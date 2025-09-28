Скидки
Волейбол

Волейбол, Динамо-Ак Барс обыграло Ленинградку в финале женского Кубка Победы со счётом 3:2 — обзор матча

Финал Кубка Победы держал в напряжении до самого тай-брейка! А трофей уехал в Казань
Елена Коваленко
«Динамо-Ак Барс» обыграло «Ленинградку»
«Ленинградка» снова была остановлена в шаге от трофея.

Казанское «Динамо-Ак Барс» второй год подряд выиграло первый турнир сезона. Но если в 2024 году победа была добыта относительно малой кровью в трёх сетах, то в этот раз команде Зорана Терзича потребовалось пять партий и практически 2,5 часа напряжённой борьбы. В этот раз у «Ленинградки» были шансы на победу, однако рулетка пятой партии сыграла за Казань.

Каким был финал Кубка Легенд год назад:
«Шансов у нас не было». Казань выиграла Кубок Легенд и продолжила доминировать!
«Шансов у нас не было». Казань выиграла Кубок Легенд и продолжила доминировать!

Жёлто-чёрные резво начали матч и завладели инициативой в счёте. Анна Озерова сразу стала задействовать всех своих игроков нападения и закручивать комбинационную игру. Такой напор соперниц поначалу ввёл в ступор динамовских волейболисток. У «Ленинградки» залетали все мячи, в то время как главные бомбардиры «Динамо» – Брайелин Мартинес и Гайла Гонсалес – на двоих смогли забить всего шесть раз. «Пчёлки» в отличном настроении и с комфортным преимуществом выиграли сет – 25:19.

Но дальше команда из Северной столицы ослабила хватку и прессинг и позволила соперницам разыграться. И первыми темп набрали именно доминиканки. Мартинес безупречно действовала в атаке, а Гонсалес снова зарядила свою коварную подачу. У «Ленинградки», напротив, крайние игроки стали проседать. Перовой на замену ушла Анастасия Гарелик, уступив своё место Виктории Руссу. Однако рокировка диагональных не принесла команде желаемых дивидендов – Казань сравняла счёт в матче.

Брайелин Мартинес и Гайла Гонсалес

Брайелин Мартинес и Гайла Гонсалес

Фото: volley.ru

Фото: volley.ru

В третьем сете Александр Кашин сменил Валерию Романову. Если групповой этап волейболистка прошла великолепно, то в финале её атак Питеру явно не хватало. Зато за всех в этой встрече билась Елизавета Рубан. Доигровщица показала просто фантастические цифры в нападении – забила 21 мяч из 48 при одной ошибке, но в одиночку переиграть соперниц не смогла – 22:25.

Казань могла спокойно завершить матч в четвёртой партии, когда повела в счёте – 10:3. Однако вовремя взятый Александром Кашиным тайм-аут встряхнул команду и подарив болельщикам интригу. «Ленинградка» невероятными усилиями смогла отыграть отставание – у команды здорово работал блок. Жёлто-чёрные первыми добрались до сетбола, но реализовать его смогли лишь с шестой попытки. Впрочем, четвёртый сет, кажется, совершенно вымотал «пчёлок», потому что в пятом «Динамо-Ак Барс» полностью владело инициативой и в этот раз легко довело финал до победы – 15:8.

Кубок Победы (ж) . Финал
28 сентября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Климова, Светник, Озерова, Перова
Динамо-Ак Барс: Карполь, Мухаметшина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Победа принесла «Динамо-Ак Барс» не только Кубок Победы, но и прямую путёвку в финальную часть Кубка России, которая состоится весной.

Бронзовый комплект медалей разыграли между собой «Заречье-Одинцово» и московское «Динамо». И фундаментом для успеха во встрече стал приём, который в этом матче был лучше у хозяек площадки: 62% против 37%. Закономерно, что и реализация атак была выше у «Заречья» – 37% против 35%, что и стало определяющим успеха. Бронза – у команды Ушакова.

Кубок Победы (ж) . За 3-е место
28 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
