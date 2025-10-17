Собрали всё, что нужно знать о мужской Суперлиге: расписание, фавориты, турнирная таблица

18 октября стартует сезон-2025/2026 в мужской волейбольной Суперлиге. В этом году на старт выходят 16 команд, но чемпионом станет только одна. Рассказываем всё, что нужно знать болельщикам перед началом турнира.

Кто сыграет в мужской волейбольной Суперлиге-2025/2026?

В сравнении с прошлым турниром в элите российского волейбола пополнение. В сезоне-2024/2025 перед самым стартом снялся белорусский «Шахтёр», играли в 15 команд. Теперь их всё же будет 16 — к знакомому болельщикам составу добавился победитель Высшей Лиги А «Ярославич» из Ярославля.

Полный список команд выглядит следующим образом:

«Зенит-Казань» (Казань);

«Зенит» (Санкт-Петербург);

«Белогорье» (Белгород);

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область);

«Динамо» (Москва);

«Локомотив» (Новосибирск);

«Динамо-Урал» (Уфа);

«Кузбасс» (Кемерово);

«Енисей» (Красноярск);

«Факел Ямал» (Новый Уренгой);

«Газпром-Югра» (ХМАО-Югра);

«Горький» (Нижний Новгород);

«Оренбуржье» (Оренбург);

«Нова» (Новокуйбышевск);

МГТУ (Москва);

«Ярославич» (Ярославль).

Формат мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026

Как и в прошлом сезоне, команды сыграют в два этапа — регулярный чемпионат и плей-офф.

В регулярном чемпионате, который продлится с 18 октября по 14 марта, команды сыграют в два круга. Каждый с каждым — дома и в гостях. По его итогам борьбу за медали продолжат 12 клубов. Четыре сильнейшие команды напрямую выйдут в 1/4 финала. Коллективы, занявшие места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд или 1/8 финала — это серии из двух матчей, в которых в случае равенства очков будет «золотой» сет.

Ну а дальше будут классические серии на вылет. В четвертьфиналах – до двух побед, в полуфиналах и финале, а также в серии за третье место — до трёх. Завершится финальная серия не позднее 2 мая.

Последняя команда покинет Суперлигу, а та, что займёт 15-е место, сыграет в переходных матчах со второй командой Высшей лиги А — серия до трёх побед.

Кроме того, в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге пройдёт «Финал четырёх» Суперкубка России. В нём, помимо хозяев из «Зенита» сыграют чемпион России — 2024/2025 «Зенит-Казань», обладатель Кубка России – 2024 московское «Динамо» и обладатель Кубка России – 2025 «Локомотив».

Ну а завершится большой российский волейбольный сезон «Финалом шести» Кубка России. Пока известен только один участник — это московское «Динамо», получившее путёвку как обладатель Кубка Победы. К москвичам присоединятся все полуфиналисты Суперлиги (если динамовцы окажутся в их числе, кто-то получит уайлд-кард от Всероссийской федерации волейбола) и одна команда, прошедшая многоступенчатый отборочный раунд.

«Динамо» Москва Фото: ВК «Динамо»

Фавориты мужской Суперлиги-2025/2026

В этом году турнир обещает быть очень интересным: на медали претендуют как минимум пять команд – оба «Зенита», «Белогорье», московское «Динамо» и «Локомотив», и явного фаворита не видно. А если учесть, что два последних сезона мы видели сенсацию на стадии 1/4 финала (в полуфиналах играли «Факел» и «Динамо-ЛО»), то интрига максимальна!

Где смотреть трансляции матчей чемпионата России?

Встречи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол» и на каналах холдинга «Матч», а также на официальном сайте ВФВ.

Обо всех новостях Суперлиги будет рассказывать «Чемпионат».

Что ещё нужно знать о мужской Суперлиге-2025/2026?

В ближайшее время здесь появится подробная информация обо всех командах-участницах с разбором изменений в межсезонье и оценкой шансов на успешное выступление в сезоне-2025/2026.

Также мы предложим вашему вниманию список самых ярких игроков, россиян и иностранцев, за которыми будет интересно следить весь сезон.