«Зенит-Казань» даёт шанс, а преследователи только усиливаются. Такой интриги в нашем чемпионате давно не было!

Разбор всех команд мужской волейбольной Суперлиги. Кто будет бороться за золото в 2026-м?

18 октября 2025 года – красный день календаря для поклонников отечественного мужского волейбола. Именно сегодня стартует очередной сезон мужской Суперлиги. В нём примут участие 16 команд.

Мы внимательно изучили все команды перед стартом чемпионата, чтобы понять, от кого ждать сюрпризов, а кто, похоже, не выдержит напряжённой борьбы в ближайшие полгода. Давайте разбираться вместе.

«Зенит-Казань»

Изменения в составе. По меркам чемпиона — глобальные. Ушла, не побоимся этого слова, эпоха. Майка Кристенсон и Сэм Деру покинули команду. Эта страница перевёрнута, нужно писать новую историю. На первых ролях в ней должен быть Константин Абаев. Связующий прошлый сезон провёл в итальянской Серии А1, а теперь будет дирижировать игрой казанцев. Кроме того, Дражен Лубурич будет страховать Максима Михайлова, а Сантьяго Данани составит дуэт либеро с Ильёй Федоровым. Вернулся домой и Андрей Сурмачевский, здорово отыгравший прошлый сезон в Уфе.

Главный вопрос. Как быстро вся эта банда под управлением Алексея Вербова сыграется? На Кубке Победы получалось по-разному. К тому же вмешались травмы – Дмитрий Волков и Роман Романовский выбыли из строя. Есть опасения по приёму – полноценно заменить Сэма Деру Михаил Лабинский в этом элементе вряд ли сможет, но для этого и брали Сантьяго Данани. Аргентинец – лучший принимающий Суперлиги последних лет.

Чего ждать? Борьбы за титулы во всех турнирах. К другому в Казани просто не привыкли. И минимум один трофей «Зенит» добудет.

«Зенит-Казань» Фото: ВК «Зенит-Казань»

«Зенит» Санкт-Петербург

Изменения в составе. По именам сложно сказать, стали ли петербуржцы сильнее, однако прогресс под руководством Владимира Алекно быть обязан. Дмитрия Ковалёва сменил Игорь Кобзарь, в центре Ивана Яковлева разменяли на Виталия Дикарева, а уехавшего в Японию Егора Клюку будут замещать Роман Пакшин и Максим Бочаров. Однако ключевые фигуры – Владислав Бабкевич, Марлон Янт и, конечно, Женя Гребенников – на месте.

Главный вопрос. Снимут ли петербуржцы с себя проклятье финалов? Уже 10 раз они играли в решающем матче – и пока ни одного официального трофея. Если в первый год Алекно, можно сказать, присматривался, то сейчас от него ждут титулов. На Кубке Победы было близко, но снова лишь серебро.

Чего ждать? Трофея. Кажется, уже пора. Суперкубок в Санкт-Петербурге в декабре выглядит самым реальным шансом на успех.

«Белогорье» Белгород

Изменения в составе. Главная новость последних дней — китайский доигровщик Чжан Цзининь в Белгород всё же не приедет. Он и так должен был появиться только зимой из-за участия в Национальных играх, а тут ещё и травма колена, из-за которой Чжан пропустил Лигу наций и чемпионат мира. Поэтому «львы» на рынке в поисках игрока. А в остальном всё хорошо — Иван Яковлев усилил центр сетки, Мохамед Аль Хачдади прошёл с командой предсезонку. Георге Крецу есть на кого опереться, работать он умеет.

Главный вопрос. В доигровке. Если позиции Павла Тетюхина незыблемы, то к тандему Андрей Марченко – Станислав Маслиев есть вопросы. Первый всё же лимитирован своим ростом, в потенциале второго на уровне лидеров есть сомнения. Впрочем, возможно, на пустом трансферном рынке удастся выловить бриллиант?

Чего ждать. Борьбы за медали. А если всё сложится удачно, то и большего.

«Белогорье» Фото: ВК «Белогорье»

«Динамо-ЛО» Сосновый Бор

Изменения в составе. «Динамо» достаточно солидно укрепилось. Из Красноярска перебрался хороший диагональный Роман Мурашко, из Москвы — Лаури Керминен. Сохранили в составе кубинца Осниэля Мельгарехо, а основным связующим должен стать Дмитрий Ковалёв. Коллектив интересный, однако пока сосновоборцы не поражают. Из потерь отметим Владимира Шишкина, после классного сезона отправившегося в «Зенит» из Санкт-Петербурга, а также дуэт Тюшкевич – Литвиненко, который теперь будет играть за «Динамо».

Главный вопрос. Как справится со всем этим Александр Климкин. Этот специалист любит играть широкой ротацией, у него нет понятия основной шестёрки. В прошлом сезоне сосновоборцы прыгнули выше головы, добравшись до полуфинала. Повторить успех будет непросто.

