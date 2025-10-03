Все новинки российской волейбольной Суперлиги в сезоне-2025/2026. Что самое интересное?

Команда-дебютант, целая россыпь игроков и даже изменения в правилах – привыкать нужно будет ко многому.

В субботу, 4 октября, стартует новый сезон женской волейбольной Суперлиги. Мы продолжаем готовиться к началу очередного чемпионата России и в этом тексте предлагаем вам познакомиться со всеми изменениями.

Будут и новый клуб, и новые лица, и новые правила. Рассказываем!

Новая команда

В предстоящем сезоне в Санкт-Петербурге будет ещё больше волейбола. Всё потому, что женская Суперлига пополнилась ещё одним клубом из Северной столицы. Новичком лиги станет «Корабелка», которая два года подряд становилась чемпионом Высшей лиги «А», а теперь решилась подняться на ступень выше и попробовать свои силы в элитном дивизионе.

Костяк команды состоит из молодых и амбициозных игроков. Но в межсезонье её пополнили опытные волейболистки: связующая Ирина Филиштинская и доигровщица Виктория Боброва, а также пара легионеров: сербка Ваня Иванович и кубинка Талия Рейес. А прорываться к вершинам Суперлиги и стараться бросить вызов старожилам элитного дивизиона «Корабелка» будет под руководством опытной наставницы Светланы Сафроновой.

Новые лица

В Суперлиге появятся сразу несколько волейболисток, прежде не игравших в элитном дивизионе, но заслуживающих пристального внимания.

Доигровщица Елизавета Нестерова выступает за «Корабелку». 19-летняя волейболистка была лидером команды, когда та выступала в Высшей лиге «А». Нестерова становилась лучшим бомбардиром, а также два раза была признана MVP турнира в Азии. И теперь интересно посмотреть, что покажет доигровщица уже в Суперлиге. По крайней мере, на предварительном этапе Кубка России спортсменка смотрелась очень уверенно.

Ещё один новичок «Корабелки» – доигровщица сборной Сербии Ваня Иванович. Предыдущие пять лет волейболистка провела в сербском «Железничаре», с которым в минувшем сезоне впервые выиграла чемпионат страны. Также она выходила на площадку против сборной России (2:3) в матче за Кубок Первого канала, выступала за национальную команду в Лиге наций и на чемпионате мира в Таиланде. Отличное усиление атакующей линии!

Ваня Иванович Фото: vc-korabelka.ru

Болгарская центральная Христина Вучкова перебралась в российский чемпионат из Турции, где выступала за «Фенербахче». Также в послужном списке волейболистки выступления в Болгарии, Италии, Азербайджане, Китае и США и, конечно, за свою сборную. На недавнем чемпионате мира в Таиланде Вучкова была одним из основных игроков. Интересно, поможет ли полученный опыт вписаться ей и в российскую лигу и помочь «Протону» вернуться в плей-офф?

Основное внимание болельщиков в первых турах, вероятно, будет приковано к бразильской диагональной «Локомотива» Киси Насименто. А всё потому, что именно ей предстоит заменить Эбрар Каракурт, за два года очень высоко поднявшую планку результативности. Впрочем, южноамериканская волейболистка призналась, что не собирается быть в тени турчанки.

Новый формат

В 2025 году Всероссийская федерация волейбола изменила формат розыгрыша Суперкубка – теперь обладатель трофея определится в «Финале четырёх». Полный состав участников турнира пока неизвестен, но два места в нём уже гарантировали себе два лучших клуба прошедшего сезона – «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» на правах действующего чемпиона страны и обладателя Кубка России соответственно. Раньше судьба трофея как раз и решалась в битве между двумя победителями этих турниров.

Кубок России в этом сезоне – один. Зато его розыгрыш растянут на весь игровой год и будет проходить по системе «осень-весна». Мы вновь не увидим классический плей-офф, зато команды проведут множество групповых раундов ради одного места в «Финале шести». Потому что четыре уже забронированы за полуфиналистами чемпионата России – 2026, а ещё одно автоматом получил обладатель Кубка Победы «Динамо-Ак Барс».

Новые правила

В целях повышения зрелищности матчей и увеличения продолжительности розыгрышей перед сезоном был принят ряд изменений в правилах.

Расстановка игроков на площадке во время ввода мяча будет контролироваться только для принимающей команды. Волейболистки подающей команды могут занимать любые позиции в пределах своей площадки. После ввода мяча в игру обе команды, как и прежде, могут занимать любые позиции на своей площадке и в свободной зоне.

Ключевым моментом контроля расстановки принимающей команды судьями является не удар по мячу на подаче, а подброс мяча подающим. После него игроки могут менять свои позиции.

Елизавета Нестерова Фото: vc-korabelka.ru