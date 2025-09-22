Скидки
Мужской чемпионат мира по волейболу, результаты матчей 1/8 финала 22 сентября, США и Болгария вышли в четвертьфинал

Что творит Майка Кристенсон! Практически в одиночку затащил США в четвертьфинал ЧМ-2025
Пётр Кондаков
Майка Кристенсон
Аудио-версия:
Теперь американцам предстоит играть с молодыми и голодными болгарами.

На ЧМ-2025 позади остался третий день 1/8 финала. Свои путёвки в следующий раунд получили Болгария и США. Но встречи их, хоть и завершились победными исходами, сложились совершенно по-разному.

Турнирная сетка ЧМ-2025. Кто уже прошёл дальше?

Болгары уверенно переиграла Португалию. Команда Джанлоренцо Бленджини с первых розыгрышей показала своё превосходство в атаке и держала его весь матч. Лишь во второй партии португальцы держались на равных, но в концовке не сдюжили. Вообще, есть ощущение, что команда Жоау Жозе вышла на пик формы аккурат к первой встрече турнира с Кубой. А дальше уже сбавляла. Что ж, такая тактика плоды дала — исторический выход в плей-офф есть. Ну а дальше идут молодые, но очень амбициозные болгарские парни.

ЧМ-2025 (м) . 1/8 финала
22 сентября 2025, понедельник. 10:30 МСК
Болгария
Окончен
3 : 0
Португалия
Болгария: Николов - 19, Атанасов - 9, Грозданов - 8, Аспарухов - 6, Николов - 4, Петков - 4, Петков - 2, Начев, Татаров, Желев, Антов, Палев, Добрев, Колев
Португалия: Мартинш - 10, Маркеш - 6, Тавареш - 4, Родригеш - 4, Цветичанин - 3, Сантос - 2, Пинто - 1, Перейра - 1, Феррейра, Казаш, Виолаш, Соуза, Диас, Менезеш

Что до второго матча, то эксперты отдавали некоторое преимущество США в сражении со Словенией. Однако победе европейцев никто сильно не удивился бы. Да, у Фабио Соли выбыли из строя Клемен Чебуль и Рок Можич, но итальянец нашёл неплохой ход с переводом Ника Муяновича в доигровку. Да и в плане опыта словенцы соперников точно превосходили — Грегор Ропрет, Ален Паенк, Ян Козамерник, Тончек Штерн, Яни Ковачич — все они из лучшего поколения в истории словенского волейбола, добиравшегося до медалей ЧЕ.

Сборная Словении

Сборная Словении

Фото: volleyballworld.com

И в первом сете этот опыт сказывался. Ведь у сборной США идёт смена поколений: трио нападающих – сплошь из дебютантов. И в первом сете Габриэль Гарсиа, Джордан Эверт и Этан Чэмплин немного потерялись. Проседал приём, а на высоких мячах невысокие (195 и 187 см) доигровщики не справлялись. Гарсиа же смотрелся весьма средне — что-то забивал, однако и проигрывал достаточно. Всё, Словения легко доедет до финала?

Нет! У сборной США были две крепкие опоры. Тренер Карч Кирай и, конечно, связующий Майка Кристенсон. Первый не стал дёргать команду, тасовать состав, переждал стартовый запал словенцев и правильно построил игру. Нет высоких доигровщиков? Сыграем от защиты! Два доигровщика и Эрик Шоджи – это практически три либеро на площадке. Да и второй герой сборной США в этой встрече в защите играет отлично. Да-да, речь о Кристенсоне.

Связующий провёл отличный матч. Собственно, как и почти любой важный матч. К этому мы привыкли за время его выступлений в России. Он в любой ситуации был оплотом спокойствия, здорово разбирался со сложными мячами и создавал отличные условия для атак партнёров.

ЧМ-2025 (м) . 1/8 финала
22 сентября 2025, понедельник. 15:00 МСК
США
Окончен
3 : 1
Словения
США: Гарсиа - 26, Чэмплин - 15, Эверт - 14, Джендрик II - 8, МакГенри - 8, Кристенсон - 3, Робинсон - 1, Энсинг, Пастёр, Дагостино, Ма'а, Шоджи, Нидж, Маршман
Словения: Штерн - 18, Муянович - 13, Козамерник - 10, Паенк - 8, Штерн - 8, Урнаут - 1, Маровт, Брачко, Шталекар, Окроглич, Ковачич, Ропрет, Кржич, Найдич

А те, чувствуя надёжный тыл, выдохнули, сбросили с себя ответственность и начали просто играть в волейбол. Полетела подача, и у словенцев стало рваться там, где тонко. Ник Муянович при всех своих выдающихся данных всё же диагональный, в приёме ему сложно. Его напарник Жига Штерн давно в сборной, но в основном составе это едва ли не первый его сезон. Они занервничали, стали ошибаться, а американцы почувствовали вкус крови. Фабио Соли тасовал состав, брал тайм-ауты, которые, кстати, периодически давали эффект. Однако американцев было уже не остановить.

3:1 — и сборная США идёт дальше, навстречу Болгарии. Это будет классный четвертьфинал. Атлетичные болгары против сбалансированных, возможно, лимитированных в своём классе, но очень командных, готовых броситься друг другу на выручку американцев. Такое мы точно смотрим!