Чего ждать? Вряд ли на этот раз команда доберётся до полуфинала. Однако наверняка продолжит кусать лидеров. И иногда это будет получаться!

«Динамо» Москва

Изменения в составе. В стартовом составе только одно изменение. Цветана Соколова москвичи удержать не смогли, так что теперь все карты в руки Максиму Сапожкову. Кроме того, появились в команде Константин Тюшкевич и Назар Литвиненко. Но это больше косметические перестановки. Покинул команду и Лаури Керминен, но финн откровенно заскучал в последнем сезоне, да и травмы вмешались.

Главный вопрос. Как справится Сапожков? Литвиненко пока не выглядит игроком, способным навязать конкуренцию, а провести весь сезон в роли основного – большое испытание. Максим очень эффектен, однако не всегда эффективен. Если добавит – всё у «Динамо» будет хорошо.

Чего ждать? Один трофей уже есть. За остальные будут бороться.

«Динамо» Москва Фото: ВК «Динамо»

«Локомотив» Новосибирск

Изменения в составе. Наверное, самая интригующая трансферная кампания. Симеон Николов и Сэм Деру — это серьёзно, особенно если смотреть на их игру на ЧМ-2025. Но есть и опасения. Болгарскому вундеркинду нужно будет время, чтобы привыкнуть и к лиге, и к мячам, и к партнёрам. Бельгиец же в прошлом сезоне много пропустил из-за травм. Алексей Вербов подводил его к главным матчам постепенно. В Сибири же от Деру будут требовать результат сразу.

Главный вопрос. Он очевиден — как справится Николов? Если найдёт взаимопонимание с партнёрами и «Воларом», соперникам «Локо» не позавидуешь.

Чего ждать? В каком-то из кубков сибиряки должны выстрелить. Традиция.

«Динамо-Урал» Уфа

Изменения в составе. Получилась перестройка. Андрей Сурмачевский вернулся в Казань, уехали и Сергей Савин с Романасом Шкулявичусом, а Роман Поталюк всё ещё восстанавливается после травмы. На замену приехал Дик Кой, нидерландец с итальянским паспортом. Вот только ему уже 38, сможет ли он взвалить на себя бремя лидерства? Илья Сподобец и Сергей Пирайнен — неплохое усиление, но не факт, что они станут основными. Пошуметь, как в прошлом сезоне, будет непросто.

Главный вопрос. Как быстро Борис Колчин вылепит из этого состава команду? Пока «Динамо-Урал» выглядит сыро.

Чего ждать? В плей-офф уфимцы быть должны, но вряд ли поднимутся выше четвертьфинала.

«Динамо-Урал» Фото: ВК «Динамо-Урал»

«Кузбасс» Кемерово

Изменения в составе. Глобальные. Бюджет снижен, поэтому из лидеров остались лишь связующий Игорь Коваликов, диагональный Егор Сиденко и блокирующий Давид Фиэль. Им на смену набрали молодых, голодных, но не слишком опытных ребят. Задачка со звёздочкой для Сергея Троцкого.

Главный вопрос. Кто из новичков станет открытием? Опытные ребята ушли, молодёжи придётся взваливать на себя лидерство.

Чего ждать? Места в топ-12. А дальше – сезон покажет.

«Енисей» Красноярск

Изменения в составе. Красноярцы лишились лидеров — Романа Мурашко и Семёна Дмитриева, а потом и Максим Бочаров уехал в Санкт-Петербург. Так что атаку Юрию Филиппову придётся перестраивать. Удалось усилиться словенцем Жигой Штерном, а также Денисом Шенкелем. Есть опасения по позиции диагонального – Евгений Рыбаков и Виталий Фетцов не смотрятся надёжно на дистанции сезона. Но ниже своего уровня «Енисей» не опустится.

Главный вопрос. Сможет ли Штерн зажечь? В сборной Словении местами он выглядел очень неплохо. Однако чемпионат России, да ещё и в сибирской команде – вызов для Жиги.

Чего ждать? Места в плей-офф. На большее рассчитывать сложно.

«Енисей» Фото: ВК «Енисей»

«Факел Ямал» Новый Уренгой

Изменения в составе. Уренгойцы расстались со своим главным активом — Виталием Дикаревым. Зато подписали не кого-нибудь, а чемпиона мира Юри Романо и связующего сборной США Майку Ма'а. Заявка на успех! С Казанью произошёл размен либеро – Сантьяго Данани на Валентина Кроткова. Состав получается интересный – сплав опыта и молодости, причём без ветеранов. На «Факел» будет интересно посмотреть. Лишь бы легионеры быстро адаптировались, да в доигровке молодёжь не сломалась.

Главный вопрос. Юри Романо был нереально хорош на ЧМ-2025 в составе сборной Италии, но на клубном уровне пока выглядел бледнее. Возможно, в «Факеле» получится раскрыться?

