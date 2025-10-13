Скидки
Волейбол, мужской Кубок Победы – 2025, Динамо М обыграло Зенит СПб в финале турнира, результат матча, обзор главных событий

Кубок Победы — у «Динамо»! Москвичи выиграли предсезонный турнир в третий раз подряд
Пётр Кондаков
Кубок Победы — у «Динамо»!
А «Зенит» из Санкт-Петербурга снова остался без трофея. Хоть и был к нему так близок!

Полуфиналы Кубка Победы вышли яркими, однако решающий матч получился точно не хуже! Московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит» устроили настоящий триллер, в котором чуть лучше всё же оказались хозяева. «Динамо» Константина Брянского выиграло этот турнир в третий раз подряд! Да, названия были разными, но суть и формат одни и те же.

Кубок Победы (м) . Финал
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Начиналось всё для москвичей очень сложно. В первой партии в равной концовке они уступили. Партия ушла на баланс, а там блок Виталия Дикарева на Дмитрии Жуке подарил сетбол петербуржцам. Они его сразу же и реализовали, правда, момент получился спорным. Павел Панков, по мнению судей, сыграл на стороне соперника. Москвичи эмоционально пытались отстоять свою правоту, однако судьи были непреклонны.

Как и в полуфинале, у команды из Северной столицы в полном порядке был Владислав Бабкевич. Белорусский диагональный исправно заколачивал мячи в площадку на стороне динамовцев. Другое дело, что помощи от других крайних нападающих во второй партии у него было мало. И Марлон Янт, и Роман Пакшин выглядели не так здорово. Тем не менее Бабкевич едва не вытащил второй сет на одних своих подачах! Как и в полуфинале с Казанью, петербуржцы ушли с «-4», сравняв счёт — 20:20. Но постепенно Игорь Кобзарь всё больше сваливался на передачи в одном направлении. И на сетболе порвалось там, где было тонко – Бабкевич отправил мяч в аут.

Алекно впервые обыграл казанский «Зенит»! Определились финалисты Кубка Победы — 2025
Алекно впервые обыграл казанский «Зенит»! Определились финалисты Кубка Победы — 2025

В третьем сете преимущество динамовцев в атаке оказалось ещё более выраженным. Разошёлся Денис Богдан, который забил абсолютно всё. А решающим стал рывок на подачах Павла Панкова — эйс, блок, и москвичи получили преимущество в три очка, которое уже не упустили.

Однако «Зенит» не был бы командой Владимира Алекно, если бы не устроил камбэк. В помощь Бабкевичу вернулся Марлон Янт. И кубинец смог переломить неудачно складывающийся для себя матч. После его полноценного и результативного включения в игру уже петербуржцы получили перевес, который не без проблем, но всё же сохранили – 2:2. Тай-брейк!

В пятой партии зенитовцы смогли отыграться со счёта 2:6. Игра была абсолютно равной, однако победить должен был кто-то один. И этой командой оказалось «Динамо». При счёте 13:13 Максим Белогорцев уверенной атакой принёс москвичам матчбол, а следом длинный розыгрыш завершил скидкой двумя руками Денис Богдан. «Динамо» – снова победитель!

«Динамо» отомстило «Зениту» в Кубке Легенд. Такого нервного матча ещё не было!
«Динамо» отомстило «Зениту» в Кубке Легенд. Такого нервного матча ещё не было!

«Сумасшедший матч! Всё было на тоненького, в таком накале одна ошибка могла решить всё. Так и случилось, но ошибка была на стороне соперника. Выиграть такой матч, знаете, по всем законам драматургии, с подъёмами и спадами – это очень крутой опыт», – признался после матча Константин Брянский, команда которого снова берёт шикарный разгон.

А вот «Зенит», который хоть и подобрался максимально близко к вершине, главной цели не достиг – снова не смог завоевать свой первый трофей.

Бронза досталась «Белогорью», которое в четырёх сетах победило «Зенит-Казань». Команда Алексея Вербова осталась без медалей, но это было во многом сознательно. В утешительном матче наставник провёл несколько экспериментов, в итоге вылившихся в поражение.

Кубок Победы (м) . За 3-е место
12 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
1 : 3
Белогорье
Белгород
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Шелепа
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев

Есть над чем задуматься, ведь уже через неделю стартует сезон в мужской Суперлиге. И уже в 1-м туре «Динамо» примет казанский «Зенит». Это определённо будет классный сезон. Ну а пока москвичей – с победой!

