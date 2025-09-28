Скидки
Волейбол

Ленинградка и Динамо-Ак Барс сыграют в финале женского Кубка Победы — 2025: сильные и слабые стороны команд, кто победит?

«Ленинградка» против «Динамо-Ак Барс». У кого больше шансов выиграть Кубок Победы?
Елена Коваленко
«Ленинградка» против «Динамо-Ак Барс»
Разбираем сильные и слабые стороны финалистов.

В воскресенье, 28 сентября, определится обладатель первого трофея сезона. Это Кубок Победы, который в этом году приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящён памяти легендарного советского волейболиста, тренера и функционера, фронтовика Владимира Саввина. А разыграют его между собой «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка».

Кто же из них окажется сильнее? Попробуем спрогнозировать.

Самая сыгранная команда Суперлиги

Эти клубы уже приучили нас к тому, что к старту сезона подходят в отличном состоянии, ведь годом ранее именно этот дуэт встретился в первом финале. Правда, тогда турнир носил название Кубок Легенд и был посвящён двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль.

Осенью 2024 года динамовки Казани без особых усилий увезли трофей из Москвы, одолев петербургских волейболисток со счётом 3:0.

В этот раз «Ленинградка» подошла к «золотому» матчу очень собранно. Предварительный раунд получился почти безупречным: лишь одно поражение в шести встречах, и многие специалисты сходятся во мнении, что петербургский коллектив сейчас выглядит более сыгранно, чем все остальные команды. Александр Кашин смог «безболезненно» заменить ушедшую Анастасию Чернову на Елизавету Рубан. И теперь у него отличный набор крайних игроков, которые хорошо дополняют друг друга. Если на групповом этапе превосходно смотрелась Валерия Романова, то в полуфинале на первый план вышла Анастасия Гарелик, которая безупречно провела матч против «Заречья-Одинцово», реализовав 62% атак без единой ошибки.

Дарья Малыгина и Анастасия Гарелик

Дарья Малыгина и Анастасия Гарелик

Фото: leningradka.spb.ru

Также у команды из Северной столицы хорошие высокорослые «центры» – Малыгина и Мельникова, которые добывают очки не только у сетки, но и на подаче. Полуфинал стала тому подтверждением: на подачах блокирующих «Ленинградка» серийно набирала очки. Это огромный плюс Санкт-Петербурга, если учесть, что у «Динамо-Ак Барс» приём является ахиллесовой пятой. И если жёлто-чёрные смогут воспользоваться своим козырем и прибавят к нему безупречную атаку, то вполне могут рассчитывать на победу в турнире.

Поможет ли доминиканская мощь?

Но «Динамо-Ак Барс» – это та команда, которая даже из минусов может извлечь дивиденды. Тем более что в состав вернулись доминиканские волейболистки – Брайелин Мартинес и Гайла Гонсалес, которые в прошлом сезоне не раз доказывали, что качество доводки никак не влияет на их результативность в нападении. Однако в этот раз всё будет зависеть от физического состояния спортсменок, совсем недавно вернувшихся с чемпионата мира. Хватит ли девушкам сил, если встреча вдруг затянется на пять партий? Отметим, что в полуфинальном матче Зоран Терзич решил поберечь своих главных бомбардиров, заменив их в третьем сете.

Камилла Реброва на приёме

Камилла Реброва на приёме

Фото: dinamo-kazan.com

Отлично вписалась в основу Камилла Реброва. Доигровщица обладает скоростным нападением и сложной подачей. И в полуфинале с московским «Динамо» Реброва несла нагрузку наравне с легионерами команды. Конечно, не стоит забывать и про блокирующих. Сейчас у сербского специалиста сразу несколько классных игроков, которые так мастерски читают игру, что перед нападающими соперника постоянно возникает стена из четырёх рук.

В финале нас ожидает матч двух равных команд, которые способны подарить болельщикам качественный и зрелищный волейбол.