Чего ждать? Учитывая приобретения, четвертьфинал как минимум.

«Газпром-Югра» ХМАО-Югра

Изменения в составе. Сургутяне на этот год собрали очень симпатичную команду. Остался дядька-наставник Алексей Родичев, продлили аренду Александра Костадинова, а в помощь ему приехал его брат Слави. Добавим сюда и нескольких неплохих ребят из Высшей лиги А. Потенциал пока непонятен, но «Газпром-Югра» смотрится как минимум любопытно.

Главный вопрос. Йога, правильное питание — Рафаэль Хабибуллин в Сургуте не даёт скучать. И раз за разом команда при минимальном бюджете выходит в плей-офф. Вопрос один – все ли доиграют до конца сезона?

Чего ждать? Места в плей-офф. Сургутяне всегда там, пусть и на нижних строчках.

«Газпром-Югра» Фото: ВК «Газпром-Югра»

«Горький» Нижний Новгород

Изменения в составе. Во-первых, не в составе, а в названии. Клуб провёл ребрендинг, АСК стал «Горьким». Удалось сохранить основных связующего и диагонального – Диму Филиппова и Павла Железнякова. Из приобретений выделим дуэт сверхопытных центральных Довгань – Щербаков. Команда возрастная, поэтому лишь бы травмы не подвели.

Главный вопрос. Всё те же травмы. В прошлом сезоне АСК из-за них настрадался. И едва не пролетел мимо плей-офф.

Чего ждать? Классной атмосферы на домашних матчах. И борьбы за топ-12.

«Оренбуржье» Оренбург

Изменения в составе. Рокировка на тренерском мостике. Антон Вольвич стал главным тренером, а Павел Борщ занял кресло спортивного директора. Из казанского «Зенита» перешёл связующий Евгений Рукавишников — чемпионский опыт должен помочь. Из остальных имён выделим легионера — команду пополнил серб Жарко Убипарип. Но его потенциал пока непонятен. Бюджет в Оренбурге скромный, так что на первый план выйдет тренерская работа по раскрытию игроков.

Главный вопрос. Михаил Хлякин проведёт ещё год в Оренбурге на правах аренды из Казани. Посмотрим, сможет ли молодой диагональный стать настоящим лидером клуба. В прошлом сезоне у него это получалось эпизодически.

Чего ждать? Борьбы за плей-офф. Большего не позволит добиться кадровый ресурс.

«Оренбуржье» Фото: ВК «Оренбуржье»

«Нова» Новокуйбышевск

Изменения в составе. Клуб из Самарской области провалил прошлый сезон, поэтому устроил глобальную перестройку. Главным тренером стал белорус Олег Миканович, а с прошлого года в составе осталось всего шесть игроков. Ключевое сохранение – Никола Йовович, связующий сборной Сербии. К нему в помощь выписали 207-сантиметрового соотечественника доигровщика Павле Перича. Опытные Романас Шкулявичус и Сергей Савин, надежда МГТУ прошлого сезона Николай Зубов – на бумаге состав точно позволяет попасть в плей-офф.

Главный вопрос. Станет ли набор игроков командой? Этого «Нове» не хватило в прошлом сезоне.

Чего ждать? Если всё сложится, то «Нова» должна быть в плей-офф.

МГТУ Москва

Изменения в составе. «Студенты» расстались со всеми лидерами, перезагрузили состав, но, кажется, на голову сильнее не стали. Белорусский диагональный (или центр, он и там играл) Максим Шкредов, опытный связующий Роман Жось — главные приобретения. Хватит ли этого, чтобы уйти с последнего места? Пока непонятно.

Главный вопрос. Смогут ли снова прибить «Факел»? В прошлом сезоне именно уренгойский клуб стал «клиентом» МГТУ.

Чего ждать? Шага вперёд в качестве игры в сравнении с прошлым сезоном.

МГТУ Москва Фото: ВК МГТУ

«Ярославич» Ярославль

Изменения в составе. Бурная трансферная кампания. Здесь и два легионера — колоритный сербский диагональный Никола Мельянац и иранский доигровщик Мобин Насри, который в прошлом сезоне играл за польский «Заверце» (ну ладно, играл он там мало, но всё же). Два новых связующих — Чеславс Свентицкис из Оренбурга и Алексей Кураш со скамейки московского «Динамо». А ещё буквально сегодня клуб усилился ветераном Максимом Жигаловым, диагональный в последние годы поколесил по миру. В общем, тренерскому тандему Сергей Шляпников — Валерий Пясковский есть с кем побороться за плей-офф. Амбиции у «Ярославича» в наличии.

Главный вопрос. Как долго продержится Пясковский? Сергей Шляпников, будучи в одном лице и президентом, и главным тренером, меняет ассистентов как перчатки.

Чего ждать? Предположим, что вылета избежать удастся. А может быть, и за плей-офф получится зацепиться. Суперлиге нужна свежая кровь.