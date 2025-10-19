10 самых ярких игроков волейбольной Суперлиги. Кто станет главной звездой сезона?

В списке и заслуженные ветераны, и восходящие звёзды, и именитые легионеры. Есть на кого посмотреть!

Мужская волейбольная Суперлига стартовала. Интрига будет сумасшедшая, а ярких персонажей в нашем волейболе – море. Мы собрали список из 10 волейболистов, за которыми будет очень интересно следить. Каждый из них способен стать звездой сезона, но получится, конечно, не у всех.

Так на кого же обратить внимание в новом сезоне?

Дмитрий Волков («Зенит-Казань»)

Дмитрий Волков Фото: ВК «Зенит-Казань»

Интрига: как проявит себя в главных матчах сезона?

Дмитрий и раньше был настоящей звездой и даже, возможно, главной звездой мощнейшего казанского «Зенита». Но при наличии в составе Майки Кристенсона и Максима Михайлова этот статус всё равно размывался. Да и Сэм Деру в доигровке был надёжной опорой. Сейчас же Кристенсон уехал в Италию, а Деру – в Новосибирск.

Михайлов остаётся, однако от Дмитрия теперь будут ждать ещё более ярких выступлений. А с этим в решающих матчах у него бывали сложности. Если Волков решит эту проблему, то у казанского клуба точно всё будет хорошо. Правда, начался сезон для доигровщика с травмы руки. Но даже в неоптимальном состоянии мы видели, насколько добавил «Зенит» с его выходом в полуфинале Кубка Победы.

Максим Михайлов («Зенит-Казань»)

Максим Михайлов Фото: ВК «Зенит-Казань»

Интрига: суперветеран снова будет лучшим в нужный момент?

37-летний Максим Михайлов продолжает оставаться образцом профессионализма, человеческих качеств и правильного отношения к волейболу. Годы идут, и, конечно, весь сезон на одном уровне олимпийскому чемпиону Лондона провести будет сложно, но в Казани очень хорошо понимают это. И спокойно подводят Михайлова к лучшей форме для решающих встреч. В прошлом сезоне получилось отлично – в плей-офф диагональный был в полном порядке. Сейчас ему в помощь подписали серба Дражена Лубурича, который возьмёт на себя бо́льшую нагрузку по ходу сезона. Главное, чтобы два медведя ужились в одной берлоге.

Константин Абаев («Зенит-Казань»)

Константин Абаев Фото: ВК «Зенит-Казань»

Интрига: справится ли с давлением, ведь ему предстоит заменить Кристенсона?

Константин Абаев прошлый сезон провёл в «Вероне». Выглядел неплохо, но ему пришлось играть по жёстким схемам Радостина Стойчева с минимумом импровизации. Что ж, в Казани простор для творчества связующий получит. Однако вместе с этим и огромное давление, ведь он пришёл в чемпионский клуб после Майки Кристенсона. Заменить американца практически невозможно, но в Казани пришло время писать новую историю. Что из этого получится, очень интересно!

Владислав Бабкевич («Зенит» Санкт-Петербург)

Владислав Бабкевич Фото: ВК «Зенит» Санкт-Петербург

Интрига: выдержит ли запредельную нагрузку?

Антропометрия позволяет этому белорусскому диагональному набирать огромное количество очков. В полуфинале Кубка Победы он наколотил их аж 44! Белорус практически не замечает блок соперников. Но нагрузка на него колоссальная. Практически в каждом матче в какой-то момент связующие петербуржцев начинают сваливаться на игру «отдай всё Бабкевичу». И это чревато ошибками нападающего, что особенно чувствительно в концовках. В межсезонье Владимир Алекно индивидуально работал с Владиславом, посмотрим, какие плоды это принесёт «Зениту».

Женя Гребенников («Зенит» Санкт-Петербург)

Женя Гребенников Фото: ВК «Зенит» Санкт-Петербург

Интрига: выиграет ли наконец трофей в России?

