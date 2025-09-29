Восьмёрка лучших показала себя. Как прошёл групповой этап мужского Кубка Победы

Новый сезон в российском мужском волейболе официально стартовал. До начала чемпионата России ещё целый месяц, но перед этим восьмёрка лучших клубов по итогам прошлого сезона разыгрывает Кубок Победы.

Формула этого предсезонного (подавляющее большинство команд воспринимает это соревнование именно так) турнира проста. Две группы по четыре команды, игры в два круга – по два сильнейших клуба выходят в «Финал четырёх». В этом сезоне в решающую стадию пробились два «Зенита», казанский и петербургский, московское «Динамо» и «Белогорье». В общем-то, ожидаемый исход.

Каждая команда сыграла по шесть матчей – можно сделать первые выводы по обновлённым составам и состоянию команд на текущий момент. Этим и займёмся.

Группа «А»

«Зенит-Казань» прошёл групповой этап без поражений. Шесть матчей — шесть побед. Классное начало сезона для команды Алексея Вербова. Даже сам наставник признался, что не ожидал от своих подопечных такой прыти. Особняком, конечно, стоят встречи с московским «Динамо». В Москве казанцы разгромили бело-голубых, а дома выиграли 3:2, но в этом матче не принимал участия Дмитрий Волков. Отметим, что хорошо вписался в команду Константин Абаев. Да, во взаимодействиях ещё есть шероховатости, но в коллективе он сразу стал своим. Не было ощущения, что это новичок. Семейная атмосфера продолжает работать!

«Динамо» в финальный этап прошло, однако Константина Брянского должны насторожить поражения от казанцев. Москвичи в этом сезоне без легионеров, это вызывает опасения в первую очередь на позиции диагонального. Максим Сапожков, конечно, хорош, однако в плане стабильности есть над чем работать. Назар Литвиненко пока достойной конкуренции не составил. Небольшую травму получил Илья Власов. А в остальном динамовцы уже который год стабильны. И в «Финале четырёх» наверняка предстанут куда сильнее.

Игроки «Динамо» Москва Фото: ВК «Динамо»

«Динамо-ЛО» много экспериментировало с составом. Кажется, клуб из Соснового Бора не слишком и стремился бороться за «Финал четырёх». По крайней мере, навязать борьбу лидерам не получилось. С «Кузбассом» сосновоборцы дважды справились. Но пока они далеки от лучших кондиций. Да и Осниэль Мельгарехо ещё не подъехал.

«Кузбасс» в этом сезоне заметно омолодился, поэтому пока кемеровчане набираются опыта и набивают шишки. Хорошо получилось в последнем матче с резервистами «Динамо» — у сибиряков даже был матчбол. А сезон будет сложным.

Группа «Б»

«Белогорье» вполне могло бы также одержать шесть побед в шести встречах, но в последнем матче резервисты уступили «Динамо-Уралу». А так белгородцы выглядели очень хорошо. Обыграть по два раза «Зенит» и «Локомотив» — отличный заряд уверенности. Здорово смотрится прошедший всю предсезонку с командой Мохамед Аль Хачдади, привычно тянет бремя лидерства Павел Тетюхин, хорошо влился в состав Иван Яковлев. За белгородцами интересно смотреть!

«Зенит» Владимира Алекно пока не набрал лучшую форму. Два поражения от «Белогорья» – это чувствительно. Хотя в Новосибирске зенитовцы усилились быстро освободившимся с ЧМ-2025 Марлоном Янтом. Активно ротируется линия доигровщиков, конкуренция здесь высока. К «Финалу четырёх» «Зенит» добавит. Тем более что уже приехал и Женя Гребенников!

Игроки «Зенита» Санкт-Петербург Фото: ВК «Зенит» СПб

«Локомотив» не смог пробиться в решающий этап, хотя местами команда Пламена Константинова показывала неплохой волейбол. Впрочем, получила игровое время молодёжь, так что задачи кровь из носа пробиться в «Финал четырёх» не стояло. В Новосибирске тоже очень ждут легионеров — Сэм Деру и Симеон Николов должны преобразить команду.

А вот «Динамо-Урал» разочаровал. Команда пока и близко не выглядит такой же грозой авторитетов, как в прошлом году. Ветеран Дик Коой пока не набрал лучшую форму, слабовато смотрелся в диагонали Сергей Пирайнен, а Роман Поталюк по-прежнему залечивает травму. Пока уфимцы играют на равных только со вторыми составами грандов.

Когда состоится «Финал четырёх»?

«Финал четырёх» Кубка Победы пройдёт 11-12 октября. Хозяина определят в ближайшие дни на конкурсной основе. В полуфиналах два «Зенита» сыграют между собой, а «Белогорье» встретится с «Динамо». Ну а кому достанется Кубок, предсказать решительно невозможно. Будем смотреть!