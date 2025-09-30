Разбираем символическую сборную по итогам ЧМ-2025. Это настоящая команда мечты?

Мужской волейбольный ЧМ-2025 завершён. Все командные призы розданы, вручили и индивидуальные награды. В символическую сборную вошли представители трёх сильнейших команд. Могли ли бы здесь быть другие имена? Наверное, да, но, кажется, это тот случай, когда выбор организаторов понятен по всем позициям. Кто же попал в «дрим-тим»?

Символическая сборная мужского ЧМ-2025:

MVP — Алессандро Микьелетто (Италия);

связующий – Симоне Джаннелли (Италия);

диагональный – Юри Романо (Италия);

центральные – Алекс Грозданов (Болгария), Якуб Кохановски (Польша);

доигровщики — Алессандро Микьелетто (Италия), Александар Николов (Болгария);

либеро – Фабио Балазо (Италия).

Лучший игрок турнира получил персональный приз в размере $ 100 тыс., а игроки, попавшие в символическую сборную, – по $ 50 тыс.

Связующий — Симоне Джаннелли (Италия)

У пасующего итальянцев был очень непростой матч против Бельгии на групповом этапе. У команды ничего не получалось, Джаннелли откровенно выражал недовольство партнёрами, после чего Фердинандо Де Джорджи даже посадил его на лавку (что, кстати, пошло Италии на пользу). Непонятно, то ли сам Симоне сделал выводы, то ли пообщался с тренерским штабом, однако в плей-офф мы увидели другого Джаннелли.

Он был настоящим лидером и даже тренером команды – в тайм-аутах говорил не меньше, а порой и больше, чем Де Джорджи. Ну а к его передачам никогда не было вопросов. Этот связующий – действительно половина команды.

Симоне Джаннелли (Италия) Фото: Mark Fredesjed Cristino/Getty Images

Диагональный — Юри Романо (Италия)

Новичка новоуренгойского «Факела» вообще не считали основным диагональным сборной Италии, ведь в команде появился натурализованный люксембуржец Камиль Рыхлицки. И порой этот волейболист выглядел ничуть не хуже. Но Де Джорджи всё же сделал ставку на Романо и не прогадал. Вообще, он из тех игроков, которые максимально хорошо выглядят именно в сборной. Ему удалось найти взаимопонимание с Симоне Джаннелли, да и уровень партнёров очень высок. А ещё на этом ЧМ-2025 у Юри замечательно летела подача. Особенно хорош диагональный был в финале – 70% реализации атак, всего одна потеря и сразу пять эйсов. Никаких вопросов по месту в символической сборной!

Центральные — Алекс Грозданов (Болгария) и Якуб Кохановски (Польша)

А вот среди центров представителей Италии не оказалось. Но это логично — Фердинандо Де Джорджи ротировал это амплуа. Поэтому выбор организаторов пал на игроков призёров турнира.

Грозданов добавил Болгарии стабильности. Он совсем не стар — ему всего 27, однако в этой команде благодаря своему опыту он выглядел практически дядькой для молодёжи. Спокойствие и уверенность — это про него. И сразу команда стала солиднее, чем на Лиге наций, ведь этот турнир блокирующий пропустил.

Кохановски же железно основной игрок сборной Польши. Он хорош во всём — и в атаке, и на блоке, и на подаче. Нельзя сказать, что Якуб феерил на этом турнире, но он — образец спокойствия, уверенности и стабильно высокого уровня.

Якуб Кохановски (Польша) Фото: NurPhoto via Getty Images

MVP и доигровщик — Алессандро Микьелетто (Италия)

Ещё год-два назад у этого доигровщика блестящие матчи чередовались с провальными, однако сейчас Сандро повзрослел. И стал настоящим лидером сборной Италии. И, наверное, теперь это действительно лучший доигровщик мира.

Повзрослеть заставила и тяжёлая травма партнёра — Даниеле Лавии. В его отсутствие Микьелетто взвалил на себя ношу лидерства, отработал за себя и за того парня. Наверное, его цифры не поражают воображение, но это логично — ему доставались самые сложные атаки. Куда важнее то, что он практически не проигрывал мячи, давая шанс себе и сокомандникам отработать в защите. А это на турнире у Италии получалось отлично.

Доигровщик — Александар Николов (Болгария)

Если бы болгары стали чемпионами, Алекс точно бы стал MVP. 100%. Но и так он совершенно по праву занял своё место в символической сборной турнира.

По сути, Николов был главной и практически единственной опцией в атаке сборной Болгарии, на которую мог положиться его брат Симеон. В каждой встрече он получал огромную нагрузку и нигде не провалился. Особенно ярким выдался матч с США. Два сета у Николова ничего не получалось, однако он перетерпел этот момент, набрал ход и в концовке был неудержим! Ещё бы одного нападающего такого уровня сборной Болгарии и это был бы фаворит из фаворитов.

Александар Николов (Болгария) Фото: Mark Fredesjed Cristino/Getty Images

Либеро — Фабио Балазо (Италия)

Мы по праву называем лучшим либеро мира Женю Гребенникова, но на этом турнире Балазо был неподражаем. Важнейшее звено сборной Италии, он и приём держал, и в защите создавал своей команде дополнительные возможности. На ЧМ-2025 даже близко никто не сыграл к уровню итальянского либеро. Браво, Фабио!

Тренер — Фердинандо Де Джорджи (Италия)

Установил уникальное достижение, взяв чемпионат мира в пятый раз! Трижды как игрок и во второй раз — в качестве тренера. А ведь после Лиги наций итальянская пресса просто уничтожала Фефе! Действительно, команда вчистую проиграла финал Польше, а тренерский штаб допустил чудовищную ошибку, которая просто прибила команду. Но, как мы видим, выводы были сделаны. А поражение от Бельгии даже стало хорошим толчком для команды. Отличная тренерская работа! Видимо, теперь Де Джорджи замахнётся на шестой титул, ведь следующий чемпионат мира — уже в 2027 году.