Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, мужчины, Суперлига, сезон-2025/2026, формат, календарь, где смотреть прямые трансляции матчей, фавориты и таблица

Собрали всё, что нужно знать о мужской Суперлиге: расписание, фавориты, турнирная таблица
Пётр Кондаков
Волейбольная Суперлига, сезон-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии
16 команд начинают борьбу за чемпионство, которая будет продолжаться целых полгода.

18 октября стартует сезон-2025/2026 в мужской волейбольной Суперлиге. В этом году на старт выходят 16 команд, но чемпионом станет только одна. Рассказываем всё, что нужно знать болельщикам перед началом турнира.

Девушки, кстати, уже стартовали:
14 претендентов — и только один чемпион! Что нужно знать о женской волейбольной Суперлиге?
14 претендентов — и только один чемпион! Что нужно знать о женской волейбольной Суперлиге?

Кто сыграет в мужской волейбольной Суперлиге-2025/2026?

В сравнении с прошлым турниром в элите российского волейбола пополнение. В сезоне-2024/2025 перед самым стартом снялся белорусский «Шахтёр», играли в 15 команд. Теперь их всё же будет 16 — к знакомому болельщикам составу добавился победитель Высшей Лиги А «Ярославич» из Ярославля.
Полный список команд выглядит следующим образом:

  • «Зенит-Казань» (Казань);
  • «Зенит» (Санкт-Петербург);
  • «Белогорье» (Белгород);
  • «Динамо-ЛО» (Ленинградская область);
  • «Динамо» (Москва);
  • «Локомотив» (Новосибирск);
  • «Динамо-Урал» (Уфа);
  • «Кузбасс» (Кемерово);
  • «Енисей» (Красноярск);
  • «Факел Ямал» (Новый Уренгой);
  • «Газпром-Югра» (ХМАО-Югра);
  • «Горький» (Нижний Новгород);
  • «Оренбуржье» (Оренбург);
  • «Нова» (Новокуйбышевск);
  • МГТУ (Москва);
  • «Ярославич» (Ярославль).

Формат мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026

Как и в прошлом сезоне, команды сыграют в два этапа — регулярный чемпионат и плей-офф.

В регулярном чемпионате, который продлится с 18 октября по 14 марта, команды сыграют в два круга. Каждый с каждым — дома и в гостях. По его итогам борьбу за медали продолжат 12 клубов. Четыре сильнейшие команды напрямую выйдут в 1/4 финала. Коллективы, занявшие места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд или 1/8 финала — это серии из двух матчей, в которых в случае равенства очков будет «золотой» сет.

Полное расписание матчей мужской Суперлиги

Ну а дальше будут классические серии на вылет. В четвертьфиналах – до двух побед, в полуфиналах и финале, а также в серии за третье место — до трёх. Завершится финальная серия не позднее 2 мая.

Последняя команда покинет Суперлигу, а та, что займёт 15-е место, сыграет в переходных матчах со второй командой Высшей лиги А — серия до трёх побед.

Кроме того, в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге пройдёт «Финал четырёх» Суперкубка России. В нём, помимо хозяев из «Зенита» сыграют чемпион России — 2024/2025 «Зенит-Казань», обладатель Кубка России – 2024 московское «Динамо» и обладатель Кубка России – 2025 «Локомотив».

Ну а завершится большой российский волейбольный сезон «Финалом шести» Кубка России. Пока известен только один участник — это московское «Динамо», получившее путёвку как обладатель Кубка Победы. К москвичам присоединятся все полуфиналисты Суперлиги (если динамовцы окажутся в их числе, кто-то получит уайлд-кард от Всероссийской федерации волейбола) и одна команда, прошедшая многоступенчатый отборочный раунд.

«Динамо» Москва

«Динамо» Москва

Фото: ВК «Динамо»

Фавориты мужской Суперлиги-2025/2026

В этом году турнир обещает быть очень интересным: на медали претендуют как минимум пять команд – оба «Зенита», «Белогорье», московское «Динамо» и «Локомотив», и явного фаворита не видно. А если учесть, что два последних сезона мы видели сенсацию на стадии 1/4 финала (в полуфиналах играли «Факел» и «Динамо-ЛО»), то интрига максимальна!

Где смотреть трансляции матчей чемпионата России?

Встречи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол» и на каналах холдинга «Матч», а также на официальном сайте ВФВ.

Обо всех новостях Суперлиги будет рассказывать «Чемпионат».

Все результаты и турнирная таблица доступны на «Чемпионате»

Что ещё нужно знать о мужской Суперлиге-2025/2026?

В ближайшее время здесь появится подробная информация обо всех командах-участницах с разбором изменений в межсезонье и оценкой шансов на успешное выступление в сезоне-2025/2026.

Также мы предложим вашему вниманию список самых ярких игроков, россиян и иностранцев, за которыми будет интересно следить весь сезон.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android