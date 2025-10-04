Кто станет главной звездой Суперлиги? 7 волейболисток, которых нельзя упускать из виду

Среди кандидатов есть и именитые чемпионки, и молодые игроки, и малоизвестные пока в России легионеры.

4 октября 2025 года в России стартовал новый волейбольный сезон.

Суперлига – очень насыщенный и конкурентный турнир, и, конечно, каждый болельщик найдёт, за чем и за кем ему следить. Однако мы позволим себе дать поклонникам волейбола подсказки. Мы выделили среди всех игроков лиги семь персон, которые могут стать самыми настоящими звёздами сезона. Среди них и опытные чемпионки, и молодые, но амбициозные волейболистки, и те, с кем всем нам ещё предстоит познакомиться поближе.

На кого же стоит обратить особое внимание?

Персона №1. Брайелин Мартинес

«Динамо-Ак Барс» удалось сохранить основную атакующую мощь команды – Брайелин Мартинес. Доминиканская доигровщица приучила нас к выступлениям на высоком уровне. Волейболистка всегда выкладывается на 100%. Это тот игрок, от которого в большой степени зависит успех казанского клуба. Сумеет ли и в этом году Мартинес удерживать высокую планку на протяжении всего сезона? Если да, то она может стать главной звездой Суперлиги, если учитывать, что её негласный конкурент – Эбрар Каракурт – покинула Россию.

Персона №2. Киси Насименто

Бразильянка Киси Насименто – волейболистка, которая пришла на смену Каракурт – самому результативному игроку российского чемпионата двух последних сезонов. Теперь основное внимание болельщиков будет приковано именно к ней. А мы все знаем, что «Локомотив» умеет искать настоящие алмазы среди легионеров. Насколько эта замена окажется равноценной, покажут время и результат в конце сезона. Пока же будем знакомиться с новым игроком «Локо». Сама южноамериканская волейболистка недавно призналась, что не собирается оставаться в тени яркой турчанки.

Персона №3. Ирина Филиштинская

Очень интересно будет понаблюдать за опытной Ириной Филиштинской. Весной она выиграла титул в составе калининградского «Локомотива», а потом предпочла новый вызов комфортным условиям. Переход связующей в «Корабелку» стал, пожалуй, одним из самых громких трансферов межсезонья. Теперь очень интересно, насколько опыт и видение игры Филиштинской помогут молодым и перспективным игрокам клуба-дебютанта раскрыть потенциал и включиться в борьбу за попадание в плей-офф.

Персона №4. Елизавета Нестерова

Елизавета – представительница талантливой и перспективной молодёжи «Корабелки». 19-летняя волейболистка была лидером команды, когда та выступала в Высшей лиге «А», и продолжает держать высокий уровень. По крайней мере, на предварительном этапе Кубка России она смотрелась очень уверенно. А ещё Нестерова становилась лучшим бомбардиром и MVP международного турнира в Азии. Покажет ли себя в Суперлиге?

Персона №5. Валерия Романова

Универсальный игрок, к которому точно стоит присмотреться. В «Ленинградке» Валерия прогрессирует с каждым годом. Она без проблем может действовать на трёх позициях: центра, диагонали и доигровщицы. В последнем амплуа она стала MVP на Кубке губернатора Калининградской области. Теперь осталось закрепить этот успех и в чемпионате.

Персона №6. Ева Павлович Мори

Если говорим о лидерах, то на ум приходит Ева Павлович Мори. Словенская связующая дерзко ворвалась в российскую Суперлигу в прошлом сезоне и сразу же приложила руки к «бронзовому» успеху команды «Заречье-Одинцово». А тренер «Ленинградки», Александр Кашин, в интервью после финальных встреч не раз называл именно Еву Павлович Мори MVP матчей. Словенская связующая, помимо прочего, активно действует на сетке, постоянно заигрывая своих центров, и сама не стесняется атаковать. Сможет ли и в этом сезоне волейболистка чем-то удивить соперников?

Персона №7. Христина Вучкова

«Протон» в этом межсезонье провёл глобальные перестановки в составе. Похоже, Юрий Маричев не намерен мириться с 10-м местом прошлого сезона. И одним из значимых приобретений стала болгарская центральная – Христина Вучкова. Волейболистка перебралась в российский чемпионат из Турции, где играла за «Фенербахче». Также в послужном списке блокирующей выступления в Болгарии, Италии, Азербайджане, Китае и США и, конечно, за свою сборную. Интересно, поможет ли полученный опыт вписаться ей и в российскую лигу и помочь «Протону» вернуться в плей-офф?

Бонус. За кем ещё следить?

Конечно, хочется отдельно выделить тех игроков, которые вернулись в российский чемпионат. Тем более что среди них и доигровщицы уровня сборной. Так, например, после продолжительной паузы мы вновь увидим на площадке Татьяну Ежак («Протон») и Ирину Капустину («Динамо»). Из итальянской лиги вернулись Анастасия Капралова («Локомотив») и Анна Котикова («Протон»). Если у Анны было не так много игровой практики в «Скандиччи», то Анастасия не раз признавалась MVP матчей «Кунео». Интересно будет узнать, с каким бэкграундом приехали волейболистки и поможет ли он им здесь закрепиться в составе их новых команд.