Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

ЧМ-2025 по волейболу среди мужских команд, результаты матчей 1/4 финала 24 сентября, Италия и Польша прошли в полуфинал

Золото чемпионата мира разыграют досрочно? Италия и Польша столкнутся в полуфинале!
Пётр Кондаков
Результаты матчей 1/4 финала ЧМ 24 сентября
Аудио-версия:
Комментарии
А полюбившаяся всем Бельгия просто перегорела и вылетела.

Первый четвертьфинальный день чемпионата мира – 2025 по волейболу ожидался с особым интересом. В первую очередь из-за встречи между Бельгией и Италией, ведь эти команды подарили нам настоящий триллер на групповом этапе, завершившийся неожиданной победой андердога.

Во 2-м туре вообще было много сенсаций:
Чудо-Бельгия и блестящая Финляндия! Сенсации на ЧМ-2025 по волейболу продолжаются
Чудо-Бельгия и блестящая Финляндия! Сенсации на ЧМ-2025 по волейболу продолжаются

Но в плей-офф ничего подобного не получилось. «Скуадра адзурра» с самых первых розыгрышей захватила преимущество и не упускала его до конца встречи. Можно сказать, что интрига жила до счёта 4:4 первой партии.

Почему же так случилось? В первую очередь совершенно с другим настроем вышли сами итальянцы. Бросалось в глаза, что они намерены доказать – да, мы дали вам порезвиться в группе, проиграли, но в плей-офф об этом не может быть и речи, баста! Предельная концентрация, стремление доигрывать все эпизоды до конца. Да и разобрали лидеров Бельгии от и до.

ЧМ-2025 (м) . 1/4 финала
24 сентября 2025, среда. 10:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Бельгия
Италия: Руссо - 12, Микьелетто - 11, Боттоло - 10, Романо - 7, Гарджуло - 5, Джаннелли - 4, Балазо, Сбертоли, Сани, Рыхлицки, Галасси, Андзани, Паче, Порро
Бельгия: Реджерс - 13, Деру - 11, Колман - 6, Десме - 6, Фафшампс - 2, Ротти - 1, Д'Хюлст, Пласки, Д'Хеер, Ван Хойвеген, Вервимп, Дермо, Лантсот, Перен

А те просто потерялись. Бился за себя и за партнёров Сэм Деру, но доигровщик в одиночку, без помощи не мог победить такую Италию. Ферре Реджерс, который блестяще сыграл в матче группового раунда, забивал мало, а ещё и много мячей проигрывал. Эффективность диагонального держалась на уровне жалких 5%. Не лучше выглядел и Матейс Десме, которого Эмануэле Дзанини выставил на площадку вместо Сеппе Ротти. Получилось, что и Десме не спас, и выход Ротти не оправдался. Перегорели все – и тренер, и игроки. Поэтому исход встречи был предрешён. Финальная гастроль оказалась смазанной. Хотя бельгийцы всё равно могут гордиться своим выступлением.

Сэм Деру

Сэм Деру

Фото: volleyballworld.com

Ну а Италия вышла в полуфинал, где сыграет с Польшей. И это многие называют скрытым финалом. Очень похоже на то, ведь вторая половина сетки смотрится значительно слабее. Поляки сегодня без проблем разобрались с Турцией. Единственный шанс у команды Слободана Ковача был в том, чтобы выбить соперника с приёма мощной подачей, поэтому турки рисковали отчаянно. Однако, в отличие от предыдущих матчей, не получилось. 15 ошибок за три партии и всего один эйс. Поляки допустили в этом элементе ещё больше потерь — 18, но и очков набрали сразу шесть. Добавим к этому преимущество на блоке 7:2, а в атаке подопечные Николы Грбича показали 63% против 54% у соперника с соотношением проигранных мячей 4:14. Зацепиться в этой игре сборной Турции было совершенно не за что. Впрочем, и про эту команду мы можем сказать, что она выступила куда лучше ожидаемого.

ЧМ-2025 (м) . 1/4 финала
24 сентября 2025, среда. 15:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Турция
Польша: Леон - 13, Кохановски - 12, Курек - 10, Семенюк - 9, Хубер - 9, Попивчак, Коменда, Шальпук, Гранечны, Форналь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей
Турция: Лагумджия - 12, Лагумджия - 9, Юксель - 6, Матич - 4, Бюльбюль - 3, Тюмер - 1, Мандыраджи, Хатипоглу, Енипазар, Байрактар, Кайя, Киркит, Коч, Каплан

В субботу в полуфинале нас ждёт ярчайшее противостояние Польши и Италии. Напомним, совсем недавно эти команды уже встречались в финале Лиги наций. И тогда поляки не оставили шансов соперникам, победив 3:0. Однако если взять 10 последних очных встреч, то счёт равный — 5:5. Кто-то из этих топ-сборных сыграет в финале. Ну а кто-то в лучшем случае будет довольствоваться бронзой. Такие вот особенности формулы этого чемпионата мира.

Полная турнирная сетка чемпионата мира – 2025
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android