Четыре гранда бьются за первый трофей сезона. Что нужно знать о мужском Кубке Победы?

Мужской чемпионат России по волейболу в Суперлиге ещё не стартовал, но в ближайшие выходные пройдёт «Финал четырёх» первого турнира в сезоне — Кубка Победы. И здесь будет на что посмотреть, ведь титул оспорят четыре топ-команды! Рассказываем обо всём, что нужно знать о предстоящей битве.

Формат Кубка Победы

Этот российский предсезонный турнир становится уже традиционным, он предваряет старт Суперлиги. Правда, у трофея всё время меняется название. Был Кубок Столетия и Кубок Легенд, а теперь – Кубок Победы. Соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Изначально трофей оспаривали восемь сильнейших команд прошлого сезона в Суперлиге. На предварительном этапе их разбили на две группы, по итогам двухкругового турнира по два лучших клуба из каждого квартета получили путёвки в «Финал четырёх». Это «Зенит-Казань», «Белогорье», московское «Динамо» и петербургский «Зенит».

Команды сыграют полуфиналы, матч за третье место и финал.

Расписание «Финала четырёх»

Место проведения решающего этапа определяли на конкурсной основе. И решили, что «Финал четырёх» примет Москва. Матчи пройдут 11-12 октября во дворце спорта «Динамо» на улице Василисы Кожиной, 13.

Призовой фонд «Финала четырёх» – 2 млн рублей. Половину из них получит победитель. Финалисту достанется 500 тысяч. Клуб, который станет третьим, получит 300 тысяч, а четвёртая команда – 200 тысяч.

МВК «Зенит-Казань» Фото: ВК «Зенит-Казань»

В полуфиналах команды сыграют крест-накрест относительно своего положения по итогам предварительного этапа, то есть между собой столкнутся команды из разных групп.

11 октября, суббота

16:00. «Зенит-Казань» – «Зенит» СПб

19:00. «Белогорье» – «Динамо».

12 октября, воскресенье

16:00. Матч за третье место

19:00. Финал.

Где смотреть матчи Кубка Победы?

Все матчи «Финала четырёх» будут доступны в прямом эфире на телеканалах «Матч Арена» и «Волейбол». Впрочем, если вы находитесь в столице или собираетесь туда на выходные, билеты на матчи ещё доступны.

Кто фаворит Кубка Победы?

На этот вопрос невозможно ответить однозначно, потому что борьбу за трофей поведут четыре топ-команды. И у каждой из них есть свои аргументы.

Казанский «Зенит», несмотря на отъезд Майки Кристенсона в Италию, бодро прошёл групповой этап, выиграв все шесть матчей. Важно, что дважды казанцы обыграли московское «Динамо». Причём москвичи были в полном составе, а чемпион России провёл предварительную стадию без своих легионеров, в домашнем поединке победив ещё и без Дмитрия Волкова. К «Финалу четырёх» все они в заявке зенитовцев будут. Неплохо вписался в игру новый связующий Константин Абаев, Алексей Вербов отметил, что не ждал от своей команды такого высокого уровня уже в этих матчах.

«Белогорье» выглядело максимально хорошо на групповом этапе, по два раза обыграв «Зенит» из Санкт-Петербурга и новосибирский «Локомотив». Диагональный Мохамед Аль Хачдади провёл предсезонку с командой и выглядел очень прилично, а Иван Яковлев органично вписался в центр сетки. Беспокоит разве что позиция второго доигровщика в отсутствие китайца Чжана. Впрочем, на групповом этапе модель игры от защиты сработала. Почему бы не повторить приносящую успех тактику в финале?

МВК «Белогорье» Фото: ВК «Белогорье»

«Динамо» на предварительном этапе выглядело тяжеловато, но команда Константина Брянского выиграла и Кубок Столетия два года назад, и Кубок Легенд в прошлом сезоне. Этот формат ей подходит, а главный тренер умеет подвести своих волейболистов к лучшей форме на самом старте сезона. Да и домашние стены должны помочь. Беспокоит разве что нестабильность Максима Сапожкова — пока диагональный не доказал, что способен безболезненно заменить Цветана Соколова. Забивает он очень эффектно, но в игре с Казанью проблем у Максима хватало.

«Зенит» Владимира Алекно намерен наконец-то выиграть трофей. Кажется, время удачное. «Зенит-Казань» только выстраивается, «Динамо» учится жить без Соколова, «Белогорье» может стать заложником роста доигровщиков. Едва ли не идеальный момент. На групповом этапе петербуржцы проиграли белгородцам дважды, однако было это без Жени Гребенникова, а сейчас он уже с командой. Микс из блестящей защиты этого либеро и зубодробительной мощи атаки крайних нападающих может принести результат. Но предстоит встреча с Казанью, а мы помним, чем завершился прошлогодний финал. Пока Алекно ни разу не обыгрывал Вербова, возглавляя петербургский клуб.

А как вы думаете, кто победит?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.