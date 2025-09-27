«Ленинградка» и «Динамо-Ак Барс» разыграют первый трофей сезона. Как они прошли в финал?

В подмосковном Одинцове определились финалисты первого турнира нового волейбольного сезона – Кубка Победы. В финале за трофей будут сражаться «Ленинградка» и «Динамо-Ак Барс», а «Заречье-Одинцово» и московское «Динамо» разыграют между собой бронзовые медали.

«Ленинградка» — на подъёме

«Ленинградка» очень уверенно добыла первую путёвку в финал турнира, одолев в трёх сетах команду «Заречье-Одинцово». Подмосковные волейболистки не смогли справиться с напором петербургской команды. Ни родные стены, ни поддержка болельщиков никак не повлияли на итоговый счёт. По-хозяйски, скорее, чувствовали себя именно гостьи из Питера.

Команда Константина Ушакова весь матч боролась не только с соперником, но и с собственным приёмом – всего 32% позитива смогли организовать принимающие игроки для Евы Павлович Мори. «Ленинградке» отлично удалось расшатать доводку соперника своей острой подачей. Чего нельзя сказать про «Заречье»: их риск при вводе мяча очень часто заканчивался неудачей. А если серии и получались, то их было очень мало.

Сказалось и отсутствие Ольги Бирюковой на площадке. Стержневой игрок, не раз выручавший подмосковную команду, в этой встрече наблюдала за происходящим из квадрата запасных. И пока «Заречье» пыталось разобраться, на кого переложить ответственность, у «Ленинградки» таких проблем не было. Анастасия Гарелик феерила на протяжении всего матча. Диагональная забила 20 мячей из 32, не допустив при этом ни одной ошибки.

Пожалуй, равным и зрелищным получился лишь первый сет, в котором команды шли ноздря в ноздрю до самой концовки партии. Первый рывок сделало «Заречье» – после эйса Сперскайте. Но «Ленинградка» быстро вернула равновесие в счёте, когда на линию подач вышла Анна Мельникова. Именно её серия во многом и предопределила судьбу сета.

«Ленинградка» — «Заречье-Одинцово» Фото: ЖВК «Ленинградка»

Во второй партии одинцовские волейболистки в одной расстановке создали преимущество в четыре мяча. Вот только удержать его не получилось. Александр Кашин вовремя вмешался в игру, выпустив Ольгу Юрьеву вместо Елизаветы Рубан. И замена сработала на 100%. Юрьева отлично прошлась по передней линии, собрав урожай очков как в атаке, так и на блоке. И теперь уже зареченкам пришлось догонять. И они не справились.

В третьей партии «Ленинградка» владела инициативой и без проблем довела матч до победы. «Пчёлки» залетают в финал с хорошим настроением.

Казань играет безупречно

Во второй полуфинальной встрече между двумя динамовскими клубами борьбы тоже не вышло. Команда Зорана Терзича, усиленная доминиканскими волейболистками, катком прошлась по соперницам из Москвы.

На старте встречи динамовки Казани встретили одноклубниц из Москвы «холодным душем». У вице-чемпионок прошлого сезона получалось абсолютно всё: в атаке 64% реализации против 23%, блок – 5:1. Если казанская команда умело «жонглировала» мячом, то у их соперниц на площадке была суета. Выпала из нападения Анастасия Чернова: она получила семь передач, вот только забить не получилось ни разу. Ничем не помогла и вернувшаяся в строй Наталия Гончарова. Волейболистки «Динамо-Ак Барс» отлично читали игру столичного клуба, постоянно угрожая нападающим двойным блоком. Также у Казани здорово сработали все крайние игроки: мощная атака доминиканок сменялась скоростными ударами Камилы Ребровой.

«Динамо-Ак Барс» Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Во втором сете была интрига. Москвички выдохнули после нервного начала встречи, подняли процент атак с 23% до 42%, и сразу на площадке завязалась борьба, а победителя пришлось определять в напряжённой концовке, в которой чище сыграла Казань. В заключительном отрезке Ришат Гилязутдинов пытался заменами изменить рисунок игры команды, однако всё оказалось тщетным. «Динамо-Ак Барс» уже к середине партии имело двукратное преимущество, что позволило Зорану Терзичу дать игровое время резервистам. И они не подвели – уверенная победа в трёх партиях и выход в первый финал сезона, где их уже пару часов ждёт «Ленинградка».

Таким образом, вот уже второй год подряд в первый трофей сезона разыграют между собой казанское «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка».