Звезда бразильского волейбола будет играть в России! Первое интервью с Киси Насименто

Диагональная рассчитывает, что может многому научиться, выступая за «Локомотив», и не боится сравнений с Эбрар Каракурт.

Действующий чемпион страны в женском волейболе – калининградский «Локомотив» – значительно изменился в межсезонье. Возможно, самая заметная перестановка – это замена легионера. Вместо покинувшей команду Эбрар Каракурт цвета «Локо» будет защищать бразильская диагональная Киси Насименто, которая буквально три недели назад выиграла бронзовые медали чемпионата мира в Таиланде в составе своей национальной команды.

После небольшого отпуска Киси прилетела в Калининград и сразу же дала эксклюзивное интервью «Чемпионату». Бразильянка подвела итоги ЧМ-2025, рассказала, почему выбрала именно Россию для продолжения карьеры, и объяснила, почему совершенно не боится сравнений с Каракурт.

«В России очень сильный чемпионат»

– Киси, это твой первый зарубежный клуб, и ты выбрала Россию. Почему?

– Я выбрала этот клуб, потому что посмотрела несколько матчей, и мне понравилась энергетика и то, насколько сильна любовь команды к волейболу.

– Ты рассматривала другие варианты развития карьеры?

– Думаю, для любого спортсмена это всегда серьёзный вопрос. Но этот выбор был определённо наилучшим для меня, и я довольна.

– Ты до этого знала что-то про калининградский клуб?

– Знала, что здесь играла бразильянка, и, в общем-то, видела несколько матчей. Так что не могу сказать, что знаю много. Только общеизвестные факты.

– А про российский чемпионат? Может быть, следила за матчами?

– Я посмотрела несколько игр. Мне кажется, здесь много энергии, энтузиазма и злости в хорошем смысле этого слова. Это очень сильный чемпионат.

– С кем советовалась, когда согласились приехать? Были ли сомнения?

– Конечно, советовалась с семьёй и агентами. Они очень помогли мне в принятии решения.

– Никто не пытался отговорить от поездки в Россию?

– Нет.

Киси Насименто (справа) Фото: volleyballworld.com

– В бразильской лиге выступала Софья Кузнецова, вы пересекались на площадке. Ты спрашивала у неё что-нибудь про российский чемпионат?

– Нет, не спрашивала, поскольку, когда мы встречались, до принятия мною решения о переходе в российский клуб ещё было далеко. Но как человек она мне очень симпатична, и мне понравилось играть против неё.

– Какой фактор стал определяющим при выборе команды?

– Я верю, что смогу многому здесь научиться, это несколько другой тип волейбола. И мне очень нравится эта перспектива!

– Есть ли у тебя знакомые, играющие в России?

– Нет, я пока лично никого не знаю. Только по тем играм, которые смотрела.

– Не боишься, что тебя будут сравнивать с Эбрар Каракурт, которая высоко подняла планку результативности? Турецкая волейболистка два года подряд становилась лучшим бомбардиром российской лиги.

– Не боюсь. Здорово, что она хорошо выступала и помогла команде победить. Но теперь мы начали новую главу, и я надеюсь помочь команде подняться на высшую ступень пьедестала. Я не очень верю в подобные сравнения. Все игроки особенные благодаря своим уникальным качествам.

– В чём ты видишь своё преимущество перед другими игроками такого же амплуа?

– Определённо, в том, что я левша.

– Какую цель ставишь перед собой и своей новой командой на сезон?

– Моя цель сейчас – сосредоточиться на своём росте и на развитии как части команды, потому что каждая тренировка и игра – это возможность для роста и развития. И обязательно хочу завоевать следующий титул!

– «Локомотив» способен повторить чемпионский успех?

– Я верю в это на все 100%. Это команда с богатой историей побед.

«Волейбол в Бразилии вышел на новый уровень»

– Получилось ли у тебя отдохнуть после чемпионата мира?

– Да. У меня выдалось несколько выходных дней. Отдых был замечательным, но, если честно, я уже скучаю по площадке (улыбается).

– Как провела эти две недели отпуска?

– Путешествовала, узнавала новые места. Отдохнула и душой, и телом.

– Выступление сборной Бразилии на чемпионате мира — 2025 в Таиланде можно считать успешным?

– Да. Конечно, мне хотелось бы сыграть в финале. Но я уверена, что мы отработали на все 100%.

– Могла ли сборная Бразилии выступить лучше?

– Всегда есть куда расти. Я горжусь нашей командой за постоянное стремление к совершенствованию как на площадке, так и за её пределами.

– Матч с итальянской сборной называли досрочным финалом чемпионата мира. Что, на твой взгляд, пошло не так в этой игре? Вы вели по ходу встречи 2:1 по партиям, однако так и не смогли добиться победы.

– У Италии отличная команда. Думаю, они просто лучше воспользовались своим шансом. Но и мы выступили очень хорошо, выкладывались на полную. Исход того матча решился в каких-то деталях, в эпизодах.

– Как считаешь, в чём феномен этой сборной Италии?

– Там столько невероятных игроков! Мне даже сложно выделить кого-то одного. Это очень сплочённая и высококлассная команда.

– Почему сборная Франции в последнее время стала для вас неудобным соперником?

– У них много опытных игроков, компетентный тренерский штаб, очень хороший технический и тактический уровень, это создаёт сложности любой команде. Этот сезон они проводят очень сильно и стабильно.

– Как тебе вообще такой формат чемпионата мира, когда игры проходят с непривычно долгими паузами: приходится играть семь матчей за 17 дней. Насколько комфортным для игроков является такой график?

– Расписание показалось мне удобным. Особенно если учитывать, что чемпионат мира – это физически и психологически изматывающий турнир.

– Снижается ли ценность титула чемпиона мира, когда соревнования проходят раз в два года, а не раз в четыре, как было раньше?

– Абсолютно точно – нет.

Сборная Бразилии с медалями ЧМ-2025 Фото: volleyballworld.com

– Многие волейболистки, когда им задают вопрос, с кем бы они хотели сыграть в одной команде, часто называют Габи. Ты уже играешь с ней в сборной. Что можешь сказать, почему она так популярна?

– Габи – необыкновенная (улыбается)! Она экстраординарная, очень сосредоточенная на результате и прежде всего целеустремлённая. Но самое прекрасное в ней – это то, что она невероятный человек! Весёлая, преданная и отзывчивая. Я люблю её, и она заслуживает всего, чего уже достигла как в личной жизни, так и в своей профессиональной карьере.

– Назови свою «команду мечты». Там же есть Габи?

– Конечно (смеётся). В доигровке: Габриэла Гимараес [Габи] и Наталия Перейра. В центре: Жулия Кудиесс и Ана Каролина да Силва [Кэрол], либеро – Ниеме Коста. В диагонали – я (улыбается), а связка – Дженна Грэй.

– Можно ли как-то сравнить уровень популярности волейбола и футбола в Бразилии? Оба вида спорта ведь очень любимы болельщиками.

– Думаю, волейбол в Бразилии за последние десятилетия вышел на новый уровень, вырос и достиг серьёзного уровня развития. Люди полны энтузиазма, и очень здорово видеть, как растёт этот спорт. У Бразилии, безусловно, богатая история футбола. Но я думаю, что и волейбол стал выдающимся видом спорта в нашей стране. Мы рады доставлять бразильцам столько эмоций.