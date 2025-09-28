Впервые за полвека команда одной и той же страны выиграла главный турнир сезона как у мужчин, так и у женщин.

Италия прошла волейбол. Такое доминирование было только у сборной СССР в 1960 году!

Мужской чемпионат мира по волейболу – 2025 завершён. Сборная Италии защитила свой титул, переиграв в финале команду Болгарии. И это справедливый результат. Иной исход был бы всё-таки слишком невероятным.

Да, на групповом этапе итальянцы уступили бельгийцам, но это только подстегнуло действующих чемпионов мира. Плей-офф они прошли на одном дыхании, а в полуфинале убрали главного конкурента из сборной Польши. Пожалуй, это противостояние действительно стало досрочным финалом.

В финальной встрече на стороне команды Фердинандо Де Джорджи было практически всё – и опыт больших матчей, и класс, и глубина скамейки запасных. Разве что давление могло бы сожрать итальянцев. Однако этого не случилось – справляться с ожиданиями эта команда умеет лучше всех.

Что могла противопоставить этому отлаженному механизму Болгария? Нужна была вдохновенная игра от братьев Николовых, летящая подача и мощный блок. Но риск сопряжён с ошибками — и уже в первой партии Джанлоренцо Бленджини в тайм-ауте заговорил о поиске баланса на подаче.

Это очень сложно – когда ты вкладываешься на 100% в свою атаку и подачу, а соперник ловит кураж в защите и не позволяет мячам касаться пола. Да, что-то болгары действительно выигрывали на риске, периодически подбирались в счёте, но сборная Италии тут же восстанавливала статус-кво.

Италия победила Болгарию в финале Фото: volleyballworld.com

Надежда перед болгарами забрезжила в третьей партии. После двух мощных сетов итальянцы взяли небольшую паузу, а вот соперники как раз включились и стали выбивать итальянцев из приёма, нашли слабое звено в атаке Италии в лице Маттии Боттоло, включили блок. Команда Бленджини получила комфортное преимущество в пять очков и дожала соперника – 25:17.

Неужели камбэк? В памяти ещё свеж четвертьфинал, в котором Болгария выбила США, уступая 0:2 по сетам. Тогда получилось заставить соперника нервничать, а самим – подпитываться этой энергией страха. Однако сейчас всё случилось ровно наоборот. Немного расслабившиеся в третьем сете итальянцы снова вернулись в своё лучшее состояние. Болгары же, выдавшие едва ли не лучшую партию на турнире, просто захлебнулись от своего темпа и буквально остановились. 25:10 – ярчайшая точка ЧМ-2025 от сборной Италии.

«Скуадра адзурра» защитила свой титул, и это было абсолютно заслуженно. Команду не выбили из колеи ни травма основного доигровщика Даниеле Лавии, ни сложный старт. В нужный момент они сплотились и выдали по-настоящему чемпионский волейбол. И доминация Италии на мировой арене очевидна. Ведь впервые с 1960 года одна и та же страна выиграла главный турнир год и у мужчин, и у женщин. Такое удавалось только сборным Советского Союза в далёком уже прошлом – в 1952 и 1960 годах.

Ну а Болгарии точно не надо унывать. Серебро – прекрасный и закономерный итог: Бленджини сколотил молодую, перспективную и голодную до побед команду, которая в ближайшие годы будет трепать нервы всем фаворитам.

Бронза чемпионата мира досталась сборной Польши, которая просто задавила классом Чехию. Никола Грбич продолжает свою серию — он привёл команду к медалям на всех турнирах, в которых команда принимала участие.

Чемпионат мира — 2025 завершён! И он точно войдёт в историю как один из самых интересных и непредсказуемых. Ну а Италии – просто браво!