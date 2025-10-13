Скидки
Волейбол Статьи

Волейбольная Суперлига-2025/2026, женщины, обзор матчей 2-го тура, неожиданная победа Омички, поражение Заречья, турнирная таблица

«Наш соперник делал для победы всё». 2-й тур женской Суперлиги подарил яркую сенсацию
Елена Коваленко
2-й тур женской Суперлиги, обзор
Аудио-версия:
«Омичка» неожиданно обыграла «Ленинградку» и ворвалась в топ-3. А что ещё интересного было в выходные?

2-й тур женской Суперлиги стал по-настоящему домашним. Все, кто играл на своей площадке, победили (правда, один вынесенный матч ещё не сыгран). Но и без сенсаций не обошлось. Сразу два фаворита этого сезона допустили осечки. «Заречье-Одинцово» без шансов уступило в Екатеринбурге, а «Ленинградка» хоть и в борьбе, но тоже проиграла. Как это было и как начинает формироваться турнирная таблица, расскажем подробнее.

Что интересного было на старте чемпионата:
«Заречью» не хватило капитана

2-й тур открывал матч в Екатеринбурге. «Уралочка» на своей площадке принимала бронзового призёра прошлого сезона – «Заречье-Одинцово». И надо сказать, что регалии никак не смутили хозяек. Всё то, что не получилось в 1-м туре, команда Михаила Карполя показала во 2-м. Если в стартовом матче «Ленинградке» удалось остановить обновлённую уральскую «машину», то «Заречью» определённо не хватало волейбольной магии. Не нашлось и джокера, как в игре с «Динамо-Метар», который перевернул бы ход встречи.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 2-й тур
10 октября 2025, пятница. 16:30 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 0
Заречье-Одинцово
Московская область
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Касаткина, Котенёва, Трухина, Завьялова, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

Самым упорным получился стартовый отрезок, в котором команды шли на равных до самой концовки сета. Но два эйса Елизаветы Фитисовой при счёте 22:22 сняли все вопросы о том, кто заберёт партию. Оставшиеся два сета прошли уже под диктовку хозяек площадки, причём оба они завершились с одинаковым счётом – 25:17. За уральских волейболисток в тот вечер сыграло всё: и собственная игра, и эмоции. «Уралочка» превзошла своих соперниц во всех компонентах: атака – 46:32, блок – 16:5, подача – 5:4.

У «Заречья» отсутствие в старте Ольги Бирюковой болезненно сказывается на результате. Пара доигровщиц Богданова – Сперскайте на двоих смогла забить всего шесть мячей в атаке! В то время как Тица и Ваганова наколотили 25 очков. Подмосковная команда зависит от своего капитана, а точнее, страдает из-за её отсутствия на площадке. А ведь в следующей игре зареченкам предстоит встретится с обновлённой «Омичкой», которая взяла очень резвый старт.

Бранка Тица

Бранка Тица

Фото: ВК «Уралочка»

Сибирский характер

В первой домашней игре «Омичка» изрядно пошумела, обыграв одного из фаворитов этого сезона «Ленинградку». Сибирячки уступали жёлто-чёрным по ходу встречи – 1:2, но смогли вернуться в игру. В четвёртом сете свои бомбардирские качества своевременно продемонстрировали диагональная Анастасия Азанова и доигровщица Наталья Кроткова. В результате омички смогли забрать партию, переведя встречу на тай-брейк.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 2-й тур
11 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Омичка
Омская область
Окончен
3 : 2
Ленинградка
Санкт-Петербург
Омичка: Гацалова, Вера Антонова, Азанова, Воситова, Велисевич, Бесман, Дьяченко, Кроткова, Васильева, Лялина, Коржова, Горбатюк
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Климова, Светник, Озерова, Перова

У петербуржской команды и на тай-брейке был прекрасный шанс выиграть. Подопечные Александра Кашина весь сет держали комфортный разрыв в три-четыре мяча и первыми добрались до матчбола, вот только реализовать его не позволил собственный брак. А Ксения Меньщикова, на чью подачу так рассчитывал Александр Кашин, допустила осечку. «Омичка», которая всю партию смотрела в спину «Ленинградке», успешно справилась с ролью догоняющей. Хозяйки проявили настоящий сибирский характер, отыграли два матчбола и довели сет, а вместе с ним и всю встречу до победы. Этот успех позволил омичкам закрепиться в лидирующей группе.

ЖВК «Ленинградка»

ЖВК «Ленинградка»

Фото: ЖВК «Ленинградка»

«Не получился настрой у команды. Несколько игроков совсем не вошли в игру. «Омичка» хотела выиграть, и всё для этого делала, в отличие от нас. Ключевой момент – первая партия, как это ни странно. Нам потом пришлось перестраивать всю игру. Играли не в то, что готовили», – анализировал Александр Кашин по горячим следам после проигранного матча.

Спасительная атака

Своя площадка помогла одержать первую победу в сезоне и челябинской команде. «Динамо-Метар» очень резво начало встречу с саратовским «Протоном», поведя 2:0 по сетам. Быстрые атаки с краёв сетки раз за разом прошивали высокорослых блокирующих соперниц. Складывалось такое впечатление, что тройной блок, который так упорно ставил «Протон», напротив, играл на руку динамовкам, постоянно находившим в нём бреши. Но после такого яркого начала команда Алексея Дешина сбавила обороты и позволила гостьям поднять голову и вернуться в игру.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 2-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
3 : 2
Протон
Саратов
Динамо-Метар: Юникова, Дементьева, Яргычова, Стальная, Кудряшова, Форналева, Диких, Зворыгина, Зайцева, Емелина, Архипова, Ольховская
Протон: Энвеонву, Селиверстова, Томашевская, Трофименко, Сергеева, Демидова, Мила Володина, Крук, Дороничева, Вучкова, Геращенкова, Маркина

Юрий Маричев смог удивить, переставив Терри Энвеонву в доигровку, а в диагонали оставив Наталью Селивёрстову. Саратов наконец-то начал ловить юрких нападающих соперниц и проводить свои атаки, активно подключая центр. «Протон» до последнего сохраняли интригу в матче. Однако концовку всё же забрали хозяйки. «Динамо-Метар» решило пойти по стопам Казани: там низкий процент приёма отлично преобразовывается в успешную и результативную атаку. Вот и сейчас челябинки выдали всего 25% позитива в доводке мяча с подачи, зато атаку дотянули до вполне приличной отметки в 41%.

Игроки «Динамо-Метар»

Игроки «Динамо-Метар»

Фото: ЖВК «Динамо-Метар»

Кто не почувствовал вкус побед?

Домашние стены помогли в этом туре также «Локомотиву», «Динамо-Ак Барс» и «Минчанке». Все три команды уверенно обыграли своих соперниц. Если для финалистов прошлого сезона это уже вторые победы, то Минск только открыл счёт своим успехам в набирающем ход сезоне.

Но есть ещё целый квартет команд, пока не почувствовавших вкуса побед. Это «Протон», «Тулица», «Енисей» и дебютант лиги «Корабелка». И если саратовские и красноярские волейболистки показали, что способны бороться, то у Тулы и Санкт-Петербурга не всё так радужно: эти команда пока не выиграли ни одного сета на двоих. Но у них всё ещё впереди!

Турнирную таблицу возглавляют «Локомотив» и «Динамо-Ак Барс» – тут без сюрпризов. А вот третье место «Омички» после двух недель не может не удивлять. Тем интереснее будет последить за командой этой осенью.

Турнирная таблица женской Суперлиги
