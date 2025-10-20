Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, мужская Суперлига, главные матчи и события 1-го тура, результаты, турнирная таблица, Зенит-Казань обыграл Динамо

Реванш казанского «Зенита» и сенсация от «Горького». Огненный старт мужской Суперлиги
Пётр Кондаков
Главные события 1-го тура мужской Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии
1-й тур поразил болельщиков яркой битвой лидеров и тяжёлыми победами тех, от кого этого не ждали.

Мужская волейбольная Суперлига наконец-то стартовала. Да как! 1-й тур подарил болельщикам сразу несколько ярких матчей с неожиданными исходами. В центральной игре недели казанский «Зенит» реабилитировался за неудачу в Кубке Победы, разгромив московское «Динамо». В Нижнем Новгороде «Горький» сенсационно оказался сильнее «Белогорья», а «Ярославич», вернувшийся в Суперлигу, победил с первой же попытки.

Рассказываем об этих и других событиях подробнее.

Казань разгромила Москву

После Кубка Победы, где «Динамо» завоевало главный трофей, а «Зенит-Казань» стал четвёртым, казалось, в матче грандов как минимум нет фаворита. Но команда Алексея Вербова показала, что две победы во встречах с динамовцами на групповом этапе были неслучайны. Сверхубедительное начало чемпионата от действующего его победителя.

Горячая развязка Кубка Победы:
Кубок Победы — у «Динамо»! Москвичи выиграли предсезонный турнир в третий раз подряд
Кубок Победы — у «Динамо»! Москвичи выиграли предсезонный турнир в третий раз подряд

В сравнении с неудачным полуфиналом Кубка Победы (матч за третье место брать в расчёт не будем – там штаб казанцев экспериментировал) у «Зенита» вернулся в строй Дмитрий Волков, а место либеро занял Сантьяго Данани. И как же преобразилась игра команды Вербова! Волков привычно был «зажигалкой» на площадке и лидером атаки. Аргентинец же зацементировал приём. В столице Татарстана Сантьяго сразу полюбили и уже презентовали специальную форму, стилизованную под майки сборной Аргентины. Кажется, Илье Фёдорову будет непросто с ним конкурировать.

Матч «Динамо» – «Зенит-Казань»

Матч «Динамо» – «Зенит-Казань»

Фото: ВК «Динамо»

Борьба продолжалась ровно один сет. Где-то до его середины москвичи шли на равных и даже порой выходили вперёд на одно-два очка. Но затем прихватили блоком Максима Сапожкова, начал ошибаться Антон Сёмышев, а казанцы ещё и включили фирменную защиту. И «Динамо» просто рассыпалось.

Пожалуй, приговором для команды Константина Брянского стало начало второй партии, когда она повела 5:1, но моментально отдала это преимущество. Сапожков окончательно осел в блоке и отправился отдыхать, а казанский блок тем временем работал исправно. По итогам матча в этом элементе 11:5 в пользу «Зенита», и сколько ещё было смягчений! Да и вообще, казанцы в этой встрече были сильнее во всём. Уже третья победа в матчах с москвичами на старте сезона. Динамовцам есть над чем задуматься.

Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань

«Горький» начинает и выигрывает!

В межсезонье в Нижнем Новгороде решились на глобальный ребрендинг. Так клуб АСК стал «Горьким». И в первом же туре преподнёс сенсацию, победив на своей площадке «Белогорье»! В стартовом сете белгородцы долго входили в матч и получили «минус 5». Догнали, однако в концовке всё-таки уступили. А вот затем, казалось, всё встало на свои места — два следующих сета закончились с одинаковым разгромным счётом 25:14 в пользу белгородцев.

Две такие партии не могут не расслабить. Так и получилось. А нижегородцы, подгоняемые маленьким, камерным, но очень громким залом, завелись, в середине четвёртой партии получили преимущество и удержали его. В пятом сете «Горький» было уже не остановить. Георге Крецу уже к счёту 3:3 спалил оба челленджа, а чуть позже у «Белогорья» стало «минус 4». В какой-то момент отставание удалось сократить до минимума, но связка Дмитрий Филиппов — Павел Железняков у хозяев работала исправно, а вот Павел Тетюхин ошибся в атаке «четыре по четыре». Победа нижегородцев – по-настоящему историческая!

Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Горький
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Белогорье
Белгород

«Ярославич» вернулся с победой

Клуб из Ярославля покинул Суперлигу в 2019 году и все шесть лет очень хотел вернуться. И вот наконец команда Сергея Шляпникова снова в элите. Конечно, ярославцы хотели себя проявить в дебютном матче с «Динамо-Урал».

Хотели настолько, что в начале матча попросту перегорели. Первый сет получился провальным, начало второго – тоже. Но тренер тасовал состав и постепенно отставание сокращалось. А в концовке на подачу вышел джокер «Ярославича» – опытнейший Максим Жигалов. Вышел при счёте 20:20 и не ушёл до конца партии, полностью развалив приём соперника.

Матч «Ярославич» – «Динамо-Урал»

Матч «Ярославич» – «Динамо-Урал»

Фото: ВК «Ярославич»

После этого на площадке завязалась равная борьба, встреча логично докатилась до тай-брейка. И там хозяева сразу же ушли в отрыв и уже не отдали преимущество. У уфимцев в укороченной партии пропала атака, а у «Ярославича» заработал блок. Четыре результативных «чехла» из 13 командных пришлись именно на пятый сет. Отметим иранского доигровщика ярославцев Мобина Насри. Он был настоящим лидером, реализовав 60% атак и став лучшим бомбардиром матча (21 очко). «Динамо-Урал» же в этом сезоне будет непросто. Дик Кой пока не обрёл взаимопонимание с Андреем Ушковым, а Сергей Пирайнен не выглядит полноценной заменой Роману Поталюку, который никак не восстановится после травмы.

Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ярославич
Ярославль
Окончен
3 : 2
Динамо-Урал
Уфа

Что ещё было в 1-м туре?

Из остальных матчей выделим победу «Динамо-ЛО» в Новом Уренгое. Динамовцы взяли два первых сета, однако позволили «Факелу» отыграться, решив исход встречи в свою пользу только на тай-брейке. Пока эти две команды выглядят перспективнее других из так называемого «второго эшелона». В остальных играх интриги было меньше. В трёх сетах «Локомотив» победил «Кузбасс», «Зенит» из Санкт-Петербурга без легионеров оказался сильнее МГТУ, «Енисей» на своей площадке переиграл «Газпром-Югра». «Нова» отдала сет «Оренбуржью», но всё равно одержала трёхочковую победу.

Результаты всех матчей 1-го тура
Турнирная таблица мужской Суперлиги

По 1-му туру кажется, что чемпионат в этом сезоне стал ровнее. А точнее, аутсайдеры подтянулись к середнякам. Пятёрка лидеров должна забирать своё, где-то рядом и «Динамо-ЛО» с «Факелом». А вот дальше пока мало что непонятно. Впрочем, пример «Горького» показывает, что ничего невозможного нет! Ждём матчи 2-го тура, которые пройдут уже в середине недели.

Чего ждать от Суперлиги в сезоне-2025/2026?
Разбор всех команд мужской волейбольной Суперлиги. Кто будет бороться за золото в 2026-м? Разбор всех команд мужской волейбольной Суперлиги. Кто будет бороться за золото в 2026-м?
10 самых ярких игроков волейбольной Суперлиги. Кто станет главной звездой сезона? 10 самых ярких игроков волейбольной Суперлиги. Кто станет главной звездой сезона?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android