В российском волейболе разыгрывается первый трофей сезона. Кто заберёт Кубок Победы?

Новый сезон в женской Суперлиге ещё не стартовал, но первый трофей команды разыграют уже в ближайшие выходные. Кубок Победы в этом году приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящён памяти легендарного советского волейболиста, тренера и функционера Владимира Саввина. За право забрать этот трофей поспорят четыре команды, которые безукоризненно прошли групповую стадию турнира. И к удивлению многих, решающий раунд пройдёт без чемпиона страны: калининградский «Локомотив» провалил групповой этап.

Таким образом, за трофей будут бороться: московское «Динамо», казанское «Динамо-Ак Барс», «Ленинградка» и подмосковное «Заречье-Одинцово».

Рассмотрим шансы каждой из команд-участниц на титул.

«Динамо-Ак Барс»

Команда Зорана Терзича в межсезонье претерпела ряд изменений, но смогла сохранить свою основную бомбардирскую мощь в лице доминиканских волейболисток – Брайелин Мартинес и Гайлы Гонсалес.

Спортсменки как раз успели присоединиться к основному составу в финальной части первого турнира сезона. Скорее всего, именно на них будет делать основной акцент Полина Матвеева при выполнении своих передач. Главное – чтобы обе волейболистки успели отдохнуть после чемпионата мира и сразу же включиться в борьбу. Если они смогли перевести дух, то любой соперник ощутит на себе силу атак Мартинес и невероятное коварство подач Гайлы, которые в прошлом сезоне не раз выручали «Динамо-Ак Барс».

«Динамо-Ак Барс» Фото: dinamo-kazan.com

«Заречье-Одинцово»

Подмосковная команда феерично завершила прошлый сезон, взяв медали после долгого перерыва в 15 лет. И похоже, что «зареченки» не намерены останавливаться на достигнутом и в этом году. В команде произошли точечные изменения. Но главное – клубу удалось сохранить своего основного дирижёра Еву Павлович Мори. На чемпионате мира словенская связующая вошла в топ-5 игроков в своём амплуа. У Павлович Мори получается найти ключик к каждому нападающему, плюс связующая сама очень активно действует на передней линии. А это всегда угроза для соперника.

«Ленинградка»

Питерские волейболистки дерзко начали новый сезон, выбив из борьбы за Кубок Победы «Локомотив». Пожалуй, сейчас «Ленинградка» смотрится самой сыгранной командой из всей четвёрки. У жёлто-чёрных результативно действуют все крайние нападающие: Анастасия Гарелик, Елизавета Рубан и Валерия Романова. Последняя стала лучшим игроком в Калининграде, Гарелик – бессменный лидер команды, а Рубан – отличное приобретение в межсезонье, Елизавета безболезненно заменила ушедшую Анастасию Чернову. Если подопечные Александра Кашина смогут так же слаженно действовать и в Одинцове, то замахнутся на первое место.

Валерия Романова, «Ленинградка» Фото: leningradka.spb.ru

«Динамо» Москва

Московское «Динамо», словно феникс, начинает возрождаться из пепла. Похоже, смена тренера идёт на пользу бело-голубым. В Калининграде команда играла уверенно, допустила всего две осечки. В состав «Динамо» хорошо вписались Елизавета Лукьянова и Анастасия Чернова. После паузы вернулась главная забойщица команды Ирина Капустина. Доигровщица на деле доказала, что находится в отличной форме, получив награду лучшей нападающей. Также клубу удалось сохранить своего лидера – Наталию Гончарову. И на линии центров у «Динамо» сразу три превосходных игрока: Пушина, Лазарева и Манжосова. Ришату Гилязутдинову есть из кого выбирать и как варьировать состав. Осталось, чтобы оркестр сыграл в унисон.

Где и когда пройдут финальные матчи?

«Финал четырёх» пройдёт 27 и 28 сентября в «Волейбольном центре» в Одинцове. В субботу команды сойдутся в полуфиналах, а в воскресенье будут разыграны бронзовые награды и главный трофей.

27 сентября

16:00. «Динамо-Ак Барс» – «Динамо» Москва

19:00. «Ленинградка» – «Заречье- Одинцово».

28 сентября

16:00. Матч за 3-е место

19:00. Финал.

Где смотреть матчи Кубка Победы?

Все матчи «Финала четырёх» будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол», а также в матч-центре официального сайта ВФВ.