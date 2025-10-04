От «Локо» до «Корабелки». Детальный разбор команд-участниц Суперлиги на старте сезона

Анализируем изменения в составе и предполагаем, кто на что способен.

Суббота, 4 октября – большой день для российского волейбола. Ведь именно в этот день официально стартует сезон-2025/2026 и будут сыграны первые матчи женской волейбольной Суперлиги. Мужчины подтянутся через пару недель.

В день старта сезона мы предлагаем вам настоящее исследование всех коллективов, принимающих участие в Суперлиге. Мы проанализировали изменения в составе, сильные и слабые стороны и предположили, какого результата следует ожидать ото всех, начиная от вырвавшего весной золотые медали «Локомотива», заканчивая пробившейся в элиту «Корабелкой».

Давайте разбираться, кто на что способен.

«Локомотив» (Калининградская область)

Какие изменения? Пожалуй, именно железнодорожницы понесли самые заметные потери. «Локо» распрощался с главным бомбардиром лиги – турецкой диагональной Эбрар Каракурт. Также в этом сезоне в составе команды мы не увидим связующей Ирины Филиштинской и двух капитанов, которые в последние годы возглавляли «Локомотив», – Ирины Воронковой и Ксении Парубец. Ещё минус две позиции либеро – Трофименко и Гaлкинa.

Для усиления команда приобрела бразильскую диагональную Киси Насименто, которая должна заменить Каракурт. Из Италии вернулась доигровщица Анастасия Капралова, а на позицию либеро была приглашена Анастасия Пирайнен. При этом команде удалось сохранить бо́льшую часть основы, а руководство остаётся за тренером Андреем Воронковым.

Ключевые факторы. С первого года своего выступления в Суперлиге «Локомотив» приучил всех, что является одним из лидеров чемпионата и претендентом на титул. И, как бы ни менялся состав, команда постоянно борется за пьедестал и пока ни разу не опускалась ниже второго места. Также хочется отметить, что железнодорожницам постоянно удаётся найти классного джокера среди легионеров. Посмотрим, угадал ли на этот раз «Локомотив» с иностранкой и насколько равноценными будут замены на других позициях. Без Киси Калининград не смог пробиться в финал Кубка Победы. Но, конечно, стоит оговориться, что это всё-таки межсезонный турнир.

Чего ждать? Борьбы за медали. В лучшем случае – за чемпионство.

Волейболистки «Локомотива» с трофеем Фото: vc-lokomotiv.ru

«Динамо-Ак Барс» (Казань)

Какие изменения? В межсезонье «Динамо-Ак Барс» провело лишь точечное обновление состава, усилившись диагональной Юлией Столбовой из «Спарты», блокирующей Елизаветой Карполь из «Уралочки», а также доигровщицами: на смену Светлане Гатиной пришла её сестра Екатерина из «Динамо-Метар», Полина Ковалёва вернулась в Казань из «Тулицы».

Ключевые факторы. Явный плюс: казанские волейболистки смогли поднять процент приёма и качество первой доводки стабильно до 50-60%. Приход Елизаветы Карполь – ещё одно усиление в центре, волейболистка, помимо хорошего блока, обладает и отличным нападением. Это показал финальный матч Кубка Победы. Но Казань может подвести, если игра опять будет строиться через Брайелин Мартинес. Стоит доминиканке просесть в нападении, как всё начинает рушиться как карточный домик.

Чего ждать? Команда уверенно начала сезон, став триумфатором Кубка Победы, в финале которого обыграла «Ленинградку». Сохранив основной костяк, включая своих основных бомбардиров – Мартинес и Гонсалес, «Динамо-Ак Барс» под руководством Зорана Терзича остаётся одним из главных фаворитов в борьбе за победу в чемпионате России.

«Заречье-Одинцово» (Московская область)

Какие изменения? «Заречье-Одинцово» отлично провело работу по обновлению состава и успешно стартовало, взяв бронзовые медали Кубка Победы. В межсезонье команда совершила несколько трансферов, пополнив команду диагональной Богумилой Бярдой из греческого «Панатинаикоса», блокирующими Надеждой Столяр из «Минчанки» и Ириной Соболевой из «Омички», а также доигровщицей Ангелиной Сперскайте, пришедшей из «Динамо-Ак Барс». При этом клуб потерял несколько игроков, включая диагональную Марию Халецкую и блокирующую Анастасию Манжосову.

