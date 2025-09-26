Кто выиграет чемпионат мира по волейболу? Осталось всего четыре претендента на золото

Болгария и Чехия выглядят аутсайдерами на фоне Италии и Польши. Но этот турнир приучил нас ничему не удивляться.

Чемпионат мира по волейболу – 2025 стремительно приближается к развязке. Осталось сыграть всего четыре встречи, а в деле четыре команды. Одна сборная останется без медалей, но и победит тоже только одна.

Жеребьёвка сложилась так, что два фаворита встретятся за шаг до главного матча, а другую полуфинальную пару составят команды-сенсации. У кого больше всего шансов стать чемпионом? Давайте разбираться.

Польша. Шанс на победу — 40%

На стороне поляков самый глубокий состав среди команд-претендентов. К тому же команда Николы Грбича пока не сильно напрягалась на этом турнире. Ни одной встречи с топовым соперником, ни одного матча, где команде пришлось бы достать из себя всё. Хорошо это или плохо? Непонятно! С одной стороны, у команды осталось больше сил. С другой – мы не понимаем её состояние, насколько она близка к своей идеальной форме.

К тому же травму получил один из основных доигровщиков Томаш Форналь. Может быть, он и восстановится, однако понятно, что состояние его не будет идеальным. Но это лишь повод обсудить глубину состава польской команды. Александр Сливка выбыл из строя ещё в ходе Лиги наций, Бартоша Бедножа отцепили, Форналь сломался сейчас, однако у Николы Грбича в пару к Вильфредо Леону есть Камиль Семенюк. А на крайний случай ещё и Артур Шальпук.

В актив полякам занесём и классный матч с Италией в недавнем финале Лиги наций — победа 3:0 должна придать команде уверенности.

Италия. Шанс на победу — 40%

Казалось бы, стартовая позиция у итальянцев похуже, если оттолкнуться от тех же 0:3 в финале Лиги наций. А ведь тогда в составе был Даниеле Лавия, получивший позднее тяжёлую травму и пропускающий ЧМ-2025. Заменивший его Маттия Боттоло картины не портит, но всё же на фоне своих партнёров выглядит слабым звеном.

С другой стороны, мы представляем себе силу этой сборной Италии. Матч с Бельгией в группе разбудил команду. Поражение, можно сказать, сплотило её. Игры с Аргентиной и той же Бельгией в плей-офф получились очень хорошими. «Скуадра адзурра» по-настоящему завелась. Да и глубина состава тоже есть. В первой встрече с Бельгией на замену вышли Риккардо Сбертоли и Камиль Рыхлицки и существенно помогли. Так что шансы в первом полуфинале равны.

Сборная Италии по волейболу Фото: volleyballworld.com

Болгария. Шанс на победу — 15%

Голодные до побед болгары ворвались в полуфинал, сотворив камбэк в матче со сборной США. Что ж, это было красиво! Всё держится на братьях Николовых. Симеон пасует и угрожает своей атакой, Алекс несёт нагрузку в нападении. Роль остальных игроков здесь — не провалиться и поддержать уровень.

Суммарно класс болгар выше, чем чехов. Опасения внушают только чрезмерные эмоции и восхваления, которые уже вылились на команду Джанлорецо Бленджини. Теперь от них ждут финала! Сможет ли наставник спустить своих молодых звёзд с небес на землю? Если да — Чехию они должны проходить. А в финале у них будет вполне комфортная роль андердогов.

Чехия. Шанс на победу — 5%

Никто не ждал от чехов выхода в полуфинал чемпионата мира. Да, им повезло с сеткой, но в группе они на заказ выиграли 3:0 у сборной Китая. Да и в четвертьфинале с Ираном ушли с 0:1 по сетам и с 20:22. Если бы в соперниках была Польша или Италия, было бы очень сложно, а вот с Болгарией вполне можно играть! Команда Иржи Новака уже совершила настоящее чудо, так что терять им нечего. А вот приобрести можно многое. Не будем забывать, что и на восстановление у сборной Чехии было побольше времени, чем у Болгарии. В плане эмоций это очень важно. И, как и в случае с болгарами, в потенциальном финале они могут просто наслаждаться игрой.