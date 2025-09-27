Скидки
Волейбол Статьи

Полуфиналы чемпионата мира — 2025 по волейболу: Италия обыграла Польшу, а Болгария превзошла Чехию — результаты и обзор матчей

История волейбола творится на наших глазах: Болгария сыграет за золото впервые за 55 лет!
Пётр Кондаков
Аудио-версия:
В финале её соперником будет могучая Италия. Кажется, что всё решено, но ЧМ-2025 славен своими сенсациями.

На мужском чемпионате мира по волейболу – 2025 осталось сыграть всего два медальных матча. Сегодня мы узнали, кто за какой драгоценный металл будет сражаться в воскресенье. Во встрече двух команд-сенсаций победили те, от кого этого и ждали, а в битве двух главных фаворитов многое решили травмы.

Исторический прорыв

Открывали день Чехия и Болгария. Наверное, это прозвучит не слишком уважительно по отношению к этим командам, но де-факто они выступили «на разогреве». Болгарам пришлось сложнее – всё-таки от разогнавшейся дружины Джанлоренцо Бленджини ждали финала! А ещё были обоснованные опасения, что команда либо перегорит, либо не выдержит испытания медными трубами: всё-таки после камбэка в матче со сборной США их осыпали комплиментами. Переживал и отец братьев Николовых Владимир. Легендарный диагональный заявил, что лучше бы его сыновья не слышали всех похвал.

Как болгары вынесли американцев:
Но, как показала встреча, опасения были напрасны. Сборная Болгарии точно не потеряла в эмоциях и заслуженно победила. Сказался класс. На этот раз у Алекса Николова пошло с самого начала, он забивал много, брал риск на себя в сложных ситуациях и наколотил в общей сложности 31 очко за четыре сета. Более чем гроссмейстерский показатель. Нагрузка на игрока итальянской «Чивитановы» высокая, однако пока он с ней справляется.

Игроки сборной Болгарии (волейбол)

Игроки сборной Болгарии (волейбол)

Фото: Mark Fredesjed Cristino/Getty Images

Болгары отчаянно рисковали на подаче – допустили сразу 24 ошибки в этом элементе. Однако и дивиденды свои получили — восемь эйсов и много отведённых мячей. У чехов же совершенно не попал в игру основной диагональный Патрик Индра – в первом сете он не забил вообще ничего. Потом пошло чуть лучше, но на свой уровень лидер атак чехов так и не вышел — всего 18% эффективности. Такие же цифры показал и сменивший его Марек Шотола. Бремя лидерства взвалил на себя Лукаш Вашина, однако его усилий не хватило.

ЧМ-2025 (м) . 1/2 финала
27 сентября 2025, суббота. 09:30 МСК
Чехия
Окончен
1 : 3
Болгария
Чехия: Вашина - 17, Галабов - 13, Индра - 10, Климеш - 9, Шотола - 6, Зайичек - 4, Бартунек - 1, Драгоневский, Моник, Лицек, Срб, Коваржик, Полак, Бенда
Болгария: Николов - 31, Грозданов - 12, Аспарухов - 10, Николов - 9, Атанасов - 8, Петков - 5, Петков - 1, Начев, Татаров, Желев, Антов, Палев, Добрев, Колев

Да, чехи больше дорожили мячом, играли почище, но класс соперника сказался. Подопечных Новака хватило на один выигранный сет. Могли они зацепиться и в третьей партии, вели в дебюте с преимуществом два-три очка, однако болгары быстро вернулись игру и довели дело до исторической победы! Впервые за 19 лет они в медалях, а в финале не играли больше полувека — с 1970 года! И в решающем матче им совершенно нечего терять – можно просто играть!

Италия — снова чемпион?

Ну а вторая пара, в которой все видели досрочный финал, начала выяснять отношения с грустных новостей для Польши. Мало им было травмы Томаша Форналя, так перед самой игрой выяснилось, что ЧМ закончился для капитана и главного диагонального команды Бартоша Курека. Он получил травму мышц пресса и на эту встречу был заявлен номинально – вторым либеро.

Заменивший его Кевин Сасак в игру входил медленно и нервно, разошёлся лишь к середине второй партии. Никола Грбич сделал ставку на трио одноклубников — связующего Марцина Коменду и две башни – Леона и Сасака. Однако это не сработало. Все три сета прошли как под копирку. Поляки получали преимущество в три-пять очков на старте, но итальянцы к середине сета, а то и раньше догоняли и в концовке решали вопрос в свою пользу. К тому же Фердинандо Де Джорджи угадывал с заменами. Казалось бы, ресурса больше у поляков, однако на деле скамейка сыграла за итальянцев.

Как итальянцы завоевали титул в 2022 году:
«Мы много страдали». Сборная Италии отправила в нокаут Польшу и 10 тысяч её болельщиков
«Мы много страдали». Сборная Италии отправила в нокаут Польшу и 10 тысяч её болельщиков

Сборная Польши могла вернуться в игру в концовке второй партии — на подачах Сасака команда ликвидировала отставание в четыре очка и вышла вперёд – 22:21. Но итальянцы снялись, а затем наступил бенефис номинально четвёртого доигровщика Франческо Сани, появившегося на подаче. Дважды он затруднил – ошибся Камиль Семенюк, а затем итальянцы реализовали доигровку. Следом Сани оформил ещё и эйс – 25:22.

Игроки сборной Италии (волейбол)

Игроки сборной Италии (волейбол)

Фото: Mark Fredesjed Cristino/Getty Images

Такая же история повторилась и в третьем сете – Франческо выполнил ещё две подачи навылет, создав для Италии комфортные 22:19. К тому моменту у Польши на площадке вышел Форналь, но перелом внести он не смог. К чести «бяло-червоных», они не сдались. Появлялся шанс на подачах Вильфредо Леона — один брейк удалось аннулировать, а следом был длинный розыгрыш с кучей шансов у обеих команд, однако последнее слово осталось за Лукой Порро. Победную точку пайпом поставил Алессандро Микьелетто.

ЧМ-2025 (м) . 1/2 финала
27 сентября 2025, суббота. 13:30 МСК
Польша
Окончен
0 : 3
Италия
Польша: Леон - 14, Сасак - 9, Семенюк - 7, Кохановски - 6, Хубер - 6, Коменда - 1, Попивчак, Курек, Шальпук, Гранечны, Форналь, Якубишак, Новак, Фирлей
Италия: Романо - 15, Микьелетто - 12, Руссо - 6, Боттоло - 4, Джаннелли - 3, Гарджуло - 3, Порро - 3, Сани - 2, Андзани - 2, Балазо, Сбертоли, Рыхлицки, Галасси, Паче

Итальянцы были системнее, целостнее, увереннее в ключевые моменты. Они создали проблемы Леону, нагрузив его в приёме и заставив атаковать из очень сложных ситуаций. Ну а для команды Грбича потеря сразу двух ведущих игроков оказалась фатальной. Да и тот факт, что Польша до полуфинала не провела ни одного матча с топ-соперниками, похоже, сыграл свою роль.

Что ж, теперь у Италии есть все шансы защитить титул! Но для этого нужно одолеть Болгарию, для которой эта встреча – возможность всей жизни. Кажется, что всё очевидно ещё до старта «золотого» матча, однако сколько раз нам уже так казалось на этом турнире, а потом мы видели невероятные сенсации…

Кто знает, может Болгария сотворит ещё одну?

Расписание и результаты всех матчей ЧМ-2025:
