Алекно впервые обыграл казанский «Зенит»! Определились финалисты Кубка Победы — 2025

В мужском волейбольном Кубке Победы определились финалисты. Ими стали команды бывшего и нынешнего тренеров сборной России — Владимира Алекно и Константина Брянского. «Зенит» из Санкт-Петербурга и московское «Динамо» победили, соответственно, «Зенит-Казань» и «Белогорье».

Первый матч дня — зенитовское дерби. На встречу со столь яркой вывеской собралось немало зрителей, и команды отблагодарили их ярким спектаклем. Правда, казанский клуб вышел на матч без центрального блокирующего Романа Романовского, а один из лидеров команды – Дмитрий Волков – остался в запасе. Первый залечивает перелом, другой – только-только восстановился. Алексей Вербов признался, что был против участия Волкова во встрече, но тренеры, медицинский штаб и сам игрок его убедили.

Волкову пришлось вступать в бой уже во втором сете. В первой партии в равной борьбе петербуржцы склонили чашу весов в свою пользу. Они смогли расшатать приём казанцев, а в защите делал разницу Женя Гребенников. Благодаря ему команда Алекно создала больше доигровок в матче — 66:53.

МВК «Зенит» Санкт-Петербург Фото: vczenit.ru

А во втором сете на первый план вышел Владислав Бабкевич. Нет, он был хорош всю игру — 44 очка! Но вторую партию он практически отобрал у Казани своей серией подач. Белорусский диагональный начал подход при счёте 16:19, а сняться подопечные Вербова смогли, только когда на табло горели цифры 22:19 в пользу клуба из Северной столицы. Четыре эйса подряд, ещё два выбитых мяча — белорус камня на камне не оставил от приёма.

Казалось, что третий сет станет финальным — у петербуржцев на кураже получалось всё, а казанцы никак не могли найти свой ритм. Но, оказавшись на краю пропасти, чемпион России встрепенулся. При счёте 21:24 на подачу вышел Михаил Лабинский и своей серией вернул интригу! У него не было эйсов, но он выбил соперников из приёма. Три доигровки реализовал Волков, на блоке отличился Кононов, а сам Лабинский поставил точку пайпом.

Нечто подобное команде Вербова удалось провернуть и в четвёртой партии. Правда, в середине сета и на этот раз – на подаче Максима Михайлова. Удручающие 12:16 превратились в 17:16, и уже команда Алекно оказалась в небольшом нокдауне. В равной концовке тот же Михайлов закрыл блоком Марлона Янта, а ещё два мяча зенитовцы проиграли сами.

Всё решилось в пятом сете, а точнее, в одной его расстановке. При счёте 7:7 немного не уложился в площадку Максим Михайлов, а затем в четвёртой зоне блоком прихватили Лабинского. На ещё одно чудо у Казани не хватило сил. Пожалуй, свою победу петербуржцы заслужили — они были цельнее, и их аргументы сработали лучше. Кстати, это первая победа Владимира Алекно над казанским «Зенитом» во главе петербургского. А ещё у чемпиона России завершила свою историю «куражная» форма. 30 матчей подряд в ней казанский клуб побеждал. Роковой стала 31-я встреча.

После такого шоу вторая игра вряд ли могла быть ярче по накалу страстей. Однако «Динамо» и «Белогорье» показали очень неплохой волейбол. Белгородцы держались на равных две партии. Судьбу первой решили две атаки Антона Сёмышева, а вот во втором сете разницу сделал Павел Тетюхин. Но развить свой успех команда Георге Крецу не сумела. Уже в третьем сете их атака упала до 25%, а счёт был разгромным — 15:25. У «Динамо» же разыгрался Денис Богдан – его серия подач во многом предрешила исход четвёртого сета — с 7:7 на 12:7. Белгородцы не сдались, однако догнать так и не смогли.

Итак, «Зенит» и «Динамо» в воскресенье разыграют Кубок победы. Владимир Алекно может завоевать свой первый трофей с петербургским клубом. Ну а динамовцы постараются взять турнир в третий раз подряд.