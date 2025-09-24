Золото чемпионата мира разыграют досрочно? Италия и Польша столкнутся в полуфинале!

Первый четвертьфинальный день чемпионата мира – 2025 по волейболу ожидался с особым интересом. В первую очередь из-за встречи между Бельгией и Италией, ведь эти команды подарили нам настоящий триллер на групповом этапе, завершившийся неожиданной победой андердога.

Но в плей-офф ничего подобного не получилось. «Скуадра адзурра» с самых первых розыгрышей захватила преимущество и не упускала его до конца встречи. Можно сказать, что интрига жила до счёта 4:4 первой партии.

Почему же так случилось? В первую очередь совершенно с другим настроем вышли сами итальянцы. Бросалось в глаза, что они намерены доказать – да, мы дали вам порезвиться в группе, проиграли, но в плей-офф об этом не может быть и речи, баста! Предельная концентрация, стремление доигрывать все эпизоды до конца. Да и разобрали лидеров Бельгии от и до.

А те просто потерялись. Бился за себя и за партнёров Сэм Деру, но доигровщик в одиночку, без помощи не мог победить такую Италию. Ферре Реджерс, который блестяще сыграл в матче группового раунда, забивал мало, а ещё и много мячей проигрывал. Эффективность диагонального держалась на уровне жалких 5%. Не лучше выглядел и Матейс Десме, которого Эмануэле Дзанини выставил на площадку вместо Сеппе Ротти. Получилось, что и Десме не спас, и выход Ротти не оправдался. Перегорели все – и тренер, и игроки. Поэтому исход встречи был предрешён. Финальная гастроль оказалась смазанной. Хотя бельгийцы всё равно могут гордиться своим выступлением.

Сэм Деру Фото: volleyballworld.com

Ну а Италия вышла в полуфинал, где сыграет с Польшей. И это многие называют скрытым финалом. Очень похоже на то, ведь вторая половина сетки смотрится значительно слабее. Поляки сегодня без проблем разобрались с Турцией. Единственный шанс у команды Слободана Ковача был в том, чтобы выбить соперника с приёма мощной подачей, поэтому турки рисковали отчаянно. Однако, в отличие от предыдущих матчей, не получилось. 15 ошибок за три партии и всего один эйс. Поляки допустили в этом элементе ещё больше потерь — 18, но и очков набрали сразу шесть. Добавим к этому преимущество на блоке 7:2, а в атаке подопечные Николы Грбича показали 63% против 54% у соперника с соотношением проигранных мячей 4:14. Зацепиться в этой игре сборной Турции было совершенно не за что. Впрочем, и про эту команду мы можем сказать, что она выступила куда лучше ожидаемого.

В субботу в полуфинале нас ждёт ярчайшее противостояние Польши и Италии. Напомним, совсем недавно эти команды уже встречались в финале Лиги наций. И тогда поляки не оставили шансов соперникам, победив 3:0. Однако если взять 10 последних очных встреч, то счёт равный — 5:5. Кто-то из этих топ-сборных сыграет в финале. Ну а кто-то в лучшем случае будет довольствоваться бронзой. Такие вот особенности формулы этого чемпионата мира.