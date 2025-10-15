Главные героини 2-го тура Суперлиги. 3 волейболистки, которые выглядели круче всех!

Пока мужские команды только готовятся к старту чемпионата России, женские уже взяли разгон и сыграли вторые матчи регулярного этапа Суперлиги. И если 1-й тур прошёл достаточно спокойно, то во 2-м градус заметно вырос. Не обошлось и без сенсаций.
Мы продолжаем отмечать героев, которые выглядят на площадке круче всех. По итогам матчей тура мы выделяем трёх претенденток, из которых именно вам, нашим читателям, предстоит выделить главную звезду уикенда.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Голосование будет продолжаться до 12:00 мск 17 октября.
Елизавета Фитисова («Уралочка-НТМК»)
Центральная блокирующая «Уралочки» пусть и не превзошла своих коллег по команде по количеству набранных очков в матче с бронзовым призёром прошлого сезона «Заречьем-Одинцово», зато забивала в самые ключевые моменты игры. Так, например, в первом сете волейболистка отправилась подавать при счёте 21:22 и сначала затруднила соперницам приём, а после ещё и исполнила два эйса подряд! Блокирующую не смутил даже тайм-аут, который взял Константин Ушаков специально, чтобы помешать спортсменке. Эйсы Фитисовой обеспечили уральской команде необходимый перевес, который в итоге привёл к победе в первом сете и гарантировал психологическое преимущество в оставшихся партиях.
По ходу всего матча блокирующая дольше всех задерживалась на подаче, именно её ввод мяча вызывал наибольшие трудности у принимающих одинцовской команды. Однако и на блоке волейболистка отработала на 100%, набрав больше всех очков. Фитисова записала в актив сразу пять «чехлов» из 16 командных. В нападении у центральной всего четыре забитых мяча, но все они были в концовках. Связующая в решающие моменты почти всегда играла на Фитисову, а та спокойно и уверенно забивала.
Валерия Турчина («Минчанка»)
Нельзя обойти стороной успехи бомбардира команды из Беларуси, тем более что для «Минчанки» победа в матче с красноярским «Енисеем» – первая в сезоне. Валерия Турчина своей вдохновенной игрой в атаке помогла одержать её минскому клубу.
Диагональная получила 47 передач, реализовав 22 из них (47%). Ещё два мяча она выиграла на блоке и один – с подачи. Белорусская волейболистка стала самым результативным игроком встречи с 25 очками и с показателем полезности «+19». Это лучшая статистика во 2-м туре среди всех.
Анастасия Азанова («Омичка»)
В матче с грозной «Ленинградкой» хорошо сыграла вся омская команда. Но основным добытчиком очков стала диагональная Анастасия Азанова. Она пополнила состав «Омички» в межсезонье, однако уже во втором матче в Суперлиге набила очков больше чем на сет – 27 (26 – в атаке и одно – на блоке).
Более того, диагональная очень своевременно раскрыла бомбардирские таланты – в тот момент, когда её команда уступала «Ленинградке» со счётом 1:2. В четвёртом сете, который во многом и стал определяющим, волейболистка отметилась серией результативных ударов, вернувших «Омичку» в игру. В укороченном сете атака Азановой принесла «Омичке» первый и единственный матчбол, реализованный с первой попытки. Такая яркая игра помогла сибирячкам не только победить одного из лидеров, но и закрепиться в верхней части турнирной таблицы.