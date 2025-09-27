История волейбола творится на наших глазах: Болгария сыграет за золото впервые за 55 лет!

В финале её соперником будет могучая Италия. Кажется, что всё решено, но ЧМ-2025 славен своими сенсациями.

На мужском чемпионате мира по волейболу – 2025 осталось сыграть всего два медальных матча. Сегодня мы узнали, кто за какой драгоценный металл будет сражаться в воскресенье. Во встрече двух команд-сенсаций победили те, от кого этого и ждали, а в битве двух главных фаворитов многое решили травмы.

Исторический прорыв

Открывали день Чехия и Болгария. Наверное, это прозвучит не слишком уважительно по отношению к этим командам, но де-факто они выступили «на разогреве». Болгарам пришлось сложнее – всё-таки от разогнавшейся дружины Джанлоренцо Бленджини ждали финала! А ещё были обоснованные опасения, что команда либо перегорит, либо не выдержит испытания медными трубами: всё-таки после камбэка в матче со сборной США их осыпали комплиментами. Переживал и отец братьев Николовых Владимир. Легендарный диагональный заявил, что лучше бы его сыновья не слышали всех похвал.

Но, как показала встреча, опасения были напрасны. Сборная Болгарии точно не потеряла в эмоциях и заслуженно победила. Сказался класс. На этот раз у Алекса Николова пошло с самого начала, он забивал много, брал риск на себя в сложных ситуациях и наколотил в общей сложности 31 очко за четыре сета. Более чем гроссмейстерский показатель. Нагрузка на игрока итальянской «Чивитановы» высокая, однако пока он с ней справляется.

Игроки сборной Болгарии (волейбол) Фото: Mark Fredesjed Cristino/Getty Images

Болгары отчаянно рисковали на подаче – допустили сразу 24 ошибки в этом элементе. Однако и дивиденды свои получили — восемь эйсов и много отведённых мячей. У чехов же совершенно не попал в игру основной диагональный Патрик Индра – в первом сете он не забил вообще ничего. Потом пошло чуть лучше, но на свой уровень лидер атак чехов так и не вышел — всего 18% эффективности. Такие же цифры показал и сменивший его Марек Шотола. Бремя лидерства взвалил на себя Лукаш Вашина, однако его усилий не хватило.

Да, чехи больше дорожили мячом, играли почище, но класс соперника сказался. Подопечных Новака хватило на один выигранный сет. Могли они зацепиться и в третьей партии, вели в дебюте с преимуществом два-три очка, однако болгары быстро вернулись игру и довели дело до исторической победы! Впервые за 19 лет они в медалях, а в финале не играли больше полувека — с 1970 года! И в решающем матче им совершенно нечего терять – можно просто играть!

Италия — снова чемпион?

Ну а вторая пара, в которой все видели досрочный финал, начала выяснять отношения с грустных новостей для Польши. Мало им было травмы Томаша Форналя, так перед самой игрой выяснилось, что ЧМ закончился для капитана и главного диагонального команды Бартоша Курека. Он получил травму мышц пресса и на эту встречу был заявлен номинально – вторым либеро.

Заменивший его Кевин Сасак в игру входил медленно и нервно, разошёлся лишь к середине второй партии. Никола Грбич сделал ставку на трио одноклубников — связующего Марцина Коменду и две башни – Леона и Сасака. Однако это не сработало. Все три сета прошли как под копирку. Поляки получали преимущество в три-пять очков на старте, но итальянцы к середине сета, а то и раньше догоняли и в концовке решали вопрос в свою пользу. К тому же Фердинандо Де Джорджи угадывал с заменами. Казалось бы, ресурса больше у поляков, однако на деле скамейка сыграла за итальянцев.

Сборная Польши могла вернуться в игру в концовке второй партии — на подачах Сасака команда ликвидировала отставание в четыре очка и вышла вперёд – 22:21. Но итальянцы снялись, а затем наступил бенефис номинально четвёртого доигровщика Франческо Сани, появившегося на подаче. Дважды он затруднил – ошибся Камиль Семенюк, а затем итальянцы реализовали доигровку. Следом Сани оформил ещё и эйс – 25:22.

Игроки сборной Италии (волейбол) Фото: Mark Fredesjed Cristino/Getty Images

Такая же история повторилась и в третьем сете – Франческо выполнил ещё две подачи навылет, создав для Италии комфортные 22:19. К тому моменту у Польши на площадке вышел Форналь, но перелом внести он не смог. К чести «бяло-червоных», они не сдались. Появлялся шанс на подачах Вильфредо Леона — один брейк удалось аннулировать, а следом был длинный розыгрыш с кучей шансов у обеих команд, однако последнее слово осталось за Лукой Порро. Победную точку пайпом поставил Алессандро Микьелетто.

Итальянцы были системнее, целостнее, увереннее в ключевые моменты. Они создали проблемы Леону, нагрузив его в приёме и заставив атаковать из очень сложных ситуаций. Ну а для команды Грбича потеря сразу двух ведущих игроков оказалась фатальной. Да и тот факт, что Польша до полуфинала не провела ни одного матча с топ-соперниками, похоже, сыграл свою роль.

Что ж, теперь у Италии есть все шансы защитить титул! Но для этого нужно одолеть Болгарию, для которой эта встреча – возможность всей жизни. Кажется, что всё очевидно ещё до старта «золотого» матча, однако сколько раз нам уже так казалось на этом турнире, а потом мы видели невероятные сенсации…

Кто знает, может Болгария сотворит ещё одну?