Игроки «Заречья-Одинцово» Фото: vcmo.ru

Ключевые факторы. Несомненным преимуществом является тот факт, что подмосковная команда смогла сохранить костяк своих лидеров, в числе которых Ольга Бирюкова, которая играет весомую роль в успехе «Заречья», а также связующая Ева Павлович Мори, которая очень активно и дерзко ведёт игру на сетке, заставляя нервничать блокирующих других команд.

Чего ждать? Одинцовский клуб, несомненно, сохранит статус одного из фаворитов. Больше того, «Заречье» попробует укрепить свои позиции.

«Ленинградка» (Санкт-Петербург)

Какие изменения? «Ленинградка» претерпела незначительные кадровые изменения. Команду покинули несколько ключевых фигур, включая доигровщицу и второго бомбардира команды Анастасию Чернову, бывших капитанов Юлию Цибулько и Евгению Сикачёву, а также либеро Анастасию Пирайнен. Однако для восполнения потерь клуб совершил ряд приобретений, усилившись диагональной Викторией Руссу, центральной блокирующей Ксенией Меньщиковой, либеро Софьей Булгаковой, а также доигровщицей Елизаветой Рубан. Последняя уже отлично вписалась в основной состав команды, минимизировав потерю от ухода Черновой.

Игроки «Ленинградки» Фото: leningradka.spb.ru

Ключевые факторы. Сохранившийся костяк выделяет команду Александра Кашина среди всех остальных. У «пчёлок» отличная сыгранность плюс шикарная линия нападения в исполнении крайних игроков: Гарелик, Романова, Рубан. И когда все три «угла» работают слаженно, «Ленинградку» сложно остановить. Тем более что есть ещё и высокорослые центры: Мельникова и Малыгина, которые угрожают не только на блоке, но и на подаче. И в этих расстановках команда набирает львиную долю очков.

А вот неприятности жёлто-чёрные могут организовать себе сами, если у кого-то из «краёв» не пойдёт игра. Тогда у команды могут случаться серийные провалы, которые могут влиять на итоговый результат важных матчей.

Чего ждать? Эта «Ленинградка» точно будет бороться за медали!

«Динамо» (Москва)

Какие изменения? Состав московского клуба претерпел значительные изменения, главным из которых стало возвращение в российский чемпионат тренера Ришата Гилязутдинова, который знает, как привести команду к желаемому результату. Была проведена ротация состава: команду покинул ряд игроков, а ключевыми приобретениями стали диагональная Елизавета Лукьянова из «Динамо-Ак Барс» и доигровщица Анастасия Чернова из «Ленинградки». Вернулась после паузы и Ирина Капустина. Эти изменения уже дали свой эффект осенью: команда смогла выйти в «Финал четырёх» Кубка Победы, оставив за бортом чемпионский «Локомотив».

Ирина Капустина Фото: vc-lokomotiv.ru

Ключевые факторы. Изменения пошли динамовкам на пользу. Теперь бело-голубые смотрятся более сбалансированной и конкурентоспособной командой, способной бороться за награды в чемпионате страны. Но вот со стабильностью у столичного клуба пока проблемы. Если на предварительном этапе в Калининграде «Динамо» показало уверенную игру, то в самом финале команда выглядела растерянной и лишь эпизодически выдавала хорошие результативные серии. И это может привести совершенно не к тому результату, на который нацелены восьмикратные чемпионы страны.

Чего ждать? Возвращения в активную борьбу за медали ЧР.

«Динамо-Метар» (Челябинск)

Какие изменения? Челябинск провёл серьёзную реконструкцию состава, обновив команду на 80%, но сохранив при этом ключевых опытных игроков – Тамару Зайцеву, Ольгу Форналёву и капитана команды Ольгу Яргычову. Команда также вернула в свои ряды ранее выступавшую за неё Анастасию Стальную, что стало частью кадровых перестановок.

Игроки «Динамо-Метар» Фото: dinamo-metar.ru

Ключевые факторы. Пока команде определённо нужно время, чтобы сыграться и притереться друг к другу. Но то, что «Динамо-Метар» может удивить – в этом никто не сомневается, челябинская команда любит и умеет доставлять неудобство лидерам в очных противостояниях.

