Что-то невероятное творится на ЧМ по волейболу. Такого полуфинала точно никто не ждал!

Такого не мог предсказать никто! Ещё пару недель назад представить себе сборные Чехии и Болгарии в полуфинале было решительно невозможно. Но это случилось! Причём в свои четвертьфиналы эти команды выбрались если не из совсем уж безнадёжного положения, то из близкого к этому.

Чудеса начались ещё во встрече Чехии и Ирана. До конца второй партии азиатская сборная вела игру. Персы лучше подавали, причём делали это в критические моменты матча. Но переломный момент случился при счёте 22:20 во втором сете. Мортеза Шарифи получил переходящий мяч, однако направил его в аут. Вместо преимущества в три очка осталось всего одно. А следом Шарифи в очередной атаке уткнулся в блок. И иранцы занервничали! Две ошибки в приёме — и сет проигран. А следом, как выяснилось, и матч.

Вообще, на этом турнире мы увидели две версии сборной Ирана. Первая — которая ведёт в счёте и у которой всё получается. На кураже персы способны творить чудеса. Но стоит им разок-другой ошибиться, позволить сопернику поиграть на равных – и тут же начинаются нервы, которые оборачиваются поражениями. Команда Роберто Пьяццы упустила свой шанс на медали.

Однако всё это не умаляет достоинств сборной Чехии! У этой команды нет звёзд, но есть два хороших диагональных и два крепких по европейским меркам доигровщика. И во встрече с Ираном они показали товар лицом. Леворукий диагональный Патрик Индра реализовал под 70% атак, в порядке был и Лукаш Вашина. Иранский блок так и не смог подстроиться под их нападение. И всё-таки эта команда идёт лишь 21-й в мировом рейтинге, а в нынешнем сезоне они не выиграли даже Евролигу – турнир для сборных второго эшелона, – уступив Финляндии. А теперь – в полуфинале ЧМ. Чудеса!

Однако ещё большее чудо сотворила сборная Болгарии. Два сета команда США уверенно переигрывала подопечных Джанлоренцо Бленджини. Американцы смогли приструнить Алекса Николова, эффективность атак которого после двух партий была в районе 5%. Без своего лидера болгарское нападение сбоило, а Майка Кристенсон привычно делал разницу. И это несмотря на то, что и подача у американцев летела совсем не так, как в четвертьфинале со Словенией, да и в атаке у того же Габи Гарсиа день выдался не лучшим.

Болгария — США Фото: Mark Fredesjed Cristino/Getty Images

Мы привыкли, что Болгария — куражная команда, которая легко рассыпается на ходу, как тот же Иран. Но у этой версии болгарской сборной есть характер! Бленджини разбудил Николова, даже когда не получалось, он просил в тайм-аутах его не злиться. И это сработало! Постепенно лидер нападения вышел на более-менее удобоваримые проценты, а его брат — связующий Симеон Николов — начал его заигрывать. К тому же подустали американские крайние нападающие, которые уступали по антропометрии соперникам. Да и опыта у Джордана Эверта и Этана Чэмплина всё же немного. Болгары выстояли и в пятом равном сете, а победное очко набрали в центре сетки.

Это первый полуфинал для Болгарии с 2006 года. Тогда в команде солировал отец братьев Николовых Владимир. А всего четыре года назад эта сборная заняла лишь 20-е место на чемпионате мира. Теперь две команды-сенсации оспорят путёвку в финал. А это значит, что как минимум одна из них будет в медалях. Ух, этот чемпионат мира всё перевернул с ног на голову!