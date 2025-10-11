Скидки
Волейбол, мужской Кубок Победы — 2025, результаты матчей 1/2 финала, Зенит Спб и Динамо сыграют в финале

Алекно впервые обыграл казанский «Зенит»! Определились финалисты Кубка Победы — 2025
Пётр Кондаков
Итоги полуфиналов мужского Кубка Победы
Аудио-версия:
Комментарии
Команде Алексея Вербова не помогла даже «куражная» форма.

В мужском волейбольном Кубке Победы определились финалисты. Ими стали команды бывшего и нынешнего тренеров сборной России — Владимира Алекно и Константина Брянского. «Зенит» из Санкт-Петербурга и московское «Динамо» победили, соответственно, «Зенит-Казань» и «Белогорье».

Турнирная сетка Кубка Победы – 2025

Первый матч дня — зенитовское дерби. На встречу со столь яркой вывеской собралось немало зрителей, и команды отблагодарили их ярким спектаклем. Правда, казанский клуб вышел на матч без центрального блокирующего Романа Романовского, а один из лидеров команды – Дмитрий Волков – остался в запасе. Первый залечивает перелом, другой – только-только восстановился. Алексей Вербов признался, что был против участия Волкова во встрече, но тренеры, медицинский штаб и сам игрок его убедили.

Волкову пришлось вступать в бой уже во втором сете. В первой партии в равной борьбе петербуржцы склонили чашу весов в свою пользу. Они смогли расшатать приём казанцев, а в защите делал разницу Женя Гребенников. Благодаря ему команда Алекно создала больше доигровок в матче — 66:53.

МВК «Зенит» Санкт-Петербург

МВК «Зенит» Санкт-Петербург

Фото: vczenit.ru

А во втором сете на первый план вышел Владислав Бабкевич. Нет, он был хорош всю игру — 44 очка! Но вторую партию он практически отобрал у Казани своей серией подач. Белорусский диагональный начал подход при счёте 16:19, а сняться подопечные Вербова смогли, только когда на табло горели цифры 22:19 в пользу клуба из Северной столицы. Четыре эйса подряд, ещё два выбитых мяча — белорус камня на камне не оставил от приёма.

Казалось, что третий сет станет финальным — у петербуржцев на кураже получалось всё, а казанцы никак не могли найти свой ритм. Но, оказавшись на краю пропасти, чемпион России встрепенулся. При счёте 21:24 на подачу вышел Михаил Лабинский и своей серией вернул интригу! У него не было эйсов, но он выбил соперников из приёма. Три доигровки реализовал Волков, на блоке отличился Кононов, а сам Лабинский поставил точку пайпом.

Весной Алекно проиграл Казани в финале ЧР:
Приговор для питерского «Зенита». Казань — 13-кратный чемпион России по волейболу!
Приговор для питерского «Зенита». Казань — 13-кратный чемпион России по волейболу!

Нечто подобное команде Вербова удалось провернуть и в четвёртой партии. Правда, в середине сета и на этот раз – на подаче Максима Михайлова. Удручающие 12:16 превратились в 17:16, и уже команда Алекно оказалась в небольшом нокдауне. В равной концовке тот же Михайлов закрыл блоком Марлона Янта, а ещё два мяча зенитовцы проиграли сами.

Кубок Победы (м) . 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
2 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Шелепа
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис

Всё решилось в пятом сете, а точнее, в одной его расстановке. При счёте 7:7 немного не уложился в площадку Максим Михайлов, а затем в четвёртой зоне блоком прихватили Лабинского. На ещё одно чудо у Казани не хватило сил. Пожалуй, свою победу петербуржцы заслужили — они были цельнее, и их аргументы сработали лучше. Кстати, это первая победа Владимира Алекно над казанским «Зенитом» во главе петербургского. А ещё у чемпиона России завершила свою историю «куражная» форма. 30 матчей подряд в ней казанский клуб побеждал. Роковой стала 31-я встреча.

Что за «куражная» форма у казанцев?
«Зенит-Казань» непобедим в «куражной» форме! 29 побед подряд!
«Зенит-Казань» непобедим в «куражной» форме! 29 побед подряд!

После такого шоу вторая игра вряд ли могла быть ярче по накалу страстей. Однако «Динамо» и «Белогорье» показали очень неплохой волейбол. Белгородцы держались на равных две партии. Судьбу первой решили две атаки Антона Сёмышева, а вот во втором сете разницу сделал Павел Тетюхин. Но развить свой успех команда Георге Крецу не сумела. Уже в третьем сете их атака упала до 25%, а счёт был разгромным — 15:25. У «Динамо» же разыгрался Денис Богдан – его серия подач во многом предрешила исход четвёртого сета — с 7:7 на 12:7. Белгородцы не сдались, однако догнать так и не смогли.

Кубок Победы (м) . 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Итак, «Зенит» и «Динамо» в воскресенье разыграют Кубок победы. Владимир Алекно может завоевать свой первый трофей с петербургским клубом. Ну а динамовцы постараются взять турнир в третий раз подряд.