Чего ждать? Руководство клуба обозначило цель – борьба за медали. А вот насколько эта задача выполнима, узнаем только через шесть месяцев.

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область)

Какие изменения? «Уралочка-НТМК» не стала исключением и тоже «перетрясла» свой состав. Пожалуй, существенный минус в том, что команду покинула центральный блокирующая Елизавета Карполь. Нет в составе больше связующей Виктории Бондаренко и доигровщицы Чернышёвой. На замену им пришли Ирина Сорокина («Динамо-Метар»), Нина Касаткина («Минчанка») доигровщик Юлия Котенёва («Тюмень»), на повышение в классе пошла Екатерина Меньщикова, перейдя из второй команды в основную.

Игроки «Уралочки-НТМК» Фото: uralochka-vc.com

Ключевые факторы. Складывается впечатление, что уральский коллектив даже не заметил перестановок. Команда Михаила Карполя прибавляет от матча к матчу, что показал предварительный этап Кубка Победы, где во 2-м туре «Уралочка» положила всех соперников на лопатки. А среди них были и призёры прошлого года – «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово». Уральским волейболисткам не хватило всего одной победы, чтобы пройти в финал. Наверняка это только ещё больше раззадорит команду.

Чего ждать? Команда никогда не пасует даже перед фаворитами. И умеет бороться от начала и до конца. Подвести может только опыт, а точнее, его отсутствие у молодых игроков. Однако даже без него «Уралочка» способна улучшить свой прошлогодний результат – седьмое место в таблице.

«Динамо» (Краснодар)

Какие изменения? Краснодар в межсезонье провёл целенаправленное усиление состава. В команду пришли доигровщица Татьяна Ежак, центральная блокирующая Наталья Слаутина и доигровщица Анастасия Жукова, а новым капитаном была назначена Ярослава Симоненко. При этом клуб покинули центральная блокирующая Яна Храбрая, взявшая паузу, диагональная Алиса Глущенко, и ряд молодых игроков: Опря, Афиногенова, которые отправились покорять зарубежные турниры. Рулить командой по-прежнему будет Алексей Бабешин, а помогать ему в этом сезоне станет его супруга Марина.

Игроки «Динамо» Краснодар Фото: dinamokrasnodar.ru

Ключевые факторы. На тренерском мостике – тандем связующих, поэтому за «связок» можно не волноваться. Тем более что эта линия осталась прежней: Синицина – Коренчук. Остались и бомбардиры: две Марии – Воробьёва и Боговская. Наличие сильной атаки добавит команде уверенности.

Чего ждать? С таким боеспособным составом Краснодару по силам зайти в зону плей-офф. Вот только там у динамовок был пока только один исход – команда никак не может прорваться дальше восьмой строчки. Получится ли сейчас пройти этот рубеж или всё останется на своих местах?

«Тулица» (Тула)

Какие изменения? «Тулица» не избежала активной работы по перестройке состава. Команда обновилась почти на 50%: помимо россиянок, клуб усилился сербской связующей Радой Перович и кубинской диагональной Далилой Палмой. А капитаном будет пришедшая из «Минчанки» Екатерина Сокольчик.

Ключевые факторы. У Тулы каждый год подбирается неплохой сбалансированный набор игроков, но вот выступает команда с перепадами и частыми сменами тренера. Такие колебания и не дают игрокам раскрыться в полной мере. Может, у Алексея Лазневого получится найти нужный ключик, который заведёт команду с самого начала и позволит добраться до цели.

Чего ждать? Команда снова будет бороться за выход в плей-офф.

Рада Перович Фото: vc-korabelka.ru

«Протон» Саратов

Какие изменения? Это ещё один клуб женской Суперлиги, который в это межсезонье провёл масштабное обновление. «Протон» пополнился сразу восемью новыми игроками, включая легионеров – болгарскую блокирующую Христину Вучкову и диагональную Терри Энвеонву.

Ключевые факторы. Главный тренер Юрий Маричев отметил, что благодаря усилению состава и увеличению бюджета у команды теперь есть скамейка запасных и возможность ставить высокую цель – бороться за медали.

