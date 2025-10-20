«Локомотив» потерпел сенсационное поражение. Главные события 3-го тура женской Суперлиги

Женская волейбольная Суперлига продолжает набирать скорость. И 3-й тур подарил зрителям целую серию ярких матчей. Чемпионки из Калининграда потерпели первое поражение, «Корабелка», напротив, одержала первую победу в Суперлиге, да и вообще, в таблице больше не осталось команд с нулём в графе «выигранные матчи». Последнее место от пятого отделяют всего три очка, и накал борьбы на старте сезона невероятно высок!

Чемпионки оступились!

Кто бы мог предположить до начала тура, что встреча калининградского «Локомотива» с красноярским «Енисеем» обернётся сенсацией. Однако аутсайдер неожиданно для многих не только навязал железнодорожницам борьбу, но и нанёс действующим чемпионкам страны первое поражение в сезоне.

Красноярские волейболистки выдали свою лучшую игру. «Локо» же перед туром недосчитался сразу двух игроков основы: из-за проблем со здоровьем не приехала в Красноярск доигровщица Вера Костючик, а связующая Татьяна Дмитриева и вовсе покинула команду по семейным обстоятельствам.

Первые две партии железнодорожницы выглядели разобранными. У хозяек же, напротив, залетало всё: отличную атаку сменяла не менее острая подача. «Енисей» сработал как один хорошо отлаженный механизм, в то время как соперник был в поиске лидера, который смог бы завести команду. Получилось это сделать лишь в третьем и четвёртом сетах: Киси стабилизировала своё нападение, ярче заработал блок. А красноярские волейболистки после столь резвого начала подсели. «Локомотив» смог затащить матч на тай-брейк.

Игроки «Енисея» Фото: vk.com/vcenisey_women

Казалось, железнодорожницы подойдут к решающему сету на подъёме и доведут матч до победы. Но этого не произошло, их снова накрыла волна собственных ошибок. И даже блок – единственный элемент, который держал «Локомотив» на плаву в течение всей игры – дал сбой. Снова полетел приём, а за ним и нападение: из 12 мячей было забито всего три. В то время как «Енисей» выдал максимум: 64% реализации плюс очко на блоке и два с подачи. Этого вполне хватило для того, чтобы оформить первую победу в чемпионате, оставив обладательницам титула лишь одно очко.

Не хватило доигровщицы

Но на этом громкие победы в 3-м туре не закончились. «Тулица», последовав примеру сибирских волейболисток, проявила характер в матче со столичным «Динамо». Москвичкам не помогло их главное оружие – блок. Бело-голубые этот элемент выиграли (18:13), однако в остальном лучше были гостьи: доводка – 53%, нападение — 66:40, и это при том, что у «Тулицы» 18 ошибок в атаке.

У «Динамо» не нашлось второй доигровщицы, которая бы пришла на помощь Ирине Капустиной. Волейболистка провела отличный матч, забив 14 мячей из 24. Но Ксения Купряшкина и менявшая её Диана Акопова на двоих за четыре партии смогли забить всего два! Наталия Гончарова хоть и набрала 15 очков, но семь раз её поймали блоком, что опустило реализацию до невесёлых 38%. А у Тулы все три крайних нападающих вышли на уровень двузначных цифр: Сокольчик – 19, Пальма Родригес – 17, Мамедова – 14.

Екатерина Сокольчик на блоке Фото: vldinamo.ru

«Сыграли отлично, капитан команды показала замечательные цифры, вела команду вперёд. Но результат полностью командный. Мы немного переосмыслили подход к тренировочному процессу, что вылилось в результат. Надеюсь, это поможет нам становиться сильнее как коллективу и приносить победы нашим болельщикам, которых сегодня была целая трибуна. Спасибо им огромное, нам очень приятно играть при такой поддержке», — подытожил успешное выступление своей команды Алексей Лазневой.

Первая победа новичков

«Корабелка» добилась долгожданной победы в Суперлиге уже во второй домашней игре сезона. Петербурженки обыграли челябинское «Динамо-Метар». Хозяйки площадки с первых розыгрышей задали темп, а гостьи, как ни пытались под него подстроиться, выровнять игру так и не смогли. «Корабелка» закончила всё в трёх сетах и забрала три очка.

Матч начался с мощной серии подач Ирины Филиштинской, две из которых прошли на вылет. К такому началу челябинские спортсменки явно оказались не готовы. Динамовкам приходилось отбиваться, а «Корабелка» лишь наращивала своё преимущество уверенными атаками своих легионеров – Талии Морено и Вани Иванович. Во втором сете сценарий повторился: быстрые 6:1 и серьёзные проблемы у «Динамо». Алексей Дешин попытался изменить рисунок игры своей команды заменами, однако видимых результатов это не принесло. Ещё и под занавес партии травму получила диагональная гостей Елизавета Диких, неудачно приземлившаяся на ногу.

Радость игроков «Корабелки» Фото: vc-korabelka.ru

Третий сет даже подарил небольшую интригу: «Динамо-Метар» смогло повести в счёте – 7:6, но это был временный и единственный успех команды. Петербурженки быстро вернули себе инициативу и вновь не позволили девушкам из Челябинска добраться даже до 20 очков. «Корабелка» после двух игр без очков теперь сама выписала соперницам «баранку».

Блокирующая «Корабелки» Александра Захарова поделилась своими эмоциями после победы: «Мы очень благодарны болельщикам – это были невероятные эмоции. Первая победа в чемпионате – это колоссальный успех не только для нас как игроков, но и для тренерского штаба. Мы были командой!»

Центральная спасла команду

Ещё одна сенсация чуть не случилась в подмосковном Одинцове, где встречались «Омичка» и бронзовый призёр прошлого года «Заречье». Омский клуб блестяще начал сезон, и все ожидали, что и в поединке с зареченками он сможет преподнести сюрприз. Тем более что в прошлом туре подмосковная команда смотрелась очень неуверенно без своего капитана Ольги Бирюковой, и на матче с сибирской командой доигровщица вновь была в квадрате запасных. И после того как «Заречье» проиграло первую партию, показалось, что в этой встрече результат предсказуем.

Но свою команду спасла Юлия Бровкина. Во второй партии хозяйки явно разозлились на себя, стали играть с большей концентрацией и усилили игру на блоке. А роль первой скрипки на себя взяла именно Юлия. Блокирующая начала настоящую охоту за нападающими противниц. А если не получалось добыть очко на блоке, то Ева Павлович Мори сразу загружала её в атаке, и центральная не подводила. Юлия поставила восемь «чехлов», а в нападении забила 15 мячей из 21 с эффективностью в 71% без единой ошибки. К этому стоит добавить ещё эйс. В итоге центральная завершила матч с показателем полезности «+22». Это лучший результат не только среди игроков её амплуа, но и даже среди крайних нападающих, которые атакуют чаще.

Ева Павлович Мори и Юлия Бровкина Фото: vk.com/uralochkantmk

От такого прессинга «Омичка» просто рассыпалась – 11:25 и 10:25 во втором и третьем сетах. Лишь в четвёртом зареченки чуть ослабили хватку, однако в итоге всё равно без особого труда довели встречу до уверенной победы.

«Мы вышли, как в космос»

Две команды, обожающие изнурять соперников пятисетовыми матчами – «Протон» и «Уралочка-НТМК» – не стали отказываться от своих принципов. Их очное противостояние не оказалось исключением и продолжалось больше двух часов. Уральские волейболистки перед поездкой в Саратов могли похвастаться успехом во встрече с «Заречьем», а у «Протона» в графе побед после двух сыгранных матчей стоял прочерк. Но его исправили на единичку.

Команда Михаила Карполя после провальной первой партии, в которой набрала только 15 очков, смогла вернуться в игру и даже повести в матче – 2:1. Но, видимо, сил дожать соперниц не хватило. Это и понятно: «Уралочка» добралась до Саратова только ночью перед игрой. «Протон» хоть и не без труда, но сначала перевёл встречу на тай-брейк, а после на балансе смог забрать пятый сет. Саратовчанки были лучше во всех компонентах, которые приносят очки: блок – 15:8, атака – 44% против 43%, подача – 8:4.

Успешная атака «Протона» Фото: proton-saratov.ru/

«Мы без опробования вышли в зал, в котором всё-таки нужно чуть-чуть привыкнуть к болельщикам. Вышли, как в космос, и в первой партии играли не в свою игру, а в какой-то волейбол на грани фантастики. Ни одного позитивного действия в первой партии. Вошли в игру только во второй-третьей партиях, однако своего волейбола сегодня не показали вообще. Саратов сегодня играл прекрасно, хотя у него тоже есть определенные проблемы. Мы к этому готовились, но, к сожалению, когда вышли играть, летали в космос. Это факт. Это показывают все наши цифры: наши планы на матч не выполнены даже на 50%», – высказался Михаил Карполь об игре своей команды.

А что в турнирной таблице?

Лишь одна команда после трёх сыгранных матчей не знает поражений – это казанское «Динамо-Ак Барс». Оно с девятью очками и занимает первое место в турнирной таблице. «Локомотив», «Заречье-Одинцово» и московское «Динамо» дополняют четвёрку лидеров. «Омичка» выпала из топ-3 и занимает теперь пятое место. А дальше всё очень плотно, поскольку каждая из 14 команд Суперлиги одержала хотя бы одну победу, и расстояние между пятым местом и последним – всего три очка. Тем интереснее следить за борьбой!