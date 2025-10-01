Как выступили игроки российской Суперлиги на ЧМ-2025? Один даже до золота добрался!

На мужском чемпионате мира по волейболу сборной России не было. Но «наших», то есть представителей мужской Суперлиги, было достаточно. И они играли, мягко говоря, не последние роли в своих командах.

Разбираем, как выступили игроки российских клубов на турнире.

Юри Романо (Италия, «Факел») — чемпион мира

В Новом Уренгое радостно потирают руки. Если Романо станет и в чемпионате России играть так же, как на Филиппинах, то «Факел» будет высоко. В активе у Юри чемпионство со сборной Италии и абсолютно заслуженное звание лучшего диагонального турнира. В решающем матче он просто развалил болгарский приём своими подачами. Проблема только в одном – пока Романо не показывал такой высокий уровень в клубах.

Симеон Николов (Болгария, «Локомотив») — финал

Юный связующий безальтернативно основной в своей команде. Он стал соавтором гигантского успеха болгарского волейбола. В финале, правда, не сложилось, однако это и неудивительно — класс итальянцев всё же намного выше. Теперь свой лучший волейбол предстоит перенести в «Локомотив». Лето было сложным, чудес с ходу от вундеркинда ждать не стоит. Но то, что это будет интересно — факт.

Томазо Тотоло (Иран, «Зенит») — 1/4 финала

Правая рука Владимира Алекно параллельно работает в сборной Ирана. Получилось неплохо, если учитывать, что иранцы остались перед стартом турнира без основных связующего и диагонального. Но могло быть и лучше, ведь в четвертьфинале с чехами Иран вёл 1:0 по сетам и 22:20.

Майка Ма'а (США, «Факел») — 1/4 финала

Ещё один новичок «Факела» на чемпионате мира появлялся эпизодически. Оно и понятно, конкуренцию с Майкой Кристенсоном выиграть практически нереально. Для сборной США турнир завершился суперобидным поражением от Болгарии со счёта 2:0 по сетам. Так что занести турнир в актив пасующему никак нельзя.

Сэм Деру (Бельгия, «Локомотив») — 1/4 финала

А вот кому ЧМ-2025 удался, так это Сэму Деру. Доигровщик, перебравшийся из казанского «Зенита» в «Локомотив», был лидером сборной Бельгии, которая на этом турнире смотрелась просто здорово! Просто не повезло с сеткой — не попади бельгийцы на набравших ход итальянцев, можно было и на медали замахнуться, ведь играли они здорово. Стали единственными, кто нанёс Италии поражение на ЧМ-2025, пусть и в группе. Сэм — украшение Суперлиги, а их связка с Николовым в «Локо» выглядит очень интригующе.

Сэм Деру Фото: volleyballworld.com

Дражен Лубурич (Сербия, «Зенит-Казань), Никола Йовович, Павле Перич (оба — Сербия, «Нова»), Георге Крецу (Сербия, «Белогорье») — 1/8 финала

Можно сказать, что сербы на турнире если не прыгнули выше головы, то были близки к этому. Болезненная смена поколений, уход ветеранов, травма Марко Ивовича — на команду Георге Крецу свалилось 33 несчастья. И поражение от Чехии 0:3 в 1-м туре шансов практически не оставляло. Но сербы показали характер, обыграли Китай и Бразилию и были близки к тому, чтобы победить и Иран. Снимаем шляпу перед Крецу — он сколотил хорошую команду, теперь ему предстоит работать в более комфортных условиях в «Белогорье».

Дражен Лубурич Фото: volleyballworld.com

Тройка игроков, выступающих в России, смотрелась достойно. Лубурич был лидером атак, на него выпала очень большая нагрузка, однако он с ней в целом справился. Перичу было непросто в приёме (рост доигровщика 207 см), но в атаке он закрепился в роли второй опции. А дирижировал игрой Йовович. Сербы действительно были командой. И это точно идёт им в актив.

Жига Штерн (Словения, «Енисей») — 1/8 финала

Штерн в сборной Словении очень давно, однако закрепиться в основном составе получилось только сейчас, поскольку Рок Можич и Клемен Чебуль ЧМ-2025 пропустили. Опытный доигровщик смотрелся неплохо, а его команда смогла выйти из непростой группы. И ведь в игре с Болгарией словенцы вели 11:9 на тай-брейке. Кто знает, выиграй они тот матч – и, возможно, прошли бы куда дальше. А так получилось поражение от США в 1/8 финала. Задачу-минимум команда решила, но не более того.

Сантьяго Данани (Аргентина, «Зенит-Казань») — 1/8 финала

Аргентинцам очень не повезло с сеткой. Попасть на Италию в самом начале плей-офф — это практически приговор. Зато в группе они победили Францию, оставив двукратных олимпийских чемпионов за бортом ЧМ-2025. Данани – безальтернативный лидер на позиции либеро в сборной Аргентины. Да, на фоне Гребенникова и Балазо он смотрелся не так ярко, но остаётся одним из лучших принимающих в мире. Правда, в Казани ему предстоит выиграть конкуренцию у Ильи Фёдорова.

Марлон Янт (Куба, «Зенит»), Осниэль Мельгарехо (Куба, «Динамо-ЛО»), Давид Фиэль (Куба, «Кузбасс») — не вышли из группы

Сборная Кубы – одна из самых «российских» команд и одно из главных разочарований этого чемпионата мира. По сути, для кубинцев всё закончилось в первом же матче с Португалией, в котором они уступили 1:3. Был шанс в 3-м туре, но на заказ одолеть сборную США не получилось. Янт играл постоянно, Мельгарехо и Фиэль – эпизодически. Теперь им предстоит сезон в России. Доигровщик петербургского «Зенита», кстати, уже отметился на Кубке Победы.

Женя Гребенников (Франция, «Зенит») — не вышел из группы

Франция с Гребенниковым на этом турнире провалилась. Команда Андреа Джани страдала от травм и не смогла подойти к турниру в своей лучшей форме. С Кореей французы разобрались легко, а вот Финляндии и Аргентине уступили на тай-брейках. Сложись одна пятая партия более успешно – и, возможно, олимпийские чемпионы набрали бы ход. Но не получилось. Либеро петербургского «Зенита» был привычно хорош, однако его усилий не хватило.