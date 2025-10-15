Скидки
Волейбол

Волейбол, женская Суперлига, лучшие игроки 2-го тура: Фитисова, Азанова и Турчина – голосование за статус главной звезды

Главные героини 2-го тура Суперлиги. 3 волейболистки, которые выглядели круче всех!
Елена Коваленко
Аудио-версия:
Своей игрой приятно удивили лидеры «Уралочки», «Омички» и «Минчанки». Кого вы признаете первой звездой?

Пока мужские команды только готовятся к старту чемпионата России, женские уже взяли разгон и сыграли вторые матчи регулярного этапа Суперлиги. И если 1-й тур прошёл достаточно спокойно, то во 2-м градус заметно вырос. Не обошлось и без сенсаций.

Самые яркие события 2-го тура:
«Наш соперник делал для победы всё». 2-й тур женской Суперлиги подарил яркую сенсацию
«Наш соперник делал для победы всё». 2-й тур женской Суперлиги подарил яркую сенсацию
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025/2026

Мы продолжаем отмечать героев, которые выглядят на площадке круче всех. По итогам матчей тура мы выделяем трёх претенденток, из которых именно вам, нашим читателям, предстоит выделить главную звезду уикенда.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Голосование будет продолжаться до 12:00 мск 17 октября.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Фото: ЖВК «Уралочка-НТМК»
1 место

Елизавета Фитисова («Уралочка-НТМК»)

Центральная блокирующая «Уралочки» пусть и не превзошла своих коллег по команде по количеству набранных очков в матче с бронзовым призёром прошлого сезона «Заречьем-Одинцово», зато забивала в самые ключевые моменты игры. Так, например, в первом сете волейболистка отправилась подавать при счёте 21:22 и сначала затруднила соперницам приём, а после ещё и исполнила два эйса подряд! Блокирующую не смутил даже тайм-аут, который взял Константин Ушаков специально, чтобы помешать спортсменке. Эйсы Фитисовой обеспечили уральской команде необходимый перевес, который в итоге привёл к победе в первом сете и гарантировал психологическое преимущество в оставшихся партиях.

По ходу всего матча блокирующая дольше всех задерживалась на подаче, именно её ввод мяча вызывал наибольшие трудности у принимающих одинцовской команды. Однако и на блоке волейболистка отработала на 100%, набрав больше всех очков. Фитисова записала в актив сразу пять «чехлов» из 16 командных. В нападении у центральной всего четыре забитых мяча, но все они были в концовках. Связующая в решающие моменты почти всегда играла на Фитисову, а та спокойно и уверенно забивала.

Фото: vc-lokomotiv.ru
2 место

Валерия Турчина («Минчанка»)

Нельзя обойти стороной успехи бомбардира команды из Беларуси, тем более что для «Минчанки» победа в матче с красноярским «Енисеем» – первая в сезоне. Валерия Турчина своей вдохновенной игрой в атаке помогла одержать её минскому клубу.

Диагональная получила 47 передач, реализовав 22 из них (47%). Ещё два мяча она выиграла на блоке и один – с подачи. Белорусская волейболистка стала самым результативным игроком встречи с 25 очками и с показателем полезности «+19». Это лучшая статистика во 2-м туре среди всех.

Фото: ЖВК «Омичка»
3 место

Анастасия Азанова («Омичка»)

В матче с грозной «Ленинградкой» хорошо сыграла вся омская команда. Но основным добытчиком очков стала диагональная Анастасия Азанова. Она пополнила состав «Омички» в межсезонье, однако уже во втором матче в Суперлиге набила очков больше чем на сет – 27 (26 – в атаке и одно – на блоке).

Более того, диагональная очень своевременно раскрыла бомбардирские таланты – в тот момент, когда её команда уступала «Ленинградке» со счётом 1:2. В четвёртом сете, который во многом и стал определяющим, волейболистка отметилась серией результативных ударов, вернувших «Омичку» в игру. В укороченном сете атака Азановой принесла «Омичке» первый и единственный матчбол, реализованный с первой попытки. Такая яркая игра помогла сибирячкам не только победить одного из лидеров, но и закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

