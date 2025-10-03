Все новинки российской волейбольной Суперлиги в сезоне-2025/2026. Что самое интересное?

В субботу, 4 октября, стартует новый сезон женской волейбольной Суперлиги. Мы продолжаем готовиться к началу очередного чемпионата России и в этом тексте предлагаем вам познакомиться со всеми изменениями.
Будут и новый клуб, и новые лица, и новые правила. Рассказываем!
Новая команда
В предстоящем сезоне в Санкт-Петербурге будет ещё больше волейбола. Всё потому, что женская Суперлига пополнилась ещё одним клубом из Северной столицы. Новичком лиги станет «Корабелка», которая два года подряд становилась чемпионом Высшей лиги «А», а теперь решилась подняться на ступень выше и попробовать свои силы в элитном дивизионе.
Костяк команды состоит из молодых и амбициозных игроков. Но в межсезонье её пополнили опытные волейболистки: связующая Ирина Филиштинская и доигровщица Виктория Боброва, а также пара легионеров: сербка Ваня Иванович и кубинка Талия Рейес. А прорываться к вершинам Суперлиги и стараться бросить вызов старожилам элитного дивизиона «Корабелка» будет под руководством опытной наставницы Светланы Сафроновой.
Новые лица
В Суперлиге появятся сразу несколько волейболисток, прежде не игравших в элитном дивизионе, но заслуживающих пристального внимания.
Доигровщица Елизавета Нестерова выступает за «Корабелку». 19-летняя волейболистка была лидером команды, когда та выступала в Высшей лиге «А». Нестерова становилась лучшим бомбардиром, а также два раза была признана MVP турнира в Азии. И теперь интересно посмотреть, что покажет доигровщица уже в Суперлиге. По крайней мере, на предварительном этапе Кубка России спортсменка смотрелась очень уверенно.
Ещё один новичок «Корабелки» – доигровщица сборной Сербии Ваня Иванович. Предыдущие пять лет волейболистка провела в сербском «Железничаре», с которым в минувшем сезоне впервые выиграла чемпионат страны. Также она выходила на площадку против сборной России (2:3) в матче за Кубок Первого канала, выступала за национальную команду в Лиге наций и на чемпионате мира в Таиланде. Отличное усиление атакующей линии!
Ваня Иванович
Фото: vc-korabelka.ru
Болгарская центральная Христина Вучкова перебралась в российский чемпионат из Турции, где выступала за «Фенербахче». Также в послужном списке волейболистки выступления в Болгарии, Италии, Азербайджане, Китае и США и, конечно, за свою сборную. На недавнем чемпионате мира в Таиланде Вучкова была одним из основных игроков. Интересно, поможет ли полученный опыт вписаться ей и в российскую лигу и помочь «Протону» вернуться в плей-офф?
Основное внимание болельщиков в первых турах, вероятно, будет приковано к бразильской диагональной «Локомотива» Киси Насименто. А всё потому, что именно ей предстоит заменить Эбрар Каракурт, за два года очень высоко поднявшую планку результативности. Впрочем, южноамериканская волейболистка призналась, что не собирается быть в тени турчанки.
Новый формат
В 2025 году Всероссийская федерация волейбола изменила формат розыгрыша Суперкубка – теперь обладатель трофея определится в «Финале четырёх». Полный состав участников турнира пока неизвестен, но два места в нём уже гарантировали себе два лучших клуба прошедшего сезона – «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» на правах действующего чемпиона страны и обладателя Кубка России соответственно. Раньше судьба трофея как раз и решалась в битве между двумя победителями этих турниров.
Кубок России в этом сезоне – один. Зато его розыгрыш растянут на весь игровой год и будет проходить по системе «осень-весна». Мы вновь не увидим классический плей-офф, зато команды проведут множество групповых раундов ради одного места в «Финале шести». Потому что четыре уже забронированы за полуфиналистами чемпионата России – 2026, а ещё одно автоматом получил обладатель Кубка Победы «Динамо-Ак Барс».
Новые правила
В целях повышения зрелищности матчей и увеличения продолжительности розыгрышей перед сезоном был принят ряд изменений в правилах.
- Расстановка игроков на площадке во время ввода мяча будет контролироваться только для принимающей команды. Волейболистки подающей команды могут занимать любые позиции в пределах своей площадки. После ввода мяча в игру обе команды, как и прежде, могут занимать любые позиции на своей площадке и в свободной зоне.
- Ключевым моментом контроля расстановки принимающей команды судьями является не удар по мячу на подаче, а подброс мяча подающим. После него игроки могут менять свои позиции.
Елизавета Нестерова
Фото: vc-korabelka.ru
- Значительно смягчены требования ко второму касанию мяча при выполнении верхней передачи. Если игрок при втором касании не совершил двух очевидных последовательных касаний мяча, то двойное касание мяча пальцами сверху больше не является ошибкой, если оно совершено во время одного игрового действия, мяч направляется своему партнёру и не становится завершённым атакующим ударом. Захват мяча при втором касании по-прежнему является ошибкой.