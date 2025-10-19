10 самых ярких игроков волейбольной Суперлиги. Кто станет главной звездой сезона?

Мужская волейбольная Суперлига стартовала. Интрига будет сумасшедшая, а ярких персонажей в нашем волейболе – море. Мы собрали список из 10 волейболистов, за которыми будет очень интересно следить. Каждый из них способен стать звездой сезона, но получится, конечно, не у всех.
Так на кого же обратить внимание в новом сезоне?
Дмитрий Волков («Зенит-Казань»)
Дмитрий Волков
Фото: ВК «Зенит-Казань»
Интрига: как проявит себя в главных матчах сезона?
Дмитрий и раньше был настоящей звездой и даже, возможно, главной звездой мощнейшего казанского «Зенита». Но при наличии в составе Майки Кристенсона и Максима Михайлова этот статус всё равно размывался. Да и Сэм Деру в доигровке был надёжной опорой. Сейчас же Кристенсон уехал в Италию, а Деру – в Новосибирск.
Михайлов остаётся, однако от Дмитрия теперь будут ждать ещё более ярких выступлений. А с этим в решающих матчах у него бывали сложности. Если Волков решит эту проблему, то у казанского клуба точно всё будет хорошо. Правда, начался сезон для доигровщика с травмы руки. Но даже в неоптимальном состоянии мы видели, насколько добавил «Зенит» с его выходом в полуфинале Кубка Победы.
Максим Михайлов («Зенит-Казань»)
Максим Михайлов
Фото: ВК «Зенит-Казань»
Интрига: суперветеран снова будет лучшим в нужный момент?
37-летний Максим Михайлов продолжает оставаться образцом профессионализма, человеческих качеств и правильного отношения к волейболу. Годы идут, и, конечно, весь сезон на одном уровне олимпийскому чемпиону Лондона провести будет сложно, но в Казани очень хорошо понимают это. И спокойно подводят Михайлова к лучшей форме для решающих встреч. В прошлом сезоне получилось отлично – в плей-офф диагональный был в полном порядке. Сейчас ему в помощь подписали серба Дражена Лубурича, который возьмёт на себя бо́льшую нагрузку по ходу сезона. Главное, чтобы два медведя ужились в одной берлоге.
Константин Абаев («Зенит-Казань»)
Константин Абаев
Фото: ВК «Зенит-Казань»
Интрига: справится ли с давлением, ведь ему предстоит заменить Кристенсона?
Константин Абаев прошлый сезон провёл в «Вероне». Выглядел неплохо, но ему пришлось играть по жёстким схемам Радостина Стойчева с минимумом импровизации. Что ж, в Казани простор для творчества связующий получит. Однако вместе с этим и огромное давление, ведь он пришёл в чемпионский клуб после Майки Кристенсона. Заменить американца практически невозможно, но в Казани пришло время писать новую историю. Что из этого получится, очень интересно!
Владислав Бабкевич («Зенит» Санкт-Петербург)
Владислав Бабкевич
Фото: ВК «Зенит» Санкт-Петербург
Интрига: выдержит ли запредельную нагрузку?
Антропометрия позволяет этому белорусскому диагональному набирать огромное количество очков. В полуфинале Кубка Победы он наколотил их аж 44! Белорус практически не замечает блок соперников. Но нагрузка на него колоссальная. Практически в каждом матче в какой-то момент связующие петербуржцев начинают сваливаться на игру «отдай всё Бабкевичу». И это чревато ошибками нападающего, что особенно чувствительно в концовках. В межсезонье Владимир Алекно индивидуально работал с Владиславом, посмотрим, какие плоды это принесёт «Зениту».
Женя Гребенников («Зенит» Санкт-Петербург)
Женя Гребенников
Фото: ВК «Зенит» Санкт-Петербург
Интрига: выиграет ли наконец трофей в России?
