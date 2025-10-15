Главные героини 2-го тура Суперлиги. 3 волейболистки, которые выглядели круче всех!

Пока мужские команды только готовятся к старту чемпионата России, женские уже взяли разгон и сыграли вторые матчи регулярного этапа Суперлиги. И если 1-й тур прошёл достаточно спокойно, то во 2-м градус заметно вырос. Не обошлось и без сенсаций.

Мы продолжаем отмечать героев, которые выглядят на площадке круче всех. По итогам матчей тура мы выделяем трёх претенденток, из которых именно вам, нашим читателям, предстоит выделить главную звезду уикенда.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Голосование будет продолжаться до 12:00 мск 17 октября.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.