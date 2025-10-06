«Покричали, выплеснули эмоции». Самые яркие впечатления по итогам 1-го тура Суперлиги

В минувшие выходные 4 и 5 октября стартовал новый розыгрыш женского чемпионата России по волейболу. Сенсаций в Суперлиге в 1-м туре не произошло, но яркие моменты были. Кто удивил на старте сезона?

Дебют «Корабелки»

Конечно, большое внимание было приковано к новичку Суперлиги – «Корабелке» из Санкт-Петербурга. Уже в межсезонье дебютанты лиги заставили о себе говорить: был и выигранный турнир в Азии, и громкие трансферы. Есть и амбициозная, перспективная молодёжь.

Принимать у «Корабелки» первый экзамен пришлось восьмикратным чемпионкам России – московскому «Динамо». И что сказать? Дебют – есть дебют. Излишнее волнение, очевидно, помешало новичкам Суперлиги, и на старте встречи динамовки за счёт серии подач быстро добились желаемого результата. Такой же сценарий ждал петербуржских волейболисток и во втором сете. Хотя «Корабелка» пыталась оказывать сопротивление – Талия Морено результативно действовала с задней линии. Однако столичные волейболистки уверенно контролировали ход игры, не позволяя соперницам выйти вперёд. К тому же на руку москвичкам играло множество разнообразных ошибок нервничавших хозяек площадки.

Только в третьей партии петербурженки смогли выдохнуть и включиться в борьбу. На первый план вновь вышли мощные атаки Талии Морено, к которой периодически подключилась Елизавета Нестерова, а также командный блок. Это позволило «Корабелке» даже повести в счёте, но недолго. «Динамо» опять включило свою подачу и вернуло себе статус лидера, доведя встречу до победы. Но, несмотря на поражение, «Корабелка» показала, что готова бороться в Суперлиге. По крайней мере, в атаке клуб из Северной столицы смотрелся достойно и даже переиграл своих грозных соперниц – 37:31.

«Нам удалось понять для себя, что такое уровень в Суперлиге, побороться, проявить себя. Мы покричали, выплеснули свои эмоции. Это был праздник для нас», – Александра Захарова, центральная блокирующая «Корабелки».

Ощущение дежавю

«Ленинградка» и «Уралочка-НТМК» начинали с очной встречи прошлый сезон и сейчас с невероятной точностью её повторили. Болельщики обеих команд увидели дежавю на площадке. Как и годом ранее, в Санкт-Петербурге, уральский коллектив отлично начал матч: на балансе подопечные Михаила Карполя забрали сначала первый сет – 25:23, затем во втором – уже с уверенным преимуществом и полным контролем ситуации довели партию до победы – 25:14. Казалось, что «Уралочка» на этот раз завершит встречу убедительной победой в трёх сетах. Но, видимо, екатеринбургские волейболистки плохо усвоили прошлогодний урок и вновь попались в ту же ловушку: раньше времени поверили, что Питер уже сдался.

Стоило «пчёлкам» почувствовать, что соперник чуть ослабил хватку, как всё перевернулось с ног на голову. Теперь уже «Ленинградка» стала поддавливать уральскую команду своими атаками и подачами, переведя встречу в нужную им пятую партию, в которой хозяйкам площадки ещё и немного повезло. Эйс, который исполнила Ксения Меньщикова при счёте 17:16, по-другому и не назовёшь. Невероятное упорство жёлто-чёрных было вознаграждено!

Победная рокировка

Бронзовый призёр Кубка Победы – «Заречье-Одинцово» – чуть не упустил победу в домашних стенах. Но тренерский штаб подмосковной команды вовремя вмешался в игру, сделав замену, которая во многом и повлияла на исход во встрече с челябинским «Динамо-Метар». Константин Ушаков выпустил Богумилу Бярду вместо Юлии Максимовой. К этому моменту зареченки проигрывали 15:20. Богумила не подвела и записала на свой счёт важные очки в атаке. Именно она принесла одинцовской команде первый сетбол, и «Заречье» выиграло сет с минимальным перевесом. После этого диагональная осталась в составе. Матч выдался достаточно напряжённым, лидерство переходило от одной команды к другой. Однако Богумила смогла не только помочь своей команде, но и показала отличные цифры в нападении.

Богумила Бярда Фото: dinamo-kazan.com

Если в Кубке Победы Бярда ничем особым не отметилась, то первый матч чемпионата России точно может занести себе в актив. Диагональная получила 49 передач и реализовала половину из них, не допустив ни одной ошибки!

Богумила, выйдя не с начала, а под конец первой партии, ещё и стала самым результативным игроком. Диагональная вколотила 27 мячей, завершив встречу с показателем полезности – «+21». Кажется, Константину Ушакову стоит подумать над стартовым составом на встречу 2-го тура.

«Центры» в огне

Но не только крайние нападающие способны решать исход матчей. Так, например, во встрече «Ленинградки» и «Уралочки-НТМК», которая вышла за рамки трёх партий, первую скрипку сыграла блокирующая Анна Мельникова. Именно центральная принесла львиную долю очков своей команде, обойдя по показателям всех крайних обеих команд. У волейболистки 22 выигранных мяча: 15 атак с результативностью 79%, четыре очка с подачи и три – на блоке.

Такую игру отметил и главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин: «Никогда никого не выделяю, но сегодня не могу не выделить Анну Мельникову. Она себе памятник заработала. Была настоящим лидером!»

Анна Мельникова Фото: leningradka.spb.ru

Ещё одна центральная блистала в составе калининградского «Локомотива» в матче с «Минчанкой». Железнодорожницы 16 раз «зачехлили» минскую атаку, и больше половины набранных очков на счету Дарьи Киселёвой. Блокирующая неприступной стеной стояла у сетки и 10 раз заставила соперниц «стучаться» в её руки. Юная волейболистка продолжает уверенно цементировать за собой место в стартовом составе, после того как по ходу того сезона успешно заменила травмированную Валерию Зайцеву, а в конце ещё и стала одной из двух лучших блокирующих в финале Кубка России в Санкт-Петербурге.

Катастрофический приём

А казанские волейболистки снова «уронили» приём. В стартовом отрезке встречи с саратовским «Протоном» динамовские принимающие не смогли дотянуть позитивную доводку даже до 10%, остановив её на катастрофической отметке – 7%. Хотя ещё недавно, в финале Кубка Победы, казалось, что волейболистки укротили вечно проседающий элемент. В упорном пятисетовом триллере с «Ленинградкой», обладающей хорошей подачей, казанская команда держала стабильные «плюс-плюс» на уровне 50% и выше. И вот пришло начало чемпионата, и что-то снова пошло не так.

Впрочем, удивительны не сами цифры, а то, что с таким удручающим результатом «Динамо-Ак Барс» смогло ещё забрать и сет. И здесь на первый план вышло мастерство нападающих, которые смогли этот мизерный процент доводки конвертировать в 55% реализованных атак. Неужели и в этом сезоне команда Зорана Терзича пройдётся по граблям и будет компенсировать плохой приём нападением или всё же это было случайностью и мы увидим ту принимающую Казань, которая была в финале Кубка Победы?