Лучший либеро мира начинает уже шестой сезон в Санкт-Петербурге. И до сих пор Женя Гребенников не завоевал ни одного трофея. Прямо скажем, «Зенит» с ним и без него – это две разные команды. Кажется, что на площадке он везде. Создаёт кучу доигровок для своих партнёров. Однако с трофеями не складывается. Вот и в финале Кубка Победы петербуржцы проиграли «Динамо». Но когда-то же должно прорвать? Стартовая позиция у команды Гребенникова такова, что, кажется, в этом сезоне победа должна быть. Как минимум одна.
Павел Тетюхин («Белогорье»)
Павел Тетюхин
Фото: ВК «Белогорье»
Интрига: сможет ли сделать шаг вперёд вместе с командой?
Тетюхин-младший давно стал лидером «Белогорья», завоёвывал с командой медали, но предстоящий сезон будет непростым. Белгородцы приняли решение расстаться с китайцем Чжаном, так что сейчас Тетюхин – главная и, по сути, единственная надежда белгородцев в четвёртой зоне. При всём к ним уважении, Андрей Марченко и Станислав Маслиев — вспомогательные опции. Так что ждём от Павла очередного скачка в развитии. Без него медали могут стать недостижимым результатом.
Максим Сапожков («Динамо» Москва)
Максим Сапожков
Фото: ВК «Динамо»
Интрига: как справится без Соколова?
Максим Сапожков в этом сезоне – на 100% основной диагональный «Динамо». Гигант играет очень эффектно, но не всегда стабильно. И если в прошлом году у него был супернадёжный напарник в лице Цветана Соколова, то сейчас груз ответственности нужно взвалить на себя. Готов ли к этому Максим? От ответа на этот вопрос будут во многом зависеть результаты «Динамо» в новом сезоне.
Симеон Николов («Локомотив»)
Симеон Николов
Фото: ВК «Локомотив» Новосибирск
Интрига: триумф или провал?
Мы видели, как Николов вместе со своим братом вытащил сборную Болгарии в финал ЧМ-2025, но в Новосибирске ему будет даже сложнее. Новая лига с высоким блоком, новые мячи, сложный график, перелёты. Не будем забывать, что Симеону всего 18 лет. При нём мощнейшая подача, он всегда готов атаковать, однако к качеству передачи вопросы порой возникают. С другой стороны, его тренирует соотечественник, и в клубе он получит полнейший карт-бланш. В «Локомотиве» готовы терпеть и помогать с адаптацией. Что из этого выгорит?
Сэм Деру («Локомотив»)
Сэм Деру
Фото: ВК «Локомотив» Новосибирск
Интрига: станет ли лидером в новом клубе?
Деру был великолепен в казанском «Зените». Он цементировал всю команду своей общей игрой, его техничность, защита, человеческие качества делали партнёров лучше. Но в последние годы бельгиец много пропускал из-за травм. Алексей Вербов готов был смириться с этим, терпеливо выводил Дэру на пик формы к решающим матчам, отпускал его домой на праздники. Очевидно, что в Новосибирске таких тепличных условий у Сэма не будет. Тут от него ждут результата в каждой игре. Но выход из зоны комфорта — путь к росту. А в игровых возможностях бельгийца сомнений нет. Будет интересно!
Юри Романо («Факел Ямал»)
Юри Романо
Фото: ВК «Факел Ямал»
Интрига: чемпион мира в Новом Уренгое — сама по себе интрига!
Романо феерил на ЧМ-2025 в составе сборной Италии, но в клубном волейболе себя проявлял не так ярко. Всё же уровень партнёров имеет значение. Сейчас Юри принял огромный вызов – клуб-середняк российской Суперлиги, в котором он должен делать разницу. Плюс адаптация к новому чемпионату и новым бытовым условиям. Да что говорить, зимой в Новом Уренгое итальянцу будет очень непросто, пусть команда на Севере и не базируется. Начал Романо неплохо, но от него-то ждут чудес!