Лучший либеро мира начинает уже шестой сезон в Санкт-Петербурге. И до сих пор Женя Гребенников не завоевал ни одного трофея. Прямо скажем, «Зенит» с ним и без него – это две разные команды. Кажется, что на площадке он везде. Создаёт кучу доигровок для своих партнёров. Однако с трофеями не складывается. Вот и в финале Кубка Победы петербуржцы проиграли «Динамо». Но когда-то же должно прорвать? Стартовая позиция у команды Гребенникова такова, что, кажется, в этом сезоне победа должна быть. Как минимум одна.

Павел Тетюхин («Белогорье»)

Павел Тетюхин Фото: ВК «Белогорье»

Интрига: сможет ли сделать шаг вперёд вместе с командой?

Тетюхин-младший давно стал лидером «Белогорья», завоёвывал с командой медали, но предстоящий сезон будет непростым. Белгородцы приняли решение расстаться с китайцем Чжаном, так что сейчас Тетюхин – главная и, по сути, единственная надежда белгородцев в четвёртой зоне. При всём к ним уважении, Андрей Марченко и Станислав Маслиев — вспомогательные опции. Так что ждём от Павла очередного скачка в развитии. Без него медали могут стать недостижимым результатом.

Максим Сапожков («Динамо» Москва)

Максим Сапожков Фото: ВК «Динамо»

Интрига: как справится без Соколова?

Максим Сапожков в этом сезоне – на 100% основной диагональный «Динамо». Гигант играет очень эффектно, но не всегда стабильно. И если в прошлом году у него был супернадёжный напарник в лице Цветана Соколова, то сейчас груз ответственности нужно взвалить на себя. Готов ли к этому Максим? От ответа на этот вопрос будут во многом зависеть результаты «Динамо» в новом сезоне.

Симеон Николов («Локомотив»)

Симеон Николов Фото: ВК «Локомотив» Новосибирск

Интрига: триумф или провал?

Мы видели, как Николов вместе со своим братом вытащил сборную Болгарии в финал ЧМ-2025, но в Новосибирске ему будет даже сложнее. Новая лига с высоким блоком, новые мячи, сложный график, перелёты. Не будем забывать, что Симеону всего 18 лет. При нём мощнейшая подача, он всегда готов атаковать, однако к качеству передачи вопросы порой возникают. С другой стороны, его тренирует соотечественник, и в клубе он получит полнейший карт-бланш. В «Локомотиве» готовы терпеть и помогать с адаптацией. Что из этого выгорит?

Сэм Деру («Локомотив»)

Сэм Деру Фото: ВК «Локомотив» Новосибирск

Интрига: станет ли лидером в новом клубе?

Деру был великолепен в казанском «Зените». Он цементировал всю команду своей общей игрой, его техничность, защита, человеческие качества делали партнёров лучше. Но в последние годы бельгиец много пропускал из-за травм. Алексей Вербов готов был смириться с этим, терпеливо выводил Дэру на пик формы к решающим матчам, отпускал его домой на праздники. Очевидно, что в Новосибирске таких тепличных условий у Сэма не будет. Тут от него ждут результата в каждой игре. Но выход из зоны комфорта — путь к росту. А в игровых возможностях бельгийца сомнений нет. Будет интересно!

Юри Романо («Факел Ямал»)

Юри Романо Фото: ВК «Факел Ямал»

Интрига: чемпион мира в Новом Уренгое — сама по себе интрига!

Романо феерил на ЧМ-2025 в составе сборной Италии, но в клубном волейболе себя проявлял не так ярко. Всё же уровень партнёров имеет значение. Сейчас Юри принял огромный вызов – клуб-середняк российской Суперлиги, в котором он должен делать разницу. Плюс адаптация к новому чемпионату и новым бытовым условиям. Да что говорить, зимой в Новом Уренгое итальянцу будет очень непросто, пусть команда на Севере и не базируется. Начал Романо неплохо, но от него-то ждут чудес!