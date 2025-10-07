Три самые яркие звезды 1-го тура женской волейбольной Суперлиги. Кто был лучше всех?

4 и 5 октября были сыграны встречи 1-го тура женской волейбольной Суперлиги. Невероятно эмоциональных драм зрители не увидели, но классных матчей, наполненных эмоциями и техникой высочайшего уровня, было много.

По итогам тура мы решили отметить героев, которые тянули свои команды за собой и своими действиями определяли результат встреч.

Кто же они – главные звёзды дебютного тура Суперлиги?

⭐️ Камилла Реброва («Динамо-Ак Барс»)

Когда мы говорим про главных героев «Динамо-Ак Барс», то первая ассоциация – это доминиканки Брайелин Мартинес и Гайла Гонсалес. Именно они отвечают за результативное нападение и набор очков в казанской команде, особенно в самых напряжённых ситуациях. Но только не в игре с саратовским «Протоном». На этот раз пару диагональной составила Камилла Реброва. Доигровщица, которая в прошлом сезоне лишь эпизодически появлялась в составе, в этом заработала от тренерского штаба кредит доверия, получив место в составе. И пока Реброва его оправдывает.

Камилла Реброва Фото: dinamo-kazan.com

В выездном матче волейболистка реализовала 62% своих атак, выиграв 16 мячей из 26 и совершив всего одну осечку. Камилла эффективно атаковала по ходу всей встречи и поставила победную точку в заключительной, четвёртой партии. Да, она стала второй по результативности в своей команде, пропустив вперёд Гонсалес. Но если для доминиканки это привычный уровень, то Камилла показывает превосходные цифры. Теперь осталось только закрепить этот результат, чтобы у Полины Матвеевой было больше вариантов.

⭐️⭐️ Анна Мельникова, «Ленинградка»

Тот редкий случай, когда на исход встречи во многом повлияла не игра крайних нападающих, как обычно, а «центра». Анна Мельников внесла значительный вклад в победу «Ленинградки» в матче с «Уралочкой-НТМК». Блокирующая стала тем золотым ключиком в составе петербургской команды, который открыл путь к первой победе «Ленинградки» в чемпионате страны.

Анна Мельникова Фото: leningradka.spb.ru

Волейболистка приносила очки не только основным элементом для игрока её амплуа – блоком, а также подачей и нападением. По реализации атак Мельникова превзошла всех нападающих жёлто-чёрных. Центральная забила 15 мячей с результативностью 79%. В напряжённом пятом сете именно её атаки первым темпом помогли «Ленинградке сравнять счёт и в итоге вырвать победу. Также её мощная подача принесла команде четыре эйса. Анна стала самым результативным игроком с 22 очками и с показателем полезности «+18».

⭐️⭐️⭐️ Богумила Бярда, «Заречье-Одинцово»

Самым ярким игроком тура стала Богумила Бярда. Диагональная, начавшая матч на скамейке запасных, вышла и внесла ярких красок в игру своей команды в домашней встрече с «Динамо-Метар». Волейболистка появилась на площадке под занавес первой партии, когда на табло горело 15:20. Но Богумила преобразила игру, стала набирать важные очки и помогла команде сначала выиграть первый сет встречи, а затем довести дело до победы.

Богумила Бярда Фото: dinamo-kazan.com

Богумила показала отличные цифры в нападении: из 49 полученных передач она реализовала половину, не допустив ни одной ошибки! Диагональная за неполных четыре партии стала самым результативным игроком, забив 27 мячей и завершив встречу с показателем полезности «+21».