

Начало XXI века в мужском волейболе плотно ассоциировалось с гегемонией Бразилии. Эта команда побеждала почти везде, а уж если и не занимала первое место, то была совсем рядом с ним.

Одним из немногочисленных и при этом самым болезненным поражением той великой Бразилии закончился, как вы помните, финал Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Южноамериканцы вели 2:0 по сетам и 22:19 – в третьей партии, но Россия сумела переломить ход матча и выиграть золото.

Конечно, нельзя утверждать, что та неудача в противостоянии с россиянами изменила всё, однако по любопытному стечению обстоятельств именно после неё поражения бразильцев в финалах или даже на подходе к ним стали обычным явлением. А на ЧМ-2025 и вовсе случился оглушительный провал — команда Бернардо Резенде не смогла даже выйти из группы.

Что же творится с великой Бразилией?

Чтобы понять, какой глубины случился кризис, достаточно посмотреть на выступления бразильцев на последних чемпионатах мира.

2002 — чемпионы;

2006 — чемпионы;

2010 — чемпионы;

2014 — серебро;

2018 — серебро;

2022 — бронза.

До этого на временном отрезке с 1982 по 2002 год латиноамериканцы стабильно занимали четвёртое-пятое места. А в последний раз в серьёзных разборках за медали они не участвовали аж в 1974 году, когда не смогли пройти дальше второго группового этапа! То есть полвека бразильцы стабильно были в элите на первенствах мира – и тут вот такое! Что же случилось?

Сборная Бразилии на ЧМ-2025 Фото: volleyballworld.com

У бразильцев действительно большие проблемы. Команду настигла смена поколений. Ветераны из команды уходят, а молодых звёздочек, прямо скажем, немного. После Олимпиады в Париже завершили карьеру в сборной мастодонты — Бруно, Лукас, Йоанди Леал. Чуть раньше команда лишилась и других звёзд. Теперь в основном составе: связующий – Фернандо, братья-диагональные – Алан и Дарлан, центр – Флавио, доигровщик – Рикардо Лукарелли. Молодым из этой категории можно назвать только Дарлана, остальным уже за 30 или около того. И этих звёзд не так много. Команда крепкая, однако всё-таки ростер не слишком глубокий. И это мы видели на той же Лиге наций. Ротации не хватило. И если сравнивать Бразилию с их товарищами по несчастью на ЧМ-2025 из сборной Франции, то сравнение не в пользу южноамериканцев. Французы выиграли последний чемпионат мира в возрасте U19, у них на подходе действительно классное поколение, которое уже попробовали в Лиге наций. У Бразилии такой перспективы не видно.

А ещё на бразильцев перед чемпионатом мира навалились травмы. Тот же Фернандо пропустил практически всю подготовку, а этот связующий сейчас — без преувеличения половина команды. И на ЧМ-2025 ему было сложно.

Планировалось, что игроки будут набирать форму по ходу турнира, выйдут на пик к решающим встречам. Но возникло ещё одно непредвиденное и трагическое обстоятельство. После двух побед Бразилия должна была играть против Сербии, когда пришло известие, что в возрасте 91 года скончалась мать главного тренера — Бернардо Резенде. Тренер вышел на эту встречу, но не мог сдержать слёз. И это настроение передалось команде. Даже когда бразильским волейболистам удавался удачный отрезок, эмоций было по минимуму. Ситуация к тому не располагала. А здесь ещё и сербы выдали матч жизни, по признанию их главного тренера Георге Крецу, «сыграли сердцем».

Прав ли был Бернардиньо, что вышел на матч в таком состоянии? С одной стороны, он нашёл в себе силы на это, с другой – команде всё это передалось. Осуждать наставника ни в коем случае нельзя, однако, возможно, если бы Бразилию на встречу вывел старший тренер, результат был бы другим.

Бернардо Резенде Фото: volleyballworld.com

Да и после поражения от сербов ведь всё представлялось возможным. Нужно было всего лишь, чтобы сборная Китая взяла одну партию у Чехии. Азиатской команде вполне было это под силу. И в первой партии у подопечных Витала Хейнена случился сетбол — 24:23. Но последовал проигрыш трёх очков кряду, что добавило заряд уверенности чехам. А китайцы сникли. И в итоге уступили 0:3, утянув за собой и Бразилию. Всё сложилось для них наихудшим образом.

Конечно, всё это череда случайностей, однако отрицать нарастающий с годами системный кризис в волейбольной сверхдержаве тоже глупо. У бразильцев впереди нелёгкие времена, ведь пока не видно звёздочек, которые смогут вести за собой команду на протяжении долгих лет. Эпоха великой Бразилии закончилась. Но эта сборная всё равно остаётся опасной командой, которая претендует на высокие места во всех турнирах, в которых участвует.