Чего ждать? «Протон» уж точно способен удивить. Если даже со скромной обоймой игроков Маричеву удавалась довести команду до пьедестала, то что же будет, когда есть полноценная замена? Понаблюдаем!

Игроки «Протона» Фото: proton-saratov.ru

«Минчанка» (Минск, Беларусь)

Какие изменения? «Минчанка» также перезагрузила состав, сделав акцент на собственную перспективную молодёжь и «приправив» её парой опытных легионеров: кубинской диагональной Дадмарой Наварро и россиянками – Софьей Сычёвой и Яной Чередниковой. Изменения также коснулись и тренерского штаба. Место Ольги Пальчевской, которая теперь будет возглавлять молодёжную команду, занял Сергей Чесновицкий.

Ключевые факторы. Клуб покинули лидеры прошлого сезона Нина Касаткина и Екатерина Сокольчик, а также связующая Елизавета Томашевская и ряд других игроков. Команде придётся заново налаживать игровые связи.

Чего ждать? Лучшим результатом «Минчанки» в Суперлиге было пятое место в сезоне-2020/2021. И пока предпосылок к повторению рекорда не видно.

Игроки «Минчанки» Фото: vc-korabelka.ru

«Енисей» Красноярск

Какие изменения? «Енисей» в межсезонье подписал шестерых новых игроков: связующих Алёну Кондрашову и Анну Асташину, диагональную Валерию Борисову, центральных блокирующих Ольгу Афонину и Марию Кирилюк, а также доигровщицу Татьяну Костину, ранее уже выступавшую за клуб. После ухода капитана Марии Фроловой новым была избрана Кондрашова.

Ключевые факторы. «Енисею» не будет проще, чем в новом сезоне. Команде предстоит сыграться, чтобы начать покусывать лидеров и набирать очки в матчах с прямыми конкурентами. Определённо на это нужно время.

Чего ждать? Руководство клуба ставит цель – попадание в плей-офф. Но конкуренция в Суперлиге высокая, и достичь цели будет сложно.

Игроки «Енисея» Фото: vc-enisey.ru

«Омичка» Омск

Какие изменения? Омский клуб смог закрепиться в Суперлиге после возвращения в элитный дивизион. В новом сезоне команда обновилась наполовину, изменения также произошли и на тренерском мостике. В этом году руководить «Омичкой» будет Александр Кошкин. Специалист, который должен привнести свежие тактические идеи, чтобы помочь команде попасть в заветную восьмёрку. Ещё Омск сделал ставку на усиление, подписав несколько опытных игроков: Азанову, Бесман, Дьяченко и Велисевич.

Ключевые факторы. Очевидный минус – географическое положение и, соответственно, логистика, которая выматывает команду во время разъездных туров. На это сетовало руководство команды после сезона. Однако это же может действовать и в плюс, когда соперникам приходится добираться в Омск. Поэтому ключевым фактором для успеха будет настройка своей игры. А то, что Кошкин отлично умеет работать с командами-середняками – это факт.

Чего ждать? Кажется, у клуба есть осязаемые шансы запрыгнуть в плей-офф.

Игроки «Омички» Фото: volley55.com

«Корабелка» Санкт-Петербург

Какие изменения? После того как российскую Суперлигу покинула нижегородская «Спарта», её место заняла «Корабелка» – победитель Высшей лиги «А». Под повышение усилили и состав: в команду из «Локомотива» пришла Ирина Филиштинская. Появились и легионеры – кубинская диагональная Талия Морено и сербская доигровщица Ваня Иванович.

Ключевые факторы. У команды отличный симбиоз: амбициозная молодёжь, голодная до побед, и игроки, у которых уже есть опыт достижения успеха. Прорываться к вершинам Суперлиги и стараться бросить вызов старожилам элитного дивизиона «Корабелка» будет под руководством опытной Светланы Сафроновой. Капитаном этого корабля станет связующая и действующая чемпионка страны Филиштинская, которая отлично умеет дирижировать игроками на площадке. Молодость и энергия способны сыграть как в плюс, так и в минус. Поэтому интересно будет понаблюдать, смогут ли опыт и холодная голова Филиштинской вовремя сдерживать пыл подруг по команде.

Чего ждать? Бодрого старта. Может, даже борьбы за плей-офф!