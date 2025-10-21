Главные звёзды 3-го тура женской Суперлиги. Кто помогал творить сенсации?

Женская волейбольная Суперлига в 3-м туре преподнесла большую порцию сенсаций. Аутсайдеры смогли громко заявить о себе, добыв первые победы, причём сделали они это в битвах с лидерами! Давайте разбираться, кто из игроков был заметнее всех и чья роль в успехе команды – главная?
Валерия Борисова («Енисей»)
Валерия ещё в прошлом сезоне выступала в молодёжной лиге, а в этом уже помогла «Енисею» одолеть действующего чемпиона – «Локомотив». Если в первых двух турах Борисова выходила на замену вместо Распутиной, то в игре с действующим чемпионом 18-летняя диагональная провела в основной шестёрке весь матч. И, надо сказать, совсем не стушевалась.
Связующая Анна Асташина активно задействовала молодую диагональную. Борисова получила больше всех передач и смогла реализовать практически половину отданных ей мячей (20 из 47) при всего двух ошибках за пять партий. Отличный результат для первого полноценного матча в Суперлиге!
Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово»)
Центральные блокирующие удивляют своей результативной игрой в каждом туре! Вот и в матче с «Омичкой» Юлия Бровкина продемонстрировала просто фантастические показатели в наборе очков не только на блоке, но и в атаке. Блокирующая одинцовского клуба поставила восемь «чехлов», а в нападении забила 15 мячей из 21 (эффективность – 71%) без единой ошибки. К этому стоит добавить ещё и эйс. В итоге центральная завершила встречу с показателем полезности «+22». Таким внушительным цифрам могут позавидовать даже крайние нападающие, которые несут основную нагрузку в атаке.
Своей классной игрой на сетке Юлия спасла команду от поражения. Начиная со второй партии, Бровкина отлично читала действия связующей «Омички» и стала главной головной болью для атакующих соперника. Да и в атаке центральная была надёжной опцией для передач Евы Павлович Мори.
Екатерина Сокольчик («Тулица»)
Капитан «Тулицы» в матче с московским «Динамо» стала для команды гарантом стабильности и надёжности, которых порой так не хватает тульской команде в борьбе за победу. При этом надёжность была и результативной! Доигровщица за четыре сета реализовала 51% отданных ей мячей (19 из 37), став самым эффективным нападающим в своей команде.
Отличную игру Екатерины отдельно отметил и наставник Алексей Лазневой: «Сыграли отлично, капитан команды показала замечательные цифры, вела команду вперёд». Очевидно, что без Сокольчик «Тулица», потерпевшая на старте Суперлиги два поражения, с грозным «Динамо» не справилась бы.