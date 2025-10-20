Тройка главных звёзд 1-го тура мужской Суперлиги! Кто из них впечатлил больше всех?

Мужская волейбольная Суперлига ярко стартовала в минувшие выходные: было сразу несколько неожиданных результатов и ярких матчей. Многие игроки проявили себя хорошо. Но кто же был лучше всех? Мы выделили трёх претендентов, среди которых вам предстоит выбрать MVP тура.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Александр Пятыркин («Горький»)
Нижегородцы сотворили главную сенсацию тура, обыграв на своей площадке «Белогорье». Ключевой стала роль капитана команды – доигровщика Александра Пятыркина. В четвёртом сете именно он своими подачами создал преимущество для своей команды, на тай-брейке забил два сложных мяча. Да, игра «Горького» во многом строится на связке Филиппов — Железняков, но Пятыркин — это тот самый клей, фундамент, который скрепляет всех игроков на площадке в единое целое. Что ж, старт получился отличным!
Михаил Лабинский («Зенит-Казань»)
Без игрока казанцев в рейтинге не обойтись, ведь команда Алексея Вербова обыграла не кого-нибудь, а московское «Динамо» на его площадке. Да ещё и всухую! Идеальный старт для действующего чемпиона. В связи с этим выделить можно было почти любого игрока «Зенита», но мы остановили выбор на Лабинском. После не самого удачного Кубка Победы молодой доигровщик выглядел очень уверенно. 52% реализации в атаке при всего одной ошибке. А ещё – три блока, особенно запомнился одиночный «чехол» Сапожкову. При этом ни одной ошибки в приёме и лучший показатель полезности — «+11». Да и взаимодействие с Константином Абаевым начинает налаживаться. По крайней мере пайпы были и эффектны, и эффективны.
Мобин Насри («Ярославич»)
На иранца в Ярославле очень рассчитывают как на лидера. И в первом туре доигровщик действительно тащил свою команду. Он не расклеился после провального первого сета и после 3:7 в начале второго. За свой игровой отрезок он забил девять очков, став самой надёжной опцией для Чеславса Свентицкиса. Да и в целом показатели у него очень приличные – 60% реализации атак, ни одной ошибки в приёме, лучшая полезность в команде – «+11». Насри не боялся рисковать и и во многом благодаря ему команда воспряла духом и отметила возвращение в элитный дивизион победой.