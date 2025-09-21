Вот это стычка ждёт нас в плей-офф ЧМ-2025! Схватка Италии и Бельгии решит судьбу медалей

Мужской чемпионат мира по волейболу – 2025 уже приучил нас к сенсациям. Групповой этап вышел просто потрясающим. А вот в матчах на вылет пока результаты ожидаемы. В первый день дальше прошли Турция и Польша, а во второй свои путёвки в четвертьфинал оформили Италия и Бельгия.

Перед играми второго дня плей-офф верилось, что Аргентина и Финляндия могут если не победить, то уж точно дать бой своим соперникам. Что ж, у латиноамериканской сборной навязать борьбу получилось, а вот команда Олли Куннари ничего не смогла противопоставить «красным драконам», которые на этом турнире выглядят пока просто блестяще.

Для Аргентины начиналось всё очень даже неплохо. Подопечные Марсело Мендеса сразу же повели с преимуществом в три очка и до середины первого сета этот отрыв удерживали. Получалось хорошо принимать, а Лусиано Де Чекко создавал идеальные условия для пары доигровщиков Палонски — Висентин. У Италии же несколько ошибок допустил Маттия Боттоло.

Сборная Италии на ЧМ-2025 Фото: volleyballworld.com

Но, как это бывает, в нужный момент фаворит добавил. Три блока подряд на аргентинских краях — и уже команда Фердинандо Де Джорджи оказалась впереди. Дальше команды продемонстрировали затянувшийся обмен съёмами, но одну доигровку итальянцы для себя всё-таки смогли выжать и реализовали её. Один брейк и разделил команды на финише сета.

Если бы Аргентина взяла первую партию, давление на итальянцев бы возросло. А так фаворит поймал свою волну. К чести «альбиселесте», они не бросили бороться, пытались создавать итальянцам сложности. Однако всё-таки и доигровщики команды зависимы от приёма, на высоких мячах они не могут быть так же эффективны. Не лучший матч провёл и Пабло Кукарцев.

Итальянцы же, напротив, выглядели уверенно. Пожалуй, это самая важная характеристика для них. Очень важно, что в своей тарелке на этот раз оказался Симоне Джаннелли. В игре с Бельгией в группе это был хоть и высочайшего качества волейболист, но находящийся в отрыве от своих партнёров. Он проявлял недовольство после ошибок команды, разъедал её изнутри. В 1/8 финала мы увидели другого Джаннелли — сердце команды, её лидера и вдохновителя. Такой Симоне сборной Италии жизненно необходим.

К тому же Италию ожидает реванш с Бельгией. Сэм Деру и компания не оставили шансов Финляндии, не дав команде Олли Куннари даже зацепиться за результат. Сборная под руководством Эмануэле Дзанини влюбляет болельщиков в себя заряженностью, самоотверженностью, готовностью биться в защите за каждый мяч. Раскрылся Ферре Реджерс — диагональный возмужал и выходит на лидирующие позиции, он уже стал лучшим бомбардиром группового этапа и здесь добавил 20 очков. Несмотря на, казалось бы, приличную разницу в антропометрии, бельгийцы вчистую забрали блок — 8:1. Бельгия играет в умный волейбол, это подкупает.

На групповом этапе встреча Италии с Бельгией стала, пожалуй, лучшей по качеству. Теперь их ждёт противостояние в четвертьфинале. Победители примут участие в одном из медальных матчей, проигравшие же останутся ни с чем. Обыграть фаворита дважды за один турнир — крайне сложная задача, однако с таким качеством волейбола бельгийцам точно ничего не